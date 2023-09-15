Страны Центральной Азии обсудили дефицит воды

Страны Центральной Азии обсудили дефицит водыИз-за ее неэффективного использования регион ежегодно теряет до $2 млрд
В столице Таджикистана Душанбе 15 сентября в рамках Пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии в ходе заседания совета Международного фонда спасения Арала (МФСА, создан в 1992 г.) договорились сформировать механизмы для решения проблемы водного дефицита. Во встрече приняли участие президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Казахстана Касым-Жормат Токаев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Президент Киргизии Садыр Жапаров на форуме отсутствовал, его представлял первый вице-премьер Адылбек Касымалиев.
Бишкек заморозил свое участие в деятельности фонда в 2016 г. Тогда руководство аргументировало это решение тем, что МФСА не учитывает гидроэнергетические аспекты водопользования и потребности отдельных государств региона, а государства - члены фонда отказывались от предложений киргизской стороны по реформе организации.
Отказ Бишкека от участия в МФСА может быть связан с трансрегиональной рекой Сырдарья, которая ранее впадала в Аральское море, но вследствие катастрофического снижения уровня воды ныне впадает в северную часть моря (Арал из-за пересыхания с 1989 г. разделился на части. – «Ведомости»), полагает эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Сегодня около 75% стока бассейна этой реки формируется на территории Киргизии. А проблема высыхания Арала, по словам эксперта, напрямую не затрагивает киргизов.
На заседании главы государств обсудили результаты работы программы по рациональному использованию водных ресурсов Малого и Большого Аральских морей.
По словам президента Узбекистана Мирзиеева, дефицит воды приобрел острый и необратимый характер и в будущем будет только усугубляться. Он добавил, что сегодня в результате дефицита и неэффективного использования водных ресурсов страны региона ежегодно теряют до $2 млрд, а ущерб, вызванный ухудшением экологической обстановки, может достигать до 11% регионального ВВП.
Токаев обратил внимание участников саммита на проблему глобального потепления, которое, по его словам, происходит в Центральной Азии быстрее, чем в среднем на планете. Эта проблема приводит к стремительному сокращению площади ледников – главного источника воды в регионе. «Объем Аральского моря за последние 50 лет сократился на 30%. По оценкам аналитиков, к 2050 г. засухи в Центральной Азии могут нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 млн внутренних «климатических» мигрантов», – передает слова Токаева пресс-служба президента.
Для решения этой проблемы казахстанский лидер предложил разработать план работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря. Кроме того, он заявил о необходимости расширения полномочий и ответственности правления и исполкома МФСА. Токаев также предложил преобразовать Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию в Межгосударственную водно-энергетическую комиссию.
В свою очередь президент Туркменистана Бердымухамедов предложил создать региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата в регионе, работающий в тесной связке с ООН. А лидер Таджикистан Эмомали Рахмон предложил создание в рамках МФСА специальной площадки для урегулирования вопросов, связанных с энергетической безопасностью.
Республики Центральной Азии не первый год сталкиваются с проблемой засухи из-за аномальной жары, что провоцирует споры о трансграничных поставках воды. В конце августа киргизское министерство сельского хозяйства сообщило, что приток воды в Кировское водохранилище на реке Талас, обеспечивающий поливной водой Киргизию и Казахстан, на 23 августа составил всего 0,7 куб. м/сек, что на 13 куб. м/сек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате за этот период объем водохранилища сократился с 87,2 млн до 13,4 млн куб. м воды.
В середине июля Астана запросила у киргизской стороны увеличить водоподачу из водохранилища с 40 до 45 куб. м/сек. Но Бишкек ответил, что при увеличении расхода с 17 июля по 1 августа до 45 куб. м/сек уже к 1 августа остаток от квоты Казахстана за весь сезон сократится до 3,54 млн куб. м, после чего расход придется сократить до 10 куб. м/сек. 6 августа Киргизия прекратила подачу водных ресурсов соседям, но оставила возможность вернуться к вопросу, если приток в водохранилище увеличится. Но он так и не вырос.
22 августа министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев объявил, что дефицит воды привел к серьезным потерям в сельском хозяйстве республики. По его словам, порядка 46% посевов зерновых культур (8 млн га) находится в удовлетворительном состоянии, 7,5% (1,3 млн га) – в плохом, а погибли посевы на 181 000 га. Из-за этого в тот же день губернатор Жамбылской области объявил о введении режима ЧП в шести районах.
Одновременно с 20 августа на на киргизско-казахстанской границе периодически возникают длинные очереди грузовых автомобилей со стороны Киргизии. Бишкек обвиняет Астану в создании искусственных препятствий для проезда автомобилей из-за того, что киргизские власти перестали поставлять воду в соседнюю республику. В свою очередь казахстанские пограничники объясняют пробки необходимостью борьбы с контрабандой наркотиков.
Для решения водного дефицита региональные государства в первую очередь должны повысить эффективность использования водных ресурсов за счет новых технологий, говорит Притчин. В качестве примера эксперт назвал стратегию Узбекистана, рассчитанную до 2030 г., которая предусматривает забетонирование части существующих ирригационных систем, чтобы уменьшить потери воды. «На этом направлении государства могли бы взаимодействовать. Кроме того, проводить координацию в гидроэнергетике, совместно строить ГЭС, но это потребует серьезных инвестиций, которых у государств региона нет», – добавил Притчин.
В регионе с 1990-х гг. произошел сильный износ водно-хозяйственного комплекса, в связи с чем необходимо повышение эффективности этих объектов, продолжает декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева. «Никакие реки подводить не надо, необходимо сокращать утечки и испарение. Существуют технологии, позволяющие не прибегать к крупным инфраструктурным проектам», — рассказала Лихачева. Также она подчеркнула нужду в более эффективном расходе водных ресурсов, в частности с помощью технологий циклического водопользования и капельного орошения.
Для решения проблемы Арала, по словам Лихачевой, необходимо поэтапное восстановление экосистем Малого и Большого Арала. «Необходимы оценка скорости восстановления почв, прививание растительных культур, отслеживание изменения количества рыбы», — заявила Лихачева. Она также отметила, что успех инициативы зависит не только от финансирования, но и от координации усилий всех сторон.