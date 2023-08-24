Эксперты оценили кампании по выборам депутатов законодательных собраний

Эксперты оценили кампании по выборам депутатов законодательных собранийЕдинороссы могут укрепиться в тех регионах, где были протестные настроения в 2018 году
На завершающем этапе избирательной кампании ситуация в регионах, где проходят выборы в законодательные собрания, может измениться под влиянием разных факторов. Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Выборы в законодательные собрания – 2023: базовые тренды, предвыборные кластеры, факторы лояльного и протестного голосования», с которым ознакомились «Ведомости».
Повлиять на кампанию могут, к примеру, стихийные бедствия или неожиданные шаги в региональном управлении. Но при этом действия федерального центра, результативные кампании «Единой России» и ограниченная активность оппозиции могут привести к укреплению единороссов по сравнению с прошлыми избирательными циклами, говорится в докладе АПЭК.
Эксперты разделили регионы, где проходят выборы в заксобрания, на четыре группы: регионы с высоким протестным потенциалом (были прецеденты лидерства в прошлых кампаниях у оппозиционных партий и кандидатов), регионы со средним протестным потенциалом (где оппозиция может получать высокие результаты), патерналистские регионы (где доминируют кандидаты от «Единой России») и электорально управляемые регионы с отдельными зонами протестного голосования (регионы с высоким уровнем поддержки «Единой России» и кандидатов «лояльного пула»).
К регионам с высоким протестным потенциалом на выборах в заксобрания в АПЭК отнесли шесть субъектов – Якутию, Хакасию, Ненецкий автономный округ, Ульяновскую область (везде сильна КПРФ, набирала высокие результаты на разных уровнях выборов прошлых лет), Забайкальский край (на выборах в заксобрания в 2018 г. ЛДПР лишь чуть обошла КПРФ, каждая из партий набрала почти по 25%), Ярославскую область (сильные игроки КПРФ и «Справедливая Россия – За правду»).
Регионов со средним протестным потенциалом семь: Бурятия, Калмыкия (в обоих регионах сильна КПРФ, заметные результаты были у «Новых людей»), Архангельская область (у всех партий заметные результаты), Владимирская, Смоленская, Иркутская и Ивановская области (во всех прочны позиции КПРФ). Один регион отнесен к электорально управляемым с отдельными протестными зонами – это Ростовская область, где на протестном фланге сильна КПРФ, но у «Единой России» на выборах в Госдуму 2021 г. по региону результаты в 2,5 раза выше.
К патерналистским же регионам относятся Кемеровская область и Башкирия, где единороссы традиционно набирали большинство голосов. Также к этой группе отнесли новые регионы – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Здесь, считают эксперты, вряд ли будут наблюдаться протестные настроения и преимущество будет у «Единой России». Но несколько партий парламентской оппозиции смогут получить представительство. У КПРФ, к примеру, лучше шансы в ЛНР и Запорожье.
В патерналистских регионах и регионах с высокой электоральной управляемостью поддержка «Единой России» и в ходе предыдущих предвыборных кампаний находилась на очень высоком уровне, говорит гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов: «Однако здесь в ряде случаев возможен прирост ее результатов по сравнению с парламентскими выборами 2021 г.». В субъектах со средним протестным потенциалом позиции партии могут укрепиться в Бурятии, Иркутской, а также, возможно, Архангельской и Смоленской областях, считает эксперт. «В субъектах с высоким протестным потенциалом позиции «Единой России» по сравнению с прошлыми выборами в региональный парламент могут несколько укрепиться, например в Хакасии, где дополнительным мобилизующим фактором для лояльного электората может стать работа [депутата Госдумы, кандидата на пост главы Хакасии] Сергея Сокола с локальной и протестной повесткой (социальной, экологической, инфраструктурной)», – говорит Орлов.
Кроме того, в АПЭК предвыборные регионы поделили на три предвыборных кластера по месторасположению, оценив, какая повестка может быть основной. В «северном» кластере (сюда входит девять северных, сибирских и дальневосточных регионов) будут усиливать внимание к проблемам ЖКХ и борьбы со стихийными бедствиями. В «нечерноземном» (входит пять новых и четыре приграничных региона) будет важна тема поддержки малых городов и демографии. Эти два кластера исторически были зонами активной конкуренции между КПРФ и ЛДПР, причем в отличие от выборов в Госдуму 2021 г. в нынешней кампании перераспределение электората возможно в пользу ЛДПР, считают в АПЭК.
Поддержка среди протестных избирателей в северных, сибирских и нечерноземных субъектах не обязательно сместится от КПРФ к другим оппозиционным игрокам, включая ЛДПР, но конкуренция между партиями именно в этих регионах будет более активной, считает Орлов. «Дополнительные шансы на укрепление поддержки среди колеблющихся протестных избирателей конкуренты КПРФ могут получить, в случае если у таких игроков традиционно сильные базовые позиции в конкретном регионе (как у ЛДПР в ряде северных территорий или «Справедливой России» в Ярославской области), при этом такие оппозиционные партии смогут эффективно провести кампанию по привлечению внимания к своим социальным инициативам», – считает он. Кроме того, многие темы, которые усиливали электоральную мобилизацию КПРФ в ходе думской кампании – 2021 вроде критики представителями партии коронавирусных ограничений, сегодня потеряли актуальность, замечает он: «Однако перераспределение части голосов протестного электората в пользу ЛДПР, «Справедливой России» и в ряде случаев «Новых людей» возможно, но не гарантировано».
А в третьем, «приграничном», кластере (четыре региона Центрального Нечерноземья) основными будут проблемы безопасности, а также, возможно, развития социальной инфраструктуры и агропромышленного комплекса. Такое распределение будет способствовать усилению влияния федеральных деятелей, которые курируют вопросы стройкомплекса, арктическую и дальневосточную повестку, Минсельхоз и «Единую Россию», которая занимается контролем за реализацией нацпроектов.
У «Справедливой России – За правду» благоприятные стартовые позиции в кампаниях в Ярославской области и Якутии. На «Новых людей» будет влиять два тренда – с одной стороны, выборы идут в регионах, где партия получила результаты заметно выше федерального (вроде Якутии, Бурятии, Калмыкии), но, с другой стороны, партия выставила заметно меньше кандидатов, чем другие партии парламентской оппозиции. Например, у «Новых людей» на все уровни выборов в этом году выдвинуто около 2500 кандидатов, а у «Справедливой России» – около 6700 человек, у остальных партий больше.
Деление регионов по протестному потенциалу коллегами из АПЭК логично и оправданно, однако ситуация по сравнению с 2018 г. сильно изменилась, считает политконсультант Мария Сергеева. «Предыдущие выборы в заксобрания проходили на фоне пенсионной реформы, поэтому протестные настроения и популярность КПРФ были логичны. Сейчас ситуация другая – второй год идет спецоперация, эффект «единения вокруг флага», новая популярность президента и партии власти», – отмечает она. Поэтому во всех регионах «Единая Россия» заберет большинство мест в региональных парламентах, считает Сергеева. При этом для власти крайне важно сохранять позитивный информационный фон до марта 2024 г., поэтому на выборах 2023 г. будет минимум скандалов, любые споры с оппозицией будут решаться в конструктивном диалоге, добавляет Сергеева.