Что известно о ситуации в Курской области на 14 сентября

Что известно о ситуации в Курской области на 14 сентябряРоссия вернула 103 военнослужащих, захваченных ВСУ в приграничье
Россия вернула с подконтрольной украинской стороне территории 103 российских военнослужащих, которые были захвачены в плен в Курской области, сообщило Минобороны РФ. Наступательные действия ВС России в приграничных районах продолжаются.
«Ведомости» собрали информацию о ситуации в Курской области на 14 сентября.
Обмен пленными
Россия 14 сентября в результате переговорного процесса вернула 103 военнослужащих, захваченных ВСУ в плен в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Взамен российская сторона передала 103 украинских военнопленных. По данным оборонного ведомства, сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается психологическая и медицинская помощь. Все освобожденные из плена будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации. Посредником при возвращении из плена российских военнослужащих стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Это не первый обмен сторон после начала вторжения украинских военных в Курскую область. 24 августа Россия вернула 115 российских военных. По словам депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаила Саралиева, речь идет о срочниках, проходивших службу на границе. Позднее военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали из зоны боевых действий в Курской области 51 солдата срочной службы, сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Сводка Минобороны
За последние сутки подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям нескольких бригад противника в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки, рассказали в Минобороны. Эта же группировка войск отразила пять контратак ВСУ в направлении Марьевки, Любимовки, Обуховкаии Русская Конапелька, сорваны две попытки атак в направлении населенных пунктов Обуховка и Борки. В результате, по информации ведомства, украинская сторона потеряла боевую бронированную машину и автомобиль.
Кроме того, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии удалось отразить пять попыток противника прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое. Там ВСУ также понесли потери живой силы и техники.
Авиация и артиллерия нанесли поражения скоплениям живой силы и техники украинских бригад в районах 16 населенных пунктов, добавили в Минобороны. За сутки ВСУ потеряли 15 единиц бронетехники, пять военнослужащих были взяты российскими силами в плен. Всего с начала проникновения противника в регион его потери на Курском направлении составили потерял более 13100 военнослужащих, 110 танков, 26 пусковые установки РСЗО и другое вооружение и технику, утверждают в Минобороны.
«Дезорганизация ВСУ»
Украинские военные, которые находятся в российским плену, жалуются на дезорганизацию в своих рядах и указывают на проблемы с обеспечением, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, противник пытается «убежать с территории России», а некоторые украинские военные находятся в панике. У ВСУ имеются проблемы с «едой, водой, обеспечением», добавил командир спецназа «Ахмат». По его данным, его бойцы уничтожили несколько единиц техники противника, а украинские силы на суджанском направлении за сутки понесли серьезные потери.
Иностранные наемники, которые воюют на стороне Украины, показали себя малоэффективными во время вторжения в Курскую область, рассказали ТАСС в силовых структурах. По словам источника агентства, наемники не идут впереди и прячутся за украинскими бойцами, «но все равно не могут найти себе укрытие, потому что везде и всюду их находят либо артиллерия, либо ракеты, либо наши ребята, которые все-таки умудряются зайти вглубь».
Сенатор и депутат посетили приграничье
Курск с рабочим визитом посетили сенатор Дарья Лантратова и депутат Госдумы Екатерина Стенякина, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Стороны, по информации главы региона, обсудили вопрос обеспечения деятельности гуманитарных складов. Сейчас рассматривается вариант для расширения задействованных площадей, указал Смирнов. В ходе визита сенатора и депутата зашел разговор и о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи, поддержке школьников и дошкольников.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в этот же день посетила пункт временного размещения в одной из гостиниц в Брянской области. Там находятся в том числе эвакуированные из Курской области – 21 человек, включая пять детей.
«Ознакомилась с условиями их размещения и питания. Самое главное, что говорят сами люди о созданных для них условиях – жалоб, замечаний нет. Встреча прошла