В РАН нашли замену Гарбузову на посту директора Института США и Канады

Кислицын в 2013 г. окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, ему 33 года. В 2019 г. он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Внешнеполитическая идеология и практика американского неоконсерватизма». Перед молодым директором могут поставить задачи по модернизации института и достижению им ряда необходимых показателей по научным публикациям и финансам, с чем ранее наблюдались большие проблемы, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией. Инцидент со статьей мог стать лишь катализатором перемен, но не их причиной.