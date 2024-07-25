Путин обновил состав президиума Госсовета

Путин обновил состав президиума ГоссоветаВ него, в частности, вошли врио губернаторов Тульской и Самарской областей
Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Государственного совета. Соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
В его состав вошли временно исполняющие обязанности глав Тульской и Самарской областей – Дмитрий Миляев и Вячеслав Федорищев. В президиум также вошли губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Рязанской области Павел Малков, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Своим распоряжением глава государства заменил позиции ряда губернаторов в Госсовете. В частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев теперь отвечает за направление «Экономика данных», губернатор Севастополя Михаил Развожаев – за направление «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности», а глава Республики Татарстан Рустам Минниханов – за направление «Инфраструктура для жизни».
Помощник президента Алексей Дюмин, который ранее был губернатором Тульской области и отвечал за направление «Промышленность», теперь является секретарем Госсовета. Губернатору Мурманской области Андрею Чибису поручили направление «Северный морской путь и Арктика», а главе Красноярского края Михаилу Котюкову – направление «Технологическое лидерство».
Глава государства исключил из состава президиума Госсовета экс-главу Самарской области Дмитрия Азарова, бывшего губернатора Калининградской области Антона Алиханова, бывшего помощника президента Игоря Левитина, экс-главу Алтайского края Виктора Томенко, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и бывшего губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
В мае Путин утвердил Алиханова в качестве нового министра промышленности и торговли, а министром энергетики стал Цивилев. Левитин является советником главы государства. О создании новой комиссии по развитию Севморпути и Арктики стало известно во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Госсовет – это конституционный государственный орган, формируемый президентом. Он необходим для согласованного функционирования и взаимодействия органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.
Председателем Госсовета является президент России. Помимо глав регионов в его состав входят председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководитель администрации президента Антон Вайно. В Госсовете также состоят руководители политических фракций. Сейчас это Владимир Васильев от «Единой России», Геннадий Зюганов от КПРФ, Сергей Миронов от «Справедливой России», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Алексей Нечаев от «Новых людей».