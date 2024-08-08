Anadolu Efes сообщила об отказе России в приобретении доли AB InBev
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций не одобрила сделку Efes Breweries International BV по покупке доли AB InBev. Соответствующее уведомление получила компания Anadolu Efes – через нее работает Efes Breweries.
«Как указывалось ранее, завершение сделки зависело от одобрения государства, но оно не получено. Anadolu Efes и AB InBev пересматривают решение. Бизнес в России продолжает работать под руководством руководства Anadolu Efes», – сказано в сообщении.
AB InBev Efes была создана в ходе объединения активов бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes на территории России в 2018 г. Это одна из крупнейших в России пивоваренных компаний. Под ее управлением в РФ находятся 11 заводов, где выпускают пиво «Старый мельник», «Клинское», Gold Mine Beer, Essa и др.
В декабре 2023 г. сообщалось, что AB InBev Efes согласилась продать свою долю в российском совместном предприятии партнеру – турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes, которая стала бы единственным владельцем бизнеса. По данным Международной аудиторско-консалтинговой корпорации (KPMG), компания оценивалась в $1,1-1,3 млрд. О планах по продаже доли AB InBev объявила в 2022 г.