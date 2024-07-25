Путин обновил состав президиума Госсовета

Председателем Госсовета является президент России. Помимо глав регионов в его состав входят председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководитель администрации президента Антон Вайно. В Госсовете также состоят руководители политических фракций. Сейчас это Владимир Васильев от «Единой России», Геннадий Зюганов от КПРФ, Сергей Миронов от «Справедливой России», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Алексей Нечаев от «Новых людей».