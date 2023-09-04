В РАН нашли замену Гарбузову на посту директора Института США и Канады

В РАН нашли замену Гарбузову на посту директора Института США и КанадыПриход на этот пост Кислицына из ИМЭМО может оживить работу академической структуры
Директор Института США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) Валерий Гарбузов был освобожден от должности с 1 сентября по решению учредителя – распоряжением министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Как рассказал сам Гарбузов «Ведомостям», временно исполняющим обязанности главы ИСКРАНа был назначен руководитель центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Сергей Кислицын.
В будущем Министерство науки и высшего образовании должно будет назначить выборы директора. По словам Гарбузова, институт может работать с врио начальника любой срок – регламент не определяет срок избрания нового руководителя ИСКРАНа. «Ведомости» направили запросы в МИД, Минобрнауки и ИСКРАН по поводу кадровых перестановок, но на момент публикации там на запросы не ответили. Связаться с Кислициным не удалось.
Пресс-служба института связывает перестановки в ИСКРАНе с выходом 29 августа в «Независимой газете» статьи Гарбузова «Об утраченных иллюзиях уходящей эпохи». Гарбузов подтвердил «Ведомостям» расторжение контракта по инициативе работодателя: «Я освобожден от должности, со мной расторгнут контракт по решению учредителя». «Мои идеи <...> много раз высказывались и до того в других статьях», – заявил он.
В статье, о которой идет речь, директор института отмечает, что сейчас есть «лишь три державы с собственными глобальными программами: США, Китай и Россия», но если первые две он характеризует как «неформальные империи современного мира», между которыми пролегла конфронтационная ось, то РФ характеризуется как страна с «особой орбитой».
Москва, по версии Гарбузова, стала «заложником собственного имперского комплекса». Россия пока не превратилась в «геополитический антизападный локомотив». Критикуя такой внешнеполитический курс, член-корреспондент РАН связал его с желанием сохранить нынешние внутриполитические тенденции.
Что такое ИСКРАН
ИСКРАН был основан в 1967 г. известным американистом Георгием Арбатовым и играл в советские годы большую роль при выработке внешнеполитического курса страны. С начала создания сотрудники института стремились к снижению напряженности между Вашингтоном и Москвой. Считается одним из ведущих «мозговых центров» России по США. Основной функционал связан с исследованием внутренней, внешней и военной политики Америки, новых вызовов международной безопасности, разработкой аналитической основы для последующего принятия руководством страны внешнеполитических решений. В настоящий момент в институте работает более 130 человек, в том числе 85 научных сотрудников.
Гарбузов не знает, оставит ли новый директор ИСКРАНа его работать на какой-либо должности, но при этом заверил, что не собирается уезжать из России. Он начинал карьеру историком в средней школе Пскова, работал в местном институте. В 1997–1998 гг. был стипендиатом программы Фулбрайта, по ней проходил стажировку в Университете Теннесси. Карьеру в ИСКРАНе начал в 2000 г. с должности заведующего отделом внутриполитических исследований.
В 2016 г. в результате выборов среди сотрудников стал директором ИСКРАНа. Помимо этого он член-корреспондент РАН, автор более 70 научных работ. В 2017 г. был награжден знаком МИД России «За вклад в международное сотрудничество». На сайте института сообщается, что Гарбузов «принимает активное участие в подготовке информационно-аналитических материалов для федеральных органов государственной власти», в том числе для администрации президента и Совета безопасности, обеих палат парламента и др.
Кислицын в 2013 г. окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, ему 33 года. В 2019 г. он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Внешнеполитическая идеология и практика американского неоконсерватизма». Перед молодым директором могут поставить задачи по модернизации института и достижению им ряда необходимых показателей по научным публикациям и финансам, с чем ранее наблюдались большие проблемы, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией. Инцидент со статьей мог стать лишь катализатором перемен, но не их причиной.