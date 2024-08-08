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Anadolu Efes сообщила об отказе России в приобретении доли AB InBev

Ведомости

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций не одобрила сделку Efes Breweries International BV по покупке доли AB InBev. Соответствующее уведомление получила компания Anadolu Efes – через нее работает Efes Breweries.

«Как указывалось ранее, завершение сделки зависело от одобрения государства, но оно не получено. Anadolu Efes и AB InBev пересматривают решение. Бизнес в России продолжает работать под руководством руководства Anadolu Efes», – сказано в сообщении.

AB InBev Efes была создана в ходе объединения активов бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes на территории России в 2018 г. Это одна из крупнейших в России пивоваренных компаний. Под ее управлением в РФ находятся 11 заводов, где выпускают пиво «Старый мельник», «Клинское», Gold Mine Beer, Essa и др.

В декабре 2023 г. сообщалось, что AB InBev Efes согласилась продать свою долю в российском совместном предприятии партнеру – турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes, которая стала бы единственным владельцем бизнеса. По данным Международной аудиторско-консалтинговой корпорации (KPMG), компания оценивалась в $1,1-1,3 млрд. О планах по продаже доли AB InBev объявила в 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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