В Госдуме и Совете федерации рассказали о назначении нового председателя Счетной палаты

О наличии такой коллизии ранее заявил «РИА Новости» первый замглавы комитета СФ по бюджету и налогам Сергей Иванов, который представляет в СП верхнюю палату парламента. Он посчитал, что смена председателя СП возможна только после того, как будет обновлен соответствующий закон. В соответствии с новой редакцией Конституции главу СП назначает и освобождает от должности верхняя палата, а не нижняя, как раньше, но соответствующие поправки в закон о СП после 2020 г. так и не внесли.