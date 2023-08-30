Эксперты рассказали о влиянии спецоперации на выборы в регионах

В условиях спецоперации избиратели стали консервативнее и чаще склоняются к поддержке действующей власти. В связи с этим многие главы регионов, идущие на переизбрание, могут улучшить свои результаты по сравнению с теми, что были у них на выборах в 2018 г. Об этом говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «ЕДГ-2023: обзор кампаний и прогноз результатов». По мнению экспертов, «новая нормальность» нивелирует, «а то и вовсе обнуляет тот негатив, который пристал к главам за прошлые годы и который был актуален в прежней реальности».