Французские парфюмеры боятся утечки секретов в Китае

С одной стороны, европейцев в их обеспокоенности китайскими стандартами в отношении импорта косметики можно понять – это действительно весьма похоже на узаконенный «промышленный шпионаж», говорит заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Но в реальности китайцам и так удается заимствовать технологии без лицензий, и то, что происходит сейчас, укладывается в тенденцию упорядочения китайского рынка в соответствии со статусом одного из крупнейших мировых импортеров товаров на фоне того, что основной покупатель импортных товаров – китайский средний класс – предъявляет все более высокие требования. «Отчасти это похоже на опыт Японии, где в 1970–1980-е гг. были жесткие барьеры для проникновения иностранных компаний на рынок, которые, впрочем, и сейчас остаются довольно значительными. Китайцы идут по японскому пути», – констатирует эксперт. Это и элемент «дипломатического» торга: китайцы хотят иметь некое соглашение о равных или взаимно признаваемых стандартах товаров, чтобы им, в свою очередь, было легче проникать на европейский рынок, говорит Луконин.