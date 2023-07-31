Французские парфюмеры боятся утечки секретов в Китае

Французские парфюмеры боятся утечки секретов в КитаеВ ЕС опасаются новых торговых норм КНР как средства промышленного шпионажа
Франция и Китай 29 июля договорились вместе работать над улучшением нормативно-правовой базы, касающейся экспорта в КНР европейской косметики. Соответствующие договоренности достигнуты по итогам встречи французского министра финансов Брюно Ле Мэра и китайского вице-премьера Хэ Лифэна, сообщает минфин Франции. Днем позже, 31 июля, в Шэньчжэне французский министр встретится с китайскими инвесторами. Франко-китайская рабочая группа будет стремиться наладить сотрудничество в области интеллектуальной собственности, включая информацию о продуктах и контрафактных товарах, а также работу над стандартами и проверками.
В начале июня Китайский национальный институт по контролю за продуктами и лекарствами последовательно ввел ряд новых правил импорта косметической продукции из Европы. Они обязывают европейские косметические фирмы предоставлять подробные данные, начиная от ингредиентов и деталей производственных процессов и заканчивая источниками сырья и точным составом формул. Большая часть информации собирается и хранится в государственной базе данных КНР. При этом, как сообщало в июне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, власти ЕС выражали обеспокоенность по поводу новых правил импорта. Европейские косметические компании, включая в первую очередь французские L’Oreal и LVMH, обеспокоены тем, что их могут заставить раскрыть технологические секреты, так как пока не имеют достаточных доказательств того, что власти КНР не «злоупотребят» полученной информацией. При этом лидер рынка L’Oreal, хотя и не раскрывал свои доходы в Китае в 2022 г., отмечал в отчетности, что регион Северная Азия был вторым по величине рынком сбыта после Европы, а продажи в этом направлении составили примерно четверть от заявленных 38,3 млрд евро по итогам года ($40,8 млрд).
Принудительный трансфер технологий (Forced Technology Transfer, FTT) – широко распространенная в Китае практика, говорит патентный поверенный Алина Акиншина, гендиректор компании «Онлайн патент». Она напоминает, что риски FTT остаются одним из важнейших предметов торговых войн между США и Китаем. Один из распространенных вариантов реализации политики FTT – ограничение доступа на рынок при невыполнении требований о трансфере технологий. «Фактически компания, желающая выйти на рынок, обязана предоставить необходимый объем информации о своих технологиях и продуктах, раскрыть детали производственных процессов – в противном случае она просто не получит доступ к рынку», – поясняет Акиншина.
По ее словам, похоже, что аналогичные требования предполагается внедрять для поставки на территорию Китая косметики и парфюмерной продукции. «С учетом истории вопроса опасения ЕС о возможности утраты секретов производства обоснованны. Аналогичную обеспокоенность следует проявлять всем экспортерам парфюмерно-косметической продукции, заинтересованным в китайском рынке, так как правила будут приведены к единообразию», – считает гендиректор компании «Онлайн патент». Она допускает, что в случае полной невозможности сохранения технологических аспектов в секрете европейскими компаниями, возможно, будет изменяться форма правовой охраны, а именно: отдельные технологические решения также будут патентоваться.
26,4 млрд евро
составил экспорт косметической продукции из Европы в 2022 г. (в денежном выражении). Это примерно 25% поставок в мире. Франция и Германия были основными европейскими экспортерами – 13,6 млрд евро (более 50% от общего объема мирового экспорта из Европы)
Возможность скопировать формулу выпущенного на рынок средства была всегда, для этого не обязательно иметь состав и техкарту – достаточно купить продукт в магазине и исследовать, отметила в разговоре с «Ведомостями» управляющий директор по коммерции ГК Natura Siberica Анна Журавская. «Определенное беспокойство в связи с вводом новых правил в Китае могут вызывать инновационные компоненты и продукты, которые ранее никогда не были в продаже. Это риски для компании, которая потратила годы исследований и средства на разработку уникальной формулы, а теперь должна предоставить полную документацию в китайский надзорный орган. Однако во всем мире компании давно используют патенты. Другой вопрос, что не на всех рынках они работают эффективно», – говорит Журавская. Тем не менее создание французско-китайской рабочей группы дает надежду на возможность обсудить детали и нюансы нового закона, сгладить возможные шероховатости и добиться больших гарантий для международных производителей, полагает управляющий директор по коммерции ГК Natura Siberica.
С одной стороны, европейцев в их обеспокоенности китайскими стандартами в отношении импорта косметики можно понять – это действительно весьма похоже на узаконенный «промышленный шпионаж», говорит заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Но в реальности китайцам и так удается заимствовать технологии без лицензий, и то, что происходит сейчас, укладывается в тенденцию упорядочения китайского рынка в соответствии со статусом одного из крупнейших мировых импортеров товаров на фоне того, что основной покупатель импортных товаров – китайский средний класс – предъявляет все более высокие требования. «Отчасти это похоже на опыт Японии, где в 1970–1980-е гг. были жесткие барьеры для проникновения иностранных компаний на рынок, которые, впрочем, и сейчас остаются довольно значительными. Китайцы идут по японскому пути», – констатирует эксперт. Это и элемент «дипломатического» торга: китайцы хотят иметь некое соглашение о равных или взаимно признаваемых стандартах товаров, чтобы им, в свою очередь, было легче проникать на европейский рынок, говорит Луконин.