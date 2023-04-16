Еврокомиссия считает неприемлемым решение о запрете импорта зерна с Украины

Еврокомиссия считает неприемлемым решение о запрете импорта зерна с УкраиныПольша и Венгрия самостоятельно ввели ограничения на ввоз сельхозпродукции до 30 июня
Еврокомиссия назвала неприемлемыми односторонние действия стран - членов Евросоюза в отношении торговли, сообщило агентство Reuters cо ссылкой на заявление представителя ЕК. Оно было сделано после того, как Польша и Венгрия ввели временные ограничения на импорт украинской сельхозпродукции для защиты местного аграрного сектора.
«Нам известно об объявлениях Польши и Венгрии относительно запрета на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины», – говорится в заявлении пресс-секретаря, отправленном по электронной почте. «В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика относится к исключительной компетенции ЕС и, следовательно, односторонние действия неприемлемы». Представитель ЕК также подчеркнул, что «в такие сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС».
30 января на сайте Совета Европы был опубликован подготовленный Польшей доклад, в котором говорилось, что резко возросшие поставки украинского зерна на рынки ЕС могут привести к серьезным трудностям у европейских сельхозпроизводителей, особенно в соседних с Украиной странах. Он был размещен также от имени Болгарии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии. По данным доклада, за 11 месяцев 2022 г. импорт украинской кукурузы в ЕС вырос на 75%, пшеницы – в 10 раз, а подсолнечника – в 70 раз, что привело к переполненности складов и трудностям у местных производителей. 23 марта польское радио RMF сообщило о протестах фермеров в польском городе Щецин. Они требовали урегулирования вопроса украинского зерна и встречи с премьер-министром республики Матеушем Моравецким и министром сельского хозяйства Хенриком Ковальчиком.
31 марта премьер-министры Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии обратились к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в вызванный наплывом украинского зерна кризис. 3 апреля руководства Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии предложили увеличить размер европейских компенсационных фондов для фермеров, создать возможность использования этих средств для перенаправления украинского экспорта в страны Африки и Ближнего Востока и вернуть таможенные пошлины на импорт зерна. Но Еврокомиссия продлила беспошлинный импорт украинских зерновых в ЕС до июня 2024 г.
Сославшись на это решение ЕК, 5 апреля министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик ушел в отставку.
15 апреля польское правительство уполномочило министра сельского хозяйства и развития села, министра развития и технологий подготовить законодательные акты для защиты местных фермеров и сельхозпроизводителей, включая временный запрет на импорт продукции с Украины. В тот же день в «Законодательном вестнике» было опубликовано распоряжение министерства развития и технологий Польши об ограничении до 30 июня 2023 г. ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины. Временный запрет будет действовать на зерно, овощи и фрукты, семена, яйца, мясо и молоко и молочные продукты и др. Аналогичное решение приняла Венгрия. «Правительство привержено отстаиванию интересов венгерского фермерского сообщества, поэтому в отсутствие значимых мер ЕС оно временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда, в Венгрию», – заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь (цитата по «РИА Новости»).
Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда в своем Twitter пояснил, что запрет будет распространяться и на транзит через территорию страны. Он добавил, что вопрос транзита будет обсуждаться с Украиной – его условием будут гарантии того, что товары будут точно только провезены через территорию страны, а не останутся в ней.
В Европе наблюдается переизбыток ввезенных вне правил ЕС сельскохозяйственных культур с Украины, что ведет к недовольству местных фермеров, подтверждал ранее «Ведомостям» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Основная украинская культура, поставляемая в Европу, – фуражная кукуруза. Фактически происходит демпинг – кукуруза идет через Венгрию, Польшу, Болгарию. Перекупщики и спекулянты берут именно украинскую – ей, по условиям сделки, дан зеленый свет, она вне пошлин, правил и квот ЕС, поэтому гораздо дешевле, чем у местных, что ущемляет восточноевропейских фермеров», – говорил он.
При этом 18 мая завершается действие зерновой сделки, которая предусматривает вывоз украинского зерна через Черное море. Сделка была заключена летом 2022 г., и последний раз она была продлена 14 марта на 60 дней. Россия не видит возможности продлевать ее, поскольку соглашения обслуживают исключительно коммерческий экспорт Украины из ее южных портов в интересах западных стран, сообщал МИД РФ.