Российские пивовары просят поднять пошлины на импортные напитки
Российские пивовары просят власти в 2024 г. повысить в 10 раз, до 1 евро на литр, пошлины на ввоз в страну напитков из недружественных стран. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как сообщает издание, не все участники рынка поддерживают эту идею, так как могут повыситься цены на массовые зарубежные сорта, а Германия и Чехия, откуда в основном завозится такая продукция, могут ограничить отправку в РФ хмеля, от которого зависят российские пивовары.
Как следует из письма Минфина производителям пива, ведомство рассматривает возможность повышения до конца 2024 г. пошлин на этот напиток из недружественных стран с текущих 0,1 евро до 1 евро за литр, а в 2025 г. до 1,5 евро за литр. Отмечается, что с этим предложением выступил холдинг «Объединенные пивоварни» (ОПХ), созданный в 2023 г. производителем продукции бытовой химии – группой «Арнест» на базе российского подразделения Heineken и выпускающий сейчас пиво под брендами «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис», «Охота».
29 мая 2024 г. «Ведомости» узнали, что «Объединенные пивоварни – холдинг» планируют создать федеральную саморегулируемую организацию (СРО) пивоваренной отрасли. Основная идея заключается в объединении участников рынка для совместной работы по формированию стратегии развития индустрии пивоварения в России, уточнил Мамонтов. Усилия СРО, по его словам, будут сосредоточены, в первую очередь, на совершенствовании законодательства, борьбе с нелегалами, обеспечении сырьевой независимости РФ (благодаря развитию сельхозпроектов, восстановлению хмелеводства) и в целом «повышении культуры потребления пива».