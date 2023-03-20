«Это стремление бросить вызов глобальному порядку во главе с США»Западная пресса восприняла визит Си Цзиньпина как поддержку Кремля
Встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве посвятили первые полосы многие мировые издания. И хотя мнения о возможных итогах переговоров разнятся, отмечается, что визит окажет существенную поддержку России на фоне событий на Украине.
На ход переговоров Запад попытался повлиять заранее. За три дня до визита Международный уголовный суд (его юрисдикцию не признает ни Россия, ни Китай) выдал ордер на арест президента за «похищение украинских детей». За два дня до встречи Владимир Путин посетил Мариуполь, в чем пресса разглядела неповиновение суду и Западу в целом, равно как и сигнал о нежелании отступать.
Накануне китайский и российский лидеры обменялись приветственными заметками в главных государственных изданиях. В статье в «Жэньминь Жибао» Владимир Путин говорит о «больших ожиданиях» в связи с визитом Си Цзиньпина и называет его «добрым старым другом», отмечая китайские инициативы в области глобальной безопасности и перспективы построения многополярного мира.
Текст китайского лидера в «Российской газете» показался мировым СМИ чуть более сдержанным. В своей статье Си Цзиньпин подчеркнул, что его поездки в Россию всегда дают большие результаты и вновь выступил за соблюдение всеми сторонами Устава ООН и «рациональный выход из украинского кризиса».
Впрочем, и Китаю важна поддержка России, в том числе по вопросу Тайваня, а значит, и успех Москвы в противостоянии с Западом, отмечают СМИ.
«Ведомости» выбрали самые интересные цитаты из публикаций западной прессы:
«Для китайского лидера Си Цзиньпина его громкий государственный визит в Россию и встреча с президентом Владимиром Путиным на этой неделе — своевременная возможность продемонстрировать растущее дипломатическое влияние Китая на мировой арене и его стремление бросить вызов глобальному порядку, возглавляемому США.
Си будет идти по дипломатическому канату в Москве, поскольку он стремится представить Китай в качестве нейтрального миротворца, одновременно углубляя связи с Россией, не вызывая дальнейшего противодействия Европе — ключевому торговому партнеру, которого Пекин стремился увести от США».
Нектар Ган, CNN
«Китай, безусловно, является самым важным союзником России. То, что Си, лидер второй по могуществу страны в мире, готов посетить Москву во время вооруженного конфликта на Украине, очень символично.
Китай вмешался, чтобы поставлять в Россию большие объемы продукции как гражданского, так и военного назначения, включая сырье и компьютерные чипы — жизненно важные ресурсы для Москвы.
Но Си также захочет продемонстрировать миру, что он может быть сдерживающей силой для Путина. [Лидер Китая] пытается играть роль глобального государственного деятеля».
Петр Зауэр, Эми Хокинс, The Guardian
«Для Владимира Путина государственный визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, который начинается в понедельник, обеспечивает гигантский моральный подъем и шанс продемонстрировать хваленый новый мировой порядок, который, по мнению российского лидера, он создает, в котором США и НАТО уже не могут никому ничего диктовать».
Робин Диксон, The Washington Post
«Государственный визит китайского президента является явным признаком поддержки России и ее президента в то время, когда Кремль находится под сильным международным давлением.
В этом «антизападном мире» Москва сильно зависит от Пекина — сейчас больше, чем когда-либо. Но у Китая может быть только один союзник: сам Китай. У Китая может быть только один набор интересов: прокитайские. Китайская внешняя политика совершенно лишена альтруизма».
Стив Розенберг, Стивен МакДонелл, BBC
«По мере углубления экономических отношений в России сохраняются давние опасения, что она может стать пленницей экономической орбиты Китая. Гораздо более крупная экономика Китая дает ему больше рычагов влияния в торговых отношениях. Западные санкции усилили неравенство. Хотя торговля с Китаем стала решающей для России, она составляет лишь четверть стоимости импорта и экспорта между Китаем и США».
Георгий Канчев, Эван Гершкович, The Wall Street Journal
«Китай тянет время и пытается найти лучший баланс между двумя целями: достижением стабильности в отношениях с Европой и обеспечением того, чтобы Россия не проиграла и оставалась на стороне Китая».
Линлин Вэй, The Wall Street Journal
«Председатель Китая Си Цзиньпин выразит решительную поддержку Владимиру Путину своим трехдневным визитом в Москву. Си держит все карты и является единственным глобальным игроком, который может заставить Путина урегулировать вопрос с Украиной. Но у Си нет непосредственных стимулов для прекращения конфликта, который, помимо других преимуществ, уменьшает ресурсы, которые Запад мог бы дать Тайваню».
Bloomberg
«Путин и Си, вероятно, договорятся ускорить работу над еще одним газопроводом между своими странами. Поставка в Россию товаров, которые она больше не может покупать на Западе, в частности полупроводников, также является выгодным шагом для Пекина, хотя некоторые китайские фирмы будут опасаться попасть под западные санкции. Руководители России и Китая, вероятно, также продолжат усилия по продвижению альтернатив доллару как мировой валюте».
Гидеон Рахман, Financial Times
«Двустороннее сотрудничество, как ожидается, станет более тесным после того, как правительство Китая оптимизировало свои меры реагирования на COVID-19 и сняло некоторые ограничения на грузовые перевозки».
Жэнь Ци, Мо Цзинси, China Daily
«Представление Путиным вооруженного конфликта на Украине как части более широкой конфронтации с Западом сблизило две страны. Россия понадобится Китаю для предстоящей конфронтации с США, которая становится вполне реальной».
Джо Лихи, Макс Седдон, Financial Times
«Некоторые официальные лица США и западные СМИ очерняют роль Китая как возможного миротворца в украинском кризисе, продолжая шумиху вокруг заявлений о поставках Китаем оружия России и подвергая сомнению действия Пекина, а также нейтральное отношение к кризису. Вопрос в том, хотят ли США и Запад посредника сейчас или они просто хотят, чтобы украинский кризис затянулся как можно дольше, используя Украину в качестве пешки для ослабления России и контроля над Европой, сохраняя при этом свою гегемонию в мире».
Бай Юньи, Чен Цинцин, Global Times