Что известно о ситуации в Курской области на 14 сентября

Иностранные наемники, которые воюют на стороне Украины, показали себя малоэффективными во время вторжения в Курскую область, рассказали ТАСС в силовых структурах. По словам источника агентства, наемники не идут впереди и прячутся за украинскими бойцами, «но все равно не могут найти себе укрытие, потому что везде и всюду их находят либо артиллерия, либо ракеты, либо наши ребята, которые все-таки умудряются зайти вглубь».