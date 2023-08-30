Эксперты рассказали о влиянии спецоперации на выборы в регионах

Эксперты рассказали о влиянии спецоперации на выборы в регионахГубернаторы могут улучшить свои результаты по сравнению с 2018 годом, считают в ФоРГО
В условиях спецоперации избиратели стали консервативнее и чаще склоняются к поддержке действующей власти. В связи с этим многие главы регионов, идущие на переизбрание, могут улучшить свои результаты по сравнению с теми, что были у них на выборах в 2018 г. Об этом говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «ЕДГ-2023: обзор кампаний и прогноз результатов». По мнению экспертов, «новая нормальность» нивелирует, «а то и вовсе обнуляет тот негатив, который пристал к главам за прошлые годы и который был актуален в прежней реальности».
Эксперты отмечают, что ключевым отличием избирательной кампании 2023 г. от тех, что были после возвращения прямых выборов губернаторов, является радикальная смена повестки, связанная с проведением спецоперации и адаптацией граждан к новой реальности. Специфику выборов они определяют как «новую нормальность», которая сочетает эту адаптацию и работу властей по сохранению стабильности и приемлемых уровней социальных показателей. В электоральном аспекте проявляется тенденция, когда поведение социальных групп на выборах становится более лоялистским, обеспечивая преимущество власти и ее кандидатам, поскольку в их поддержке избиратели видят залог сохранения стабильности, отмечается в докладе.
«Новая нормальность» стоит на трех опорах – идеологической, социально-экономической и электорально-политической, связанной с отложенным выбором, отмечает руководитель ФоРГО Константин Костин: «Понятно, что устойчивость этих конструкций постоянно находится в динамике, поскольку появляются новые вызовы». Сейчас сложно говорить, когда ситуация начнет заметно меняться, добавляет он: «Ситуация с крымским консенсусом длилась несколько лет».
Ситуация же отложенного выбора предполагает, что избиратели действуют в логике «сейчас не время для споров и разногласий», говорит Костин: «При этом любая серьезная негативная динамика по каждому из направлений может привести к тому, что отложенный выбор будет конвертироваться в претензии и конкурентные сценарии». Эффект «новой нормальности» продлится до окончания спецоперации, считает эксперт ФоРГО Виталий Иванов.
Все кампании по выборам губернаторов проходят в «технократическом стиле», когда действующие главы регионов занимаются текущей работой и не отвлекаются на предвыборные мероприятия, отмечают эксперты. В этом году в 17 из 21 региона главы идут на переизбрание, причем впервые переизбираются руководители регионов, которые окончили «школу губернаторов», – таких 10 человек.
Опыт кампаний прошлых лет показывал, что врио глав регионов реже сталкивались со сложностями, чем те, кто шел на переизбрание. За 11 лет лишь один кандидат от власти в должности врио главы Приморья – Андрей Тарасенко – в 2018 г. ушел с поста после отмены выборов в регионе, при этом проиграли выборы сразу четверо действующих глав регионов (в Иркутской области в 2015 г., во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии в 2018 г.).
В 2017–2021 гг. на переизбрание шли 22 главы регионов, и если трое проиграли (в 2018 г.), то у 16 глав результаты оказались хуже, чем на предыдущих выборах (улучшили результаты, к примеру, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров).
При этом в 2022 г., когда уже шла спецоперация, из шести переизбравшихся глав регионов улучшили свои результаты относительно 2017 г. сразу трое губернаторов. Губернаторы Новгородской и Свердловской областей, соответственно Андрей Никитин (+9,04%) и Евгений Куйвашев (+3,62%), и глава Карелии Артур Парфенчиков (+7,81%) с немалым трудом устанавливали «электоральный контроль» над региональными центрами. В этих трех регионах были длительные элитарные конфликты, но в итоге при переизбрании эти главы улучшили свои результаты.
По мнению ФоРГО, улучшить свои результаты по сравнению с прошлыми годами на нынешних выборах могут Собянин, Андрей Воробьев (Московская обл.), Сергей Цивилев (Кемеровская обл.), Глеб Никитин (Нижегородская обл.). «Две трети действующих глав регионов, идущих на переизбрание, могут улучшить результаты. Можно добавить сюда Андрея Травникова (Новосибирская обл.), Александра Моора (Тюменская обл.), Станислава Воскресенского (Ивановская обл.)», – говорит Иванов.
При этом из 21 главы регионов и врио у 11 нет обстоятельств, которые могли бы осложнить переизбрание (Амурская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская, Тюменская области, Москва).
У главы Алтайского края Виктора Томенко был самый низкий результат по итогам ЕДГ в 2018 г. – 53,6%; в Красноярском крае у врио главы Михаила Котюкова неоднозначное наследство предшественника, успехи ЛДПР на местных выборах в Красноярске 2018 г. и выдвижение сейчас относительно сильного кандидата от ЛДПР Александра Глискова; в Самарской области у губернатора Дмитрия Азарова такой фактор, как неожиданная победа кандидата от КПРФ на думских выборах в Промышленном округе, и др., отмечают эксперты.
На старте избирательной кампании были угрозы для глав в Алтайском и Приморском крае, Орловской области и Якутии в связи с выдвижением сильных кандидатов от КПРФ или других оппозиционных партий. Но в итоге в Алтайском крае депутат Госдумы Мария Прусакова не прошла муниципальный фильтр.
В Якутии от КПРФ выдвинули лидера местных коммунистов Виктора Губарева, который «не может рассчитывать на значительную поддержку собственно якутского электората». В Приморье кандидат от КПРФ не выдвинулся, а «Справедливая Россия» не выдвинула кандидата в Орловской области. Что касается Хакасии, то эксперты с большой уверенностью предрекают второй тур и отмечают, что на главу региона Валентина Коновалова (КПРФ) также действует эффект «новой нормальности».
Что касается выборов в заксобрания и думы административных центров, то «Единая Россия» может укрепить свои позиции в Хакасии, Ульяновской, Иркутской и Ярославской областях, НАО, Архангельске. В Калмыкии, Якутии, Забайкальском крае, Великом Новгороде и Красноярске перспективы менее очевидны.
В Красноярске сильна ЛДПР, в столице Калмыкии Элисте есть проблемы с коммунальным хозяйством, в Якутии – лесные пожары, слабый внутриполитический блок и региональное отделение, натянутые отношения между руководством республики и Якутска. Схожие с Якутией проблемы и в Забайкалье. А в Великом Новгороде низкая вовлеченность в кампанию губернатора и секретаря регионального отделения единороссов Андрея Никитина.
Политическая система в целом пребывает в состоянии автошока, самостоятельность игроков сильно ограничена чрезвычайными мерами, так же как и конкуренция, хотя она и выше в этом году, чем в прошлом, говорит политолог Александр Кынев. Он также не исключает, что главы регионов могут улучшить результаты по сравнению с 2018 г., но отмечает, что конкуренты не особо ведут кампанию: «Соответственно, у их избирателей нет мотивации приходить на выборы. Нет альтернативных центов мобилизации на губернаторских выборах, хотя частично они существуют на выборы в заксобрания». Хакасию же нельзя подгонять под общий знаменатель, говорит Кынев.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов согласен с тем, что избиратели становятся консервативнее и склоняются к поддержке действующих властей, поэтому и действующие губернаторы могут повысить результаты по сравнению с прошлыми выборами. «Есть расконцентрация протестной активности и снижение ожиданий от политики как места, откуда могут инициироваться изменения», – говорит он.