Российские пивовары просят поднять пошлины на импортные напитки

Как следует из письма Минфина производителям пива, ведомство рассматривает возможность повышения до конца 2024 г. пошлин на этот напиток из недружественных стран с текущих 0,1 евро до 1 евро за литр, а в 2025 г. до 1,5 евро за литр. Отмечается, что с этим предложением выступил холдинг «Объединенные пивоварни» (ОПХ), созданный в 2023 г. производителем продукции бытовой химии – группой «Арнест» на базе российского подразделения Heineken и выпускающий сейчас пиво под брендами «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис», «Охота».