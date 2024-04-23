В условия госзакупки могут разрешить вносить изменения

В условия госзакупки могут разрешить вносить измененияСенаторы предлагают наделить таким правом правительство и региональные власти
Сенаторы во взаимодействии с регионами разработали пакет поправок в закон о госзакупках, сообщил журналистам представитель пресс-службы Совета Федерации. Он внесен в Госдуму в виде поправки ко второму чтению к правительственному законопроекту об оптимизации норм импортозамещения в закупках. Законопроект был принят в первом чтении Госдумой 20 марта.
Авторами поправок стали вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, сенаторы Анатолий Артамонов, Николай Любимов, Ахмат Салпагаров, Ирина Рукавишникова, Иван Абрамов и Константин Долгов.
По словам Журавлева, поправки направлены «на упрощение и ускорение процедур как для заказчиков, так и для добросовестных исполнителей». «Предусматривается право изменять условия контракта по решению правительства РФ или региональных властей для контрактов от одного года. Вводится возможность заключать офсетные контракты в отношении товаров, не являющихся промышленной продукцией, и проводить совместный конкурс по офсетным контрактам нескольким заказчикам одного субъекта РФ», – приводит слова Журавлева пресс-служба.
Если правительству или властям субъекта дается право на изменение условий госконтракта, то должны быть четко понятны требования, критерии и основание для принятия такого решения, обращает внимание директор Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Золотова.
Введение возможности заключения офсетных контрактов в отношении товаров, не являющихся промышленной продукцией, может стимулировать развитие отечественного производства, говорит генеральный директор поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан» Максим Кузнецов. «Но было бы разумно пересмотреть минимальную сумму таких контрактов, уменьшив ее, чтобы позволить большему числу предприятий участвовать в этой схеме. Расширение списка товаров, подлежащих офсетным контрактам, поможет создать новые производственные направления и поддержит импортозамещение», – сказал он «Ведомостям».
Также поправками предусмотрено отстранение участника закупки в случае выявления недостоверной информации даже после определения победителя, но до заключения контракта. Кроме того, предусматривается право заказчика не указывать в извещении срок и стоимость каждого этапа для контрактов с неопределенным объемом. Еще одно нововведение – возможность подтверждения участником закупки своего соответствия установленным требованиям указанием сайта, на котором размещена соответствующая информация.«Поправками вводится возможность подтверждать универсальную предквалификацию совокупным опытом контрактов по совместной закупке», – добавил Журавлев.
Сенаторы предлагают прописать в законе, что осуществление малых закупок одноименных товаров, работ или услуг в пределах установленных сумм (дробление закупок) не является нарушением. Уведомление контрольного органа об осуществлении закупок у единственного поставщика будет переведено в электронную форму. Помимо этого вводится понятие кворума приемочной комиссии, также предусматривается дополнительный переходный период для обязательного заключения контрактов с единственным поставщиком в Единой информационной системе (ЕИС) для случаев, когда не поданы заявки и для дополнительных соглашений об изменении условий и о расторжении контракта.
Региональным органам финансового контроля (счетным палатам субъектов) предлагают предоставить полномочия по осуществлению контроля в отношении муниципальных закупок с исключением необходимости заключать соглашение с казначейством для контроля за непревышением объема финансового обеспечения, если последнему уже переданы отдельные полномочия счетных палат по Бюджетному кодексу РФ.
Помимо прочего предусматривается исключительно письменная форма контракта по закону о госзакупках и полномочие правительства определять виды санкций, при которых заказчик должен осуществлять закрытые конкурентные закупки. Из закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) исключаются закупки в области космической деятельности.
Введение универсальной предквалификации через совокупный опыт вызывает вопросы, так как это не гарантирует реальной компетентности и способности участника закупки выполнять обязательства на должном уровне, замечает Кузнецов. По его мнению, это может привести к невыполнению контрактов и снижению качества работ или услуг.
Также устанавливается необходимость проверки соответствия единственного поставщика предусмотренным законом требованиям к участникам закупки. Документом обеспечивается полнота реестра контрактов в ЕИС, фиксируется полномочие Минфина по даче разъяснений по закону о госзакупках. Кроме того, уточняется, что антидемпинговые меры – по увеличению обеспечения – применяются, если заказчик установил требование обеспечения исполнения контракта.
Пока большая часть анонсированных изменений не выглядит революционной, по большей части это чисто технические изменения, ну или такие изменения, острой необходимости в которых, с учетом правоприменительной практики, нет, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «К первым я бы отнес передачу региональному органу финансового контроля полномочий по осуществлению контроля в отношении муниципальных закупок, или введение понятия кворума приемочной комиссии. Ко вторым – возможность отстранить участника закупки в случае выявления недостоверной информации даже после определения победителя, но до заключения контракта, поскольку законодательство и так выстроено таким образом, что отказаться от заключения контракта или расторгнуть уже заключенный контракт заказчик и так может, по сути, в любой момент», – сказал он «Ведомостям».
При этом, по мнению Жарского, интригу создают предлагаемые изменения, которые могут позволить исключить дробление закупок одноименных товаров из числа нарушений. Сейчас дробление контрактов на более мелкие с целью исключения необходимости проводить конкурентную процедуру является одним из наиболее частых из допускаемых в сфере госзакупок нарушений, замечает эксперт.