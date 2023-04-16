Еврокомиссия считает неприемлемым решение о запрете импорта зерна с Украины

30 января на сайте Совета Европы был опубликован подготовленный Польшей доклад, в котором говорилось, что резко возросшие поставки украинского зерна на рынки ЕС могут привести к серьезным трудностям у европейских сельхозпроизводителей, особенно в соседних с Украиной странах. Он был размещен также от имени Болгарии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии. По данным доклада, за 11 месяцев 2022 г. импорт украинской кукурузы в ЕС вырос на 75%, пшеницы – в 10 раз, а подсолнечника – в 70 раз, что привело к переполненности складов и трудностям у местных производителей. 23 марта польское радио RMF сообщило о протестах фермеров в польском городе Щецин. Они требовали урегулирования вопроса украинского зерна и встречи с премьер-министром республики Матеушем Моравецким и министром сельского хозяйства Хенриком Ковальчиком.