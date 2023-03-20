«Это стремление бросить вызов глобальному порядку во главе с США»

На ход переговоров Запад попытался повлиять заранее. За три дня до визита Международный уголовный суд (его юрисдикцию не признает ни Россия, ни Китай) выдал ордер на арест президента за «похищение украинских детей». За два дня до встречи Владимир Путин посетил Мариуполь, в чем пресса разглядела неповиновение суду и Западу в целом, равно как и сигнал о нежелании отступать.