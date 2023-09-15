Страны Центральной Азии обсудили дефицит воды

В середине июля Астана запросила у киргизской стороны увеличить водоподачу из водохранилища с 40 до 45 куб. м/сек. Но Бишкек ответил, что при увеличении расхода с 17 июля по 1 августа до 45 куб. м/сек уже к 1 августа остаток от квоты Казахстана за весь сезон сократится до 3,54 млн куб. м, после чего расход придется сократить до 10 куб. м/сек. 6 августа Киргизия прекратила подачу водных ресурсов соседям, но оставила возможность вернуться к вопросу, если приток в водохранилище увеличится. Но он так и не вырос.