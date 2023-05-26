Как меняются команды назначенных в 2023 году врио губернаторов

Как меняются команды назначенных в 2023 году врио губернаторовПравительство Чукотки полностью сохранило состав после отставки Романа Копина
Трое из четырех временно исполняющих обязанности губернаторов, назначенных на свои посты этой весной, приступили к частичной ротации региональных администраций. Главы Омской и Смоленской областей, а также Красноярского края сделали ряд точечных назначений, а вот правительство Чукотки, отправленное в отставку врио губернатора Владиславом Кузнецовым 19 марта, продолжает работу в том же составе, что и при предыдущем главе Романе Копине, заметили «Ведомости».
Все заместители губернатора Дальневосточного региона остались на своих постах с приставкой «и. о.».
28 апреля в Telegram-канале Кузнецова в течение нескольких минут провисел документ с названием «Расследование», в котором сообщалось о рисках уголовного преследования врио первого вице-губернатора Ильи Давиденко. В справке отмечалось, что «крайне нежелательным развитием дальнейшего сценария работы правоохранительных органов» станет «проведение задержаний, предъявление обвинений и другие подобные действия в перспективе до конца сентября 2023 г.». Сам Кузнецов это публично никак не комментировал.
Наибольшие изменения претерпел состав администрации Смоленской области (врио губернатора 17 марта вместо представителя ЛДПР Алексея Островского был назначен экс-директор департамента регионального развития аппарата правительства РФ Василий Анохин). Здесь ушли в отставку три вице-губернатора: Александр Царев, Николай Кузнецов и Станислав Дзасохов. Последнего пригласил в свою команду врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Как сообщили в пресс-службе администрации Смоленской области, Дзасохов, неоднократно посещавший новые территории и доставлявший военнослужащим гуманитарную помощь, продолжит работу в правительстве ДНР.
25 мая Смоленская облдума согласовала ряд новых кандидатов на посты вице-губернаторов. Экс-ректор Смоленской государственной сельскохозяйственной академии Алексей Кучумов будет курировать аграрные вопросы, бывший вице-губернатор Алексей Гусев займется экономическим развитием, экс-руководитель главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию Анастасия Гапеева – теми же вопросами, а также культурой.
Еще один назначенец будет приезжим – это экс-глава Нурлатского района Татарстана Алмаз Ахметшин, в чье ведение войдут строительство, ЖКХ, энергетика и другие вопросы. Собеседник в администрации Смоленской области сказал «Ведомостям», что в ближайшее время эти управленцы будут назначены вице-губернаторами.
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко (назначен 29 марта, до этого возглавлял правительство ДНР) 27 апреля назначил своими заместителями Андрея Шпиленко и Вадима Чеченко. Первый ранее отношения к региону не имел: работал замглавы аппарата депутатского объединения Госдумы, проректором Московского государственного университета технологий и управления, заместителем гендиректора ОАО «Интеллект телеком», директором Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, а с 2022 г. возглавлял правление государственного концерна «Корпорация развития Донбасса». Он будет курировать работу представительства Омской области при правительстве России в Москве.
Чеченко, возглавлявший региональный минфин с 2015 г., станет куратором главного управления контрактных закупок региона. Еще одним зампредом правительства и министром образования Омской области 10 апреля стал бывший ректор Омского государственного педагогического университета Иван Кротт. Предыдущий министр образования – Татьяна Дернова покинула свой пост 30 января, когда Омскую область возглавлял Александр Бурков.
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков (назначен 20 апреля, последняя должность – замглавы Минфина России) отправил региональное правительство в отставку 24 апреля, все члены кабинета остались работать с приставкой «и. о.». Спустя три дня после назначения Котюкова пост председателя правительства Красноярского края покинул Юрий Лапшин, заявивший, что был приглашен предыдущим губернатором Александром Уссом. Региональное правительство возглавил Сергей Верещагин, ранее занимавший должность заместителя председателя.
22 мая «Ведомости» сообщили, что вице-премьером Красноярского края, по совместительству отвечающим за работу его постоянного представительства в Москве, будет назначен экс-сенатор Валерий Семенов. 24 мая Совет Федерации удовлетворил его заявление о досрочном сложении полномочий. Источник, близкий к властям края, считает, что в регионе предстоит серьезная ротация.
Врио губернаторов всегда стоят перед выбором консервации системы предыдущего главы региона и полным ее обновлением, говорит политолог Евгений Минченко. «Практика показывает, что до выборов обычно выбирается консервативный вариант, а уже команда дособирается в течение года после избрания. Даже те решения, которые сейчас принимаются, носят промежуточный характер», – сказал он. Говоря об отсутствии кадровых изменений в правительстве Чукотки, эксперт заметил, что для варяга это является «серьезным челленджем», а местных кадров с учетом низкой численности населения (47 800 человек) там немного: «Понятно, что нет очереди из желающих поработать там».
Политолог Илья Гращенков согласен с тем, что формирование команды сейчас сильно зависит от территории и «найти готовых ехать на Чукотку значительно сложнее, чем тех, кто готов идти в Красноярск, Омск и тем более из Москвы в соседние регионы». «Второй момент связан с тем, что разные губернаторы – выходцы из разных систем, где были сформированы свои команды. Котюкову нужна лояльность местных элит, и он рекрутирует людей из команды экс-губернатора», – говорит он. Наконец, часть постов, по мнению Гращенкова, может быть зарезервирована за победителями всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».
Новые врио не спешат с резкими переменами, которые могут произойти уже после выборов – тогда приезжих может стать больше, говорит политолог Ростислав Туровский. «Все зависит от того, где прежде работал глава, есть ли у него своя команда. Возможно, по этой причине в Омской области кадровых перемен будет больше», – считает он. Сложнее врио предстоит там, где наиболее сильные местные элиты, а это Омская область и Красноярский край. «Там каждое кадровое решение будет оцениваться с точки зрения баланса сил и последствий для региона и местного бизнеса», – сказал Туровский.