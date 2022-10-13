Сенатор Ковитиди: законопроект об участии осужденных в СВО ждет заключения правительства

Сенатор Ковитиди: законопроект об участии осужденных в СВО ждет заключения правительстваОна предложила освобождать от наказания тех, кто проявил мужество при исполнении воинского долга
Сенаторы, разработавшие законопроект об участии осужденных в спецоперации на Украине, ждут заключений администрации президента РФ, правительства и других структур, поэтому документ еще не внесен в Госдуму. Об этом «Ведомостям» заявила 13 октября соавтор инициативы, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди («Единая Россия»).
«Законопроект подготовлен и отправлен на согласование. После того как будут получены заключения от правительства, Верховного суда, администрации президента, мы внесем его в Госдуму», – сказала «Ведомостям» сенатор. На вопрос, согласован ли документ с «Единой Россией», Ковитиди ответила, что каждый член Совета Федерации «является субъектом законодательной инициативы».
О разработке такого законопроекта Ковитиди сообщила в Telegram-канале. По ее словам, документ предусматривает возможность освобождения от наказания для некоторых категорий осужденных. «Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга», то суд может освободить его от наказания или оставшейся части, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть на более мягкий вид. «Закон коснется лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести», – написала Ковитиди.
В случае принятия данный законопроект не будет распространяться на тех, кто осужден за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушения правил проведения митингов, публичные действия по дискредитации ВС РФ, пропаганду нацистской символики, призывы к санкциям против России, распространение ложной информации об использовании ВС РФ. По словам собеседника «Ведомостей», близкого к Госдуме, предварительно Ковитиди инициативу не согласовывала.
Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) 18 сентября попросили генерального прокурора РФ Игоря Краснова разъяснить основания для освобождения российских заключенных для участия в СВО на Украине. Члены СПЧ направили такое обращение на фоне поступившей им информации о том, что «тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие», преступления якобы отправились в зону боевых действий.
30 сентября депутаты госсобрания Башкирии также предложили отправить в зону спецоперации осужденных. По словам главы госсобрания республики Константина Толкачева, участие осужденных в СВО поможет им искупить вину перед обществом.