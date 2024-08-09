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Российские пивовары просят поднять пошлины на импортные напитки

Ведомости

Российские пивовары просят власти в 2024 г. повысить в 10 раз, до 1 евро на литр, пошлины на ввоз в страну напитков из недружественных стран. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, не все участники рынка поддерживают эту идею, так как могут повыситься цены на массовые зарубежные сорта, а Германия и Чехия, откуда в основном завозится такая продукция, могут ограничить отправку в РФ хмеля, от которого зависят российские пивовары.

Как следует из письма Минфина производителям пива, ведомство рассматривает возможность повышения до конца 2024 г. пошлин на этот напиток из недружественных стран с текущих 0,1 евро до 1 евро за литр, а в 2025 г. до 1,5 евро за литр. Отмечается, что с этим предложением выступил холдинг «Объединенные пивоварни» (ОПХ), созданный в 2023 г. производителем продукции бытовой химии – группой «Арнест» на базе российского подразделения Heineken и выпускающий сейчас пиво под брендами «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис», «Охота».

29 мая 2024 г. «Ведомости» узнали, что «Объединенные пивоварни – холдинг» планируют создать федеральную саморегулируемую организацию (СРО) пивоваренной отрасли. Основная идея заключается в объединении участников рынка для совместной работы по формированию стратегии развития индустрии пивоварения в России, уточнил Мамонтов. Усилия СРО, по его словам, будут сосредоточены, в первую очередь, на совершенствовании законодательства, борьбе с нелегалами, обеспечении сырьевой независимости РФ (благодаря развитию сельхозпроектов, восстановлению хмелеводства) и в целом «повышении культуры потребления пива».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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