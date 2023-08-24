Эксперты оценили кампании по выборам депутатов законодательных собраний

Поддержка среди протестных избирателей в северных, сибирских и нечерноземных субъектах не обязательно сместится от КПРФ к другим оппозиционным игрокам, включая ЛДПР, но конкуренция между партиями именно в этих регионах будет более активной, считает Орлов. «Дополнительные шансы на укрепление поддержки среди колеблющихся протестных избирателей конкуренты КПРФ могут получить, в случае если у таких игроков традиционно сильные базовые позиции в конкретном регионе (как у ЛДПР в ряде северных территорий или «Справедливой России» в Ярославской области), при этом такие оппозиционные партии смогут эффективно провести кампанию по привлечению внимания к своим социальным инициативам», – считает он. Кроме того, многие темы, которые усиливали электоральную мобилизацию КПРФ в ходе думской кампании – 2021 вроде критики представителями партии коронавирусных ограничений, сегодня потеряли актуальность, замечает он: «Однако перераспределение части голосов протестного электората в пользу ЛДПР, «Справедливой России» и в ряде случаев «Новых людей» возможно, но не гарантировано».