У Жириновского появился первый заместитель в аппарате ЛДПР

«Каргинов займется другой работой, по линии фракции в Госдуме. Его прежняя работа была признана успешной, но перед партией в преддверии выборов стоят новые вызовы, которые требуют свежего взгляда», – сказал «Ведомостям» источник, близкий к руководству ЛДПР. В частности, продолжил он, речь идет о работе в соцсетях, цифровизации документооборота и кадровой работе с молодежью.