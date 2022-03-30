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У Жириновского появился первый заместитель в аппарате ЛДПР

Им назначен депутат Алексей Диденко
Екатерина Гробман
Илья Питалев / РИА Новости

Высший совет ЛДПР единогласно назначил председателя комитета Госдумы по региональной политике Алексея Диденко первым заместителем руководителя центрального аппарата партии, сообщается в Telegram-канале фракции в Госдуме. Уточняется, что решение принято в связи с началом подготовки к региональным выборам 2022 г., «для усиления работы всех органов ЛДПР и их структурных подразделений». 

Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин заявил «Ведомостям», что первый заместитель центрального аппарата – «ротируемая должность», до недавнего времени ее занимал депутат Госдумы Сергей Каргинов. Руководителем аппарата, так же как и лидером партии, главой высшего совета и думской фракции ЛДПР остается Владимир Жириновский. 

«Каргинов займется другой работой, по линии фракции в Госдуме. Его прежняя работа была признана успешной, но перед партией в преддверии выборов стоят новые вызовы, которые требуют свежего взгляда», – сказал «Ведомостям» источник, близкий к руководству ЛДПР. В частности, продолжил он, речь идет о работе в соцсетях, цифровизации документооборота и кадровой работе с молодежью. 

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Решение о кадровой замене приурочено к 32-й годовщине учредительного съезда ЛДПР, который прошел 31 марта 1990 г., говорит представитель ЛДПР.

Перераспределены и направления работы в аппарате. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов продолжит отвечать за агитационно-пропагандистскую работу, первый замглавы фракции Василий Власов возьмется за работу с молодежью, замглавы фракции Ярослав Нилов будет отвечать за юридическую работу и обработку обращений граждан. Представитель ЛДПР пояснил, что теперь они будут курировать эту работу «именно через аппарат». 

Жириновский находится в больнице со 2 февраля, по официальной информации в связи с осложнениями из-за коронавируса. На случай продолжительной болезни бессменного лидера ЛДПР обсуждаются и его возможные преемники. 

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Среди них – Михаил Дегтярев, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Андрей Луговой и Леонид Слуцкий

Как писали «Ведомости» со ссылкой на источники, среди кандидатов на это место  рассматривается губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, депутаты Андрей Луговой, Алексей Диденко, Ярослав Нилов и др.

Назначение Диденко первым заместителем Жириновского в аппарате ЛДПР говорит об укреплении позиций депутата, отмечает политолог Михаил Виноградов.

Вопрос самого существования ЛДПР подразумевает наличие лидера, сопоставимого с Жириновским по харизме и способного выстраивать знакомый и востребованный сторонниками партии с начала 90-х гг. тип политической коммуникации, иначе есть риск, что электорат партии будет утрачен, говорит политолог Константин Костин. 

К 2026 г. (то есть следующим парламентским выборам) надо найти того, кто в глазах избирателей сможет заменить Жириновского, полагает эксперт. «У Диденко, конечно, масса заслуг, но пока неочевидно, что он политик, который способен повести партию на федеральные выборы», – считает Костин. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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