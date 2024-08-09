Как любители пива организовали партию

Как любители пива организовали партиюСторонники ПЛП идут по проторенному 30 лет назад пути: тогда он особого результата не дал
22 мая члены ликвидированной в 1998 г. Партии любителей пива (ПЛП) собрались на учредительную встречу оргкомитета, 25 мая известили Минюст о начале его работы. Каждое публичное мероприятие протопартийцы (ведь партия еще не зарегистрирована и неясно, кто приходит к ней за членским билетом, а кто – за удовольствием человеческого общения) пытаются организовать в стиле посиделок.
Так и открытие «московской партячейки» в четверг, 8 августа, проходило дождливым вечером в баре «Жигули» на Арбате. В зале с приглушенным светом гостей угощали раками, чебуреками и пивными закусками. На входе каждого лично встречал лидер партии политтехнолог Константин Калачев.
За столом сидели бывшие и будущие (в случае регистрации структуры) члены ПЛП. Написать заявление на вступление в партию можно было, закусывая чесночными гренками. Мерчем партии стало, конечно же, пиво – партийцы заказали лагер в лимитированных банках «Партийное»: «Прозрачность во всем, вкус в каждой капле».
Первым слово взял Калачев. По его словам, идея о воссоздании партии позволит бывшим ее членам закрыть гештальт, а новым даст возможность реализовать себя. «Мы соответствуем чаяниям и ожиданием тех людей <...> которые хотят чего-то другого – живого, человеческого, нормального и желательно веселого. Пиво для нас – это символ объединения, катализатор общения и мысли, символ мира и добра», – с азартом выступил политтехнолог.
Следующим в центр бара с бутылкой воды в руке вышел кандидат в председатели ПЛП предприниматель Сергей Гришин. «Я представитель нового поколения. <...> Я не пью пиво, – сделал он неожиданное для собравшихся в баре заявление. – Что прикольно, наши члены партии – это простые люди, никакая не элита, не политики. Простые люди, которые видят в нас социальный лифт. <...> Люди тянутся сами».
Съезд ПЛП пройдет ориентировочно 5–6 октября, доложил на «партсобрании» Калачев. Всего уже открыто 48 региональных отделений – до октября планируется открыть еще порядка пяти.
Корреспондент «Ведомостей» поговорил с основателями партии о том, зачем они пытаются воссоздать ПЛП, которая уже существовала 30 лет назад, но, несмотря на популярность пенного напитка, политических успехов не добилась. На выборах в Госдуму 1995 г. они набрали 0,62% голосов.
«Кто из нас конкретно произнес вслух идею [о создании ПЛП], вспомнить трудно. Казалось, что она вдруг выплеснулась через край одного стакана и плеснулась в другой при их столкновении в очередном чоке. Хотя, скорее всего, это был Костя [Калачев]», – писал в своей книге – воспоминаниях «Учебник партийного нестроительства: краткая история ПЛП в лицах, физиономиях, портретах и мемориальных досках» бывший председатель партии Дмитрий Шестаков.
«Когда мы первый раз заявились в Минюст – нам сказали, что партию с таким названием не зарегистрируют никогда», – утверждает Калачев. Министерство предложило партийцам его поменять на что-то «более приличное» – это стало началом дискуссии с ведомством о том, как почитатели пенного напитка будут именовать себя, добавил Шестаков.
Для того чтобы у партии была возможность принять участие в выборах в Госдуму в 1995 г., она должна была быть зарегистрирована как общероссийское объединение не менее чем за полгода до них, напомнил контекст тех времен Шестаков. «Когда мы проходили регистрацию, сдали все документы, мы стали партией, у которой Минюст стал досконально проверять региональные ячейки на предмет их действительности», – вспоминает он.
Как писал тогда «Коммерсантъ», некоторые чиновники выражали мнение, что Партия любителей пива не может существовать, так как другие граждане по аналогии создадут партию любителей кошек или велосипедной езды.
К моменту, когда ПЛП подала документы на регистрацию в Минюст, у партии оказалось недостаточно региональных ячеек. В итоге любителям пенного изначально выдали регистрацию как межрегиональной партии, а не общероссийской, продолжает Шестаков. Спустя время, за полгода до выборов, партия снова направилась в Минюст для перерегистрации, на что в ведомстве «весело сказали», что для смены статуса партии необходимо провести новый съезд, после чего министерство готово будет рассмотреть этот вопрос заново.
«Но Минюст был вынужден зарегистрировать нас без проведения съезда как общероссийскую организацию», – сказал он. ПЛП зарегистрировали в 1994 г. Тогда все было намного проще: не было таких сложных процедур при регистрации и жестких требований, поделился политтехнолог Сергей Поляков, который возглавлял аппарат партии в 1994–1995 гг., а сейчас занимается координацией воссоздания организации.
В целом же пока сложно оценить, насколько процесс регистрации партии стал сложнее. «Пока в Минюсте зарегистрирован только оргкомитет. Все станет ясно после съезда», – подчеркнул Калачев. По его словам, в Минюсте пока «все было дружелюбно и без каких-либо проблем, но мы не знаем, каким будет решение после того, как мы пройдем весь установленный законом путь». Одна из основным проблем сейчас, на его взгляд, заключается в том, что люди в регионах стали опасаться политики, говорит он.
Финансирование и деньги у ПЛП появились только во время выборной кампании 1995 г. – на нее удалось собрать $320 000–330 000, говорит Калачев. Спонсоров помог найти тогда президент Московской биржи (МТБ) Юрий Милюков. До выборной кампании ПЛП помогала пивная индустрия, добавил Калачев. Партия для этого создавала различные инфоповоды, поделился он. Они тоже были связаны с пивом.
