Российские пивовары создадут саморегулируемую организацию

Крупные производители пива – «Объединенные пивоварни – холдинг» (бывшее российское подразделение Heineken), турецкая AB InBev Efes и принадлежащая датской Carlsberg «Балтика» (с июля 2023 г. находится под управлением Росимущества) – планируют создать федеральную саморегулируемую организацию (СРО) пивоваренной отрасли. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомых с ходом обсуждения инициативы.