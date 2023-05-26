Как меняются команды назначенных в 2023 году врио губернаторов

Врио губернаторов всегда стоят перед выбором консервации системы предыдущего главы региона и полным ее обновлением, говорит политолог Евгений Минченко. «Практика показывает, что до выборов обычно выбирается консервативный вариант, а уже команда дособирается в течение года после избрания. Даже те решения, которые сейчас принимаются, носят промежуточный характер», – сказал он. Говоря об отсутствии кадровых изменений в правительстве Чукотки, эксперт заметил, что для варяга это является «серьезным челленджем», а местных кадров с учетом низкой численности населения (47 800 человек) там немного: «Понятно, что нет очереди из желающих поработать там».