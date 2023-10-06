Москва заявила о начале дополнительных поставок топлива Армении

С тем, что запрет на экспорт топлива из России не связан с внутренними проблемами на топливном рынке Армении согласен и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Тем не менее, он допускает, что нынешнее решение о дополнительных поставках сверх квот Еревану бензина и дизеля во многом политическое. По словам Пикина, это следует из того, что, как минимум, о нем объявляет МИД, а не Минэнерго или ЕЭК, и это действие не рыночное, а скорее гуманитарное, контрастирующее с обвинениями премьера Армении Никола Пашиняна в адрес России в связи с событиями в Карабахе и наплывом беженцев оттуда на армянскую территорию. Так, неслучайно МИД России в сообщении о дополнительных поставках добавил также детали гуманитарной помощи карабахским армянам «на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы», в которую входят и предметы первой неоходимости