Вот, к примеру, уже после регистрации, в августе 1994 г., пресс-служба ПЛП распространяла заявление: партия провела политбюро, чтобы обсудить, куда девать пустые бутылки после своих заседаний. «Российская беднота нередко решает возникающие финансовые проблемы, сдавая пустые пивные бутылки», – говорил Калачев. Поэтому было принято решение передавать тару в адрес Партии бедноты.
Примерно в то же время партийцы пытались передать бочонок пива находящемуся в СИЗО президенту финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди. Конечно, сделать это не получилось, но инфоповод вышел.
«Нам повезло, потому что изначально для проведения мероприятий, на которые обычно партиям нужны деньги, ПЛП они не требовались: очень много пивоваренных компаний того времени готовы были спонсировать любые мероприятия пивом, лишь бы мы о них что-то говорили и участвовали с ними», – продолжил Шестаков. В ПЛП пиво заменяло «живые денежные знаки», поэтому тогда все было гораздо проще, уточнил он.
Тогда в целом много денег на содержание партии не требовалось, в основном расходы были сопутствующими: печать агитационных материалов, создание пиар-видеороликов, оплата аппарата партии «половину пивом, половину деньгами», участие на ТВ в прайм-тайм тоже не было дорогим удовольствием – тогда почти все партии участвовали в этом, а платное время ПЛП в основном не закупала, поделился Шестаков.
ПЛП была зарегистрирована Минюстом 9 августа 1994 г. и просуществовала четыре года. На выборах депутатов Госдумы в 1995 г. набрала 0,62% (428 727 голосов), заняв 21-е место. Тогда в выборах участвовали 43 партии. В 1996 г. ПЛП в обмен на госфинансирование для закрытия долгов, образовавшихся в ходе предвыборной кампании предыдущего года, поддержала баллотировавшегося на второй срок президента России Бориса Ельцина. Тогда же ПЛП фактически прекратила работу и два года спустя Минюст, исходя из этого, принял решение о ее ликвидации, писали «Ведомости».
На вопрос журналистов о том, где ПЛП будет искать бюджет, Гришин, участвующий во всех мероприятиях, ответил: «У меня в кармане». Он является основным владельцем лизинговой компании Capital Leasing Group.
Конфигурация спонсоров сегодня будет зависеть от того, какую цель поставит ПЛП на ближайшее будущее. «От этого во многом будет зависеть то, какой пул спонсоров и интересантов будет», – говорит Шестаков. При этом сейчас ПЛП все-таки в меньшей степени будет надеяться на финансовую помощь пивоваренных организаций, поделился он. «Им участие в политической жизнь сейчас неинтересно», – рассуждает Шестаков.
Калачев также отметил, что поиск денег на существование партии – это ближайшая задача, которую он себе ставит. Вторая – поиск лидеров общественного мнения, которые поддержат ПЛП.
Из политических планов ПЛП: любители пенного планируют успешно зарегистрироваться в Минюсте и пойти на региональные выборы в 2025 г., а после – на выборы в Госдуму в 2026 г.
«Я политику ненавижу», – начал следующий собеседник «Ведомостей», директор Национального союза дистиллеров Эркин Тузмухамедов (был членом партии в 1990-е гг.), отвечая на вопрос о том, как формировалась партия в начале своего пути. Стоя у барной стойки с кружкой пива, он признался, что совершенно не разбирается в том, как она работает.
«Политика – это клещи на теле глобального электората. Главное, чтобы эти клещи не были энцефалитными», – продолжил он. Так, например, сторонники партии участвовали в «пивной миле». «Это было дико весело», – вспоминает он. «Пивная миля» – это заезд на машинах по городу, в ходе которого «штурман» должен был выпивать пинту пива в 10 точках.
Партийцы выступали и на телевидении. Тузмухамедов в те годы вел утреннюю часовую программу «Похмельюшко» на федеральном канале О2ТВ: в частности, там с утра проводили чемпионат по самому быстрому выпиванию пива.
Партия взаимодействовала с пивными организациями и популярными на местном уровне людьми, поделился в беседе с «Ведомостями» руководитель регионального отделения ПЛП Чувашии в 1990-е гг. Павел Попов. Чувашия – это маленькая российская пивная Бавария, убежден он. У ПЛП были свои фракции: фракция темного и светлого пива, фракция непьющих, фракция любителей женщин.
«Тогда была свобода, демократия: хочешь пей – хочешь не пей», – представил он свою трактовку свободы. У партии даже был девиз: «Каждый человек имеет право пить пиво, впрочем, как имеет право и не пить его». Именно в 1990-е партия поймала свою «минуту славы», с теплотой вспоминал Попов.
Восприятие людьми ПЛП изначально отличалось от представителей партий всего политического спектра, сказал Поляков. Например, когда он представлял партию в ЦИК, всех членов политических сил встречали равнодушно, но при словосочетании «Поляков, Партия любителей пива» из зала начинали сыпаться аплодисменты, поделился воспоминаниями он.
ПЛП сегодня – это партия в том числе молодежи, которая «немножко разочаровалась в окружающей действительности», не найдя себе место среди имеющихся представителей политических сил, сказал «Ведомостям» примкнувший к ПЛП активист партии Руслан Рахимкулов. «ПЛП – это отличное сообщество людей по интересам, это не просто партия в традиционном ее понимании», – уточнил он.
Реальных политических перспектив у ПЛП нет, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «В существующих политических реалиях возможности для активности в нишевой сфере сведены к минимуму», – говорит он.
В подготовке материала участвовала Яна Суринская