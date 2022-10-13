Сенатор Ковитиди: законопроект об участии осужденных в СВО ждет заключения правительства

«Законопроект подготовлен и отправлен на согласование. После того как будут получены заключения от правительства, Верховного суда, администрации президента, мы внесем его в Госдуму», – сказала «Ведомостям» сенатор. На вопрос, согласован ли документ с «Единой Россией», Ковитиди ответила, что каждый член Совета Федерации «является субъектом законодательной инициативы».