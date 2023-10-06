Москва заявила о начале дополнительных поставок топлива Армении

Москва заявила о начале дополнительных поставок топлива АрменииЕреван неожиданно столкнулся с дефицитом горючего
Начаты поставки из России дополнительных 15 000 т бензина и 20 000 т дизельного топлива в рамках комплексной помощи Армении и армянскому населению Нагорного Карабаха. Об этом сообщила 6 октября пресс-служба МИД России. Ранее, 24 сентября, армянские власти запретили экспорт бензина и дизтоплива за пределы страны, а до этого, 21 сентября, похожий запрет ввело российское правительство из-за продолжавшегося с весны роста цен.
Дополнительные поставки, как объяснил МИД России, начались «в ответ на обращение руководства Армении» и в соответствии с межправительственным соглашением от декабря 2013 г. «Страна почти выбрала утвержденный на текущий год (индикативный баланс объемов поставок ГСМ. – “Ведомости”). Впереди – осенне-зимний период. Поддержка России окажется весьма своевременной и полезной», — говорится в заявлении российского министерства.
Ведомство отмечает, что эта инициатива запущена «несмотря на введение 21 сентября правительством Российской Федерации временного запрета на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из нашей страны». При этом и Россия, и Армения входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Членов этого объединения запрет на экспорт топлива за рубеж, как следует из подписанного премьером Михаилом Мишустиным постановления, не касался, но поставки могли идти только в рамках индикативных балансов (согласованных странами объемов поставок).
Межправительственное соглашение России и Армении от 2 декабря 2013 г. (вступило в силу 24 июля 2014 г.) «О сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения» предусматривает для беспошлинных поставок дизтоплива и бензина «объемы внутреннего потребления, утвержденные в составе индикативных балансов», которые учитывают заранее согласованные и рассчитанные Ереваном потребности в топливе при запрете реэкспорта этих объемов в третьи страны.
Согласованный план поставок из России в Армению на 2022 г. составлял 155 000 т по бензину и столько же по дизтопливу. В начале декабря 2022 г. Армения сообщала о согласовании индикативного баланса, но не приводила конкретных цифр по импорту, а Евразийская экономическая комиссия также не обновляла данные
«Ведомости» направили запросы в Министерство энергетики России и Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), участвующие в согласовании индикативного баланса, о конкретном размере ранее согласованных поставок на 2023 г., ситуации с превышением баланса Арменией и о возможных переговорах об обновлении его величины.
Так как в Армении не добывается и не перерабатывается нефть, весь объем необходимых для работы экономики нефтепродуктов страна получает из-за рубежа, в основном, транзитом через Грузию, напоминает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.
По его словам, в 2022-2023 гг. спрос на нефтепродукты в Армении заметно вырос. «Очевидно, среди причин высокого спроса – увеличение экономической активности в регионе и рост продаж на АЗС вблизи границы с Грузией, в которой цены на топливо выше», – полагает Кондратьев. В результате Ереван выбрал квоту по межправительственному соглашению раньше срока и сейчас нуждается в дополнительных поставках.
Он заметил, что Россия является крупным, но не единственным поставщиком нефтепродуктов в Армению. Так, за январь-июль 2023 г. в Армению было поставлено 307 000 т нефтепродуктов, в т.ч. 77% из России (235 000 т). Крупными поставщиками являются также Греция (8%) и Иран (8%). За январь-июль Россия поставила в Армению 106 000 т бензина АИ-92 и 34 000 т высокооктановых бензинов, а также 69 000 т летнего дизтоплива и 26 000 т межсезонного дизеля.
Кондратьев не считает, что возникшие в Армении проблемы связаны с ограничениями на экспорт топлива из России, так как поставки регулируются межправсоглашением. «Но при превышении объемов импорта требуется разрешение российского правительства на обновление этих объемов», – заметил эксперт.
С тем, что запрет на экспорт топлива из России не связан с внутренними проблемами на топливном рынке Армении согласен и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Тем не менее, он допускает, что нынешнее решение о дополнительных поставках сверх квот Еревану бензина и дизеля во многом политическое. По словам Пикина, это следует из того, что, как минимум, о нем объявляет МИД, а не Минэнерго или ЕЭК, и это действие не рыночное, а скорее гуманитарное, контрастирующее с обвинениями премьера Армении Никола Пашиняна в адрес России в связи с событиями в Карабахе и наплывом беженцев оттуда на армянскую территорию. Так, неслучайно МИД России в сообщении о дополнительных поставках добавил также детали гуманитарной помощи карабахским армянам «на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы», в которую входят и предметы первой неоходимости
«При этом очевидно, что практически монопольное положение одного из поставщиков топлива для Армении оборачивается политическим подтекстом», – заключает эксперт.