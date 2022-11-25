В Госдуме и Совете федерации рассказали о назначении нового председателя Счетной палаты

В Госдуме и Совете федерации рассказали о назначении нового председателя Счетной палатыСенаторы выберут его в соответствии с обновленной Конституцией, хотя закон еще отдает такое право депутатам
В законе нет коллизии, которая помешала бы Совету Федерации (СФ) оперативно назначить нового главу Счетной палаты (СП) после отставки Алексея Кудрина, заявили «Ведомостям» в Госдуме и СФ.
О наличии такой коллизии ранее заявил «РИА Новости» первый замглавы комитета СФ по бюджету и налогам Сергей Иванов, который представляет в СП верхнюю палату парламента. Он посчитал, что смена председателя СП возможна только после того, как будет обновлен соответствующий закон. В соответствии с новой редакцией Конституции главу СП назначает и освобождает от должности верхняя палата, а не нижняя, как раньше, но соответствующие поправки в закон о СП после 2020 г. так и не внесли.
По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса, Иванов прав в том, что «новый закон во исполнение Конституции должен быть принят». «Это правильно, но Конституция обладает верховенством и высшей юридической силой, — пояснил он “Ведомостям”. — Конституция — закон прямого действия, и отсутствие отраслевых норм никак не влияет на действие Основного закона, которым должны руководствоваться все органы публичной власти».
С ним согласился член комитета Госдумы по госстроительству, зампред думской фракции единороссов Дмитрий Вяткин. «Никакой коллизии в данном случае нет. Конституция — документ прямого действия, и ее нормы, особенно которые не являются отсылочными, применяются напрямую, — отметил он в разговоре с “Ведомостями”. — В данном случае норма четко сформулирована. А о том, что Конституция имеет приоритет над федеральными законами, объяснять не надо».
Ранее источники «РИА Новости», ТАСС, РБК и других изданий сообщили, что нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин вскоре может покинуть ее ради должности в «Яндексе». «Кудрин действительно вскоре может получить другую работу, речь идет о "Яндексе", — сообщил собеседник ТАСС. — Процедура будет проведена по закону и в интересах и государства, и компании». Фактическое решение о переходе Кудрина на другую должность уже принято, считает он, и будет формализовано 30 ноября либо 14 декабря (и 30 ноября, и 14 декабря – это среда, а по средам проходят заседания СФ).
«Яндекс» 25 ноября объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах, указано в заявлении. «Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название», — сообщила пресс-служба «Яндекса».
По информации РБК, для российских активов «Яндекса» будет создано новое юрлицо, в котором Кудрин должен получить «некую должность» (какую — пока не решено), а также опцион на 5% акций — 2% сразу, а остальные — через какое-то время. Forbes сообщал, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% IT-компании, если тот поможет разделить ему российские и международные активы. По данным The Bell, Волож намерен развивать ряд проектов компании за рубежом, в том числе разработку беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс.Практикум».
The Bell со ссылкой на источники писал, что у «Яндекса» может появиться новая материнская компания, за принятие решений в ней будет отвечать специально созданная структура, в которую войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса», а возглавит ее Кудрин. Именно эта тема обсуждалась на встрече между президентом Владимиром Путиным и Кудриным, которая якобы состоялась 24 ноября, утверждали источники издания. Кремль проведение такой встречи не подтверждал.