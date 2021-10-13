Руководство Госдумы распределило обязанности вице-спикеров

За Анной Кузнецовой («Единая Россия») будут закреплены комитеты по вопросам семьи, женщин и детей, по труду и социальной политике. За Алексеем Гордеевым («Единая Россия») – комитеты по экологии и природным ресурсам, по финансовому рынку, а также аграрный комитет. Сергей Неверов («Единая Россия») будет отвечать за комитеты по промышленности и торговле, по транспорту, по строительству. Шолбан Кара-оол будет курировать комитеты по региональной политике и по туризму. Кузнецова, Неверов и Шолбан Кара-оол впервые будут работать в качестве вице-спикеров.