В условия госзакупки могут разрешить вносить изменения

Пока большая часть анонсированных изменений не выглядит революционной, по большей части это чисто технические изменения, ну или такие изменения, острой необходимости в которых, с учетом правоприменительной практики, нет, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «К первым я бы отнес передачу региональному органу финансового контроля полномочий по осуществлению контроля в отношении муниципальных закупок, или введение понятия кворума приемочной комиссии. Ко вторым – возможность отстранить участника закупки в случае выявления недостоверной информации даже после определения победителя, но до заключения контракта, поскольку законодательство и так выстроено таким образом, что отказаться от заключения контракта или расторгнуть уже заключенный контракт заказчик и так может, по сути, в любой момент», – сказал он «Ведомостям».