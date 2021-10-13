Руководство Госдумы распределило обязанности вице-спикеров

Руководство Госдумы распределило обязанности вице-спикеровГлавой секретариата Вячеслава Володина назначена экс-депутат Ольга Савастьянова
Бывший председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова назначена руководителем секретариата председателя Госдумы Вячеслава Володина. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника в аппарате Госдумы. Решение утверждено на первом Совете Госдумы, который прошел 13 октября. Савастьянова не прошла в Госдуму VIII созыва, поскольку была выдвинута на выборы в одномандатном округе в Коми, и проиграла их коммунисту Олегу Михайлову.
Глава секретариата обеспечивает работу Совета Госдумы и председателя нижней палаты.
Кроме того, по предложению Володина Совет Думы переназначил Игоря Дивейкина на пост руководителя аппарата Госдумы. Он возглавлял аппарат последние полгода после ухода с этого поста ближайшей соратницы Володина Татьяны Вороновой.
Также на Совете обсуждалось распределение обязанностей между заместителями председателей Госдумы, сказал журналистам Володин. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») будет курировать комитеты по экономической политике, по бюджету и налогам, по собственности и земельным отношениям. За первым вице-спикером Иваном Мельниковым (КПРФ) будут закреплены комитеты по науке и высшему образованию, по охране здоровья, по культуре. Комитеты по информационной политике и по просвещению, а также взаимодействие с ПАСЕ будет курировать вице-спикер Петр Толстой («Единая Россия»).
Вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия») будет курировать один из ключевых думских комитетов – по государственному строительству и законодательству. К этому комитету перейдут полномочия по избирательному законодательству. До VII созыва, пока их не передали в комитет Савастьяновой, они были закреплены за комитетом по госстроительству. Также Яровая будет отвечать за комитеты по развитию Дальнего Востока и Арктики и по защите конкуренции.
За Анной Кузнецовой («Единая Россия») будут закреплены комитеты по вопросам семьи, женщин и детей, по труду и социальной политике. За Алексеем Гордеевым («Единая Россия») – комитеты по экологии и природным ресурсам, по финансовому рынку, а также аграрный комитет. Сергей Неверов («Единая Россия») будет отвечать за комитеты по промышленности и торговле, по транспорту, по строительству. Шолбан Кара-оол будет курировать комитеты по региональной политике и по туризму. Кузнецова, Неверов и Шолбан Кара-оол впервые будут работать в качестве вице-спикеров.
Под кураторством Александра Бабакова («Справедливая Россия») будет три комитета – по энергетике, по малому и среднему предпринимательству, по делам СНГ. А вот у двух других новых вице– спикеров Бориса Чернышова (ЛДПР) и Владислава Даванкова («Новые люди») – по два. Чернышов будет курировать комитет по молодежной политике и комитет по развитию гражданского общества, а Даванков – комитет по физкультуре и спорту и комитет по делам национальностей.
Комитеты по безопасности и противодействию коррупции, по обороне, по международным делам, по контролю, а также три комиссии (по регламенту и организации работы думы, по этике и по доходам) будет напрямую курировать спикер нижней палаты парламента.