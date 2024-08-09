Как любители пива организовали партию

В целом же пока сложно оценить, насколько процесс регистрации партии стал сложнее. «Пока в Минюсте зарегистрирован только оргкомитет. Все станет ясно после съезда», – подчеркнул Калачев. По его словам, в Минюсте пока «все было дружелюбно и без каких-либо проблем, но мы не знаем, каким будет решение после того, как мы пройдем весь установленный законом путь». Одна из основным проблем сейчас, на его взгляд, заключается в том, что люди в регионах стали опасаться политики, говорит он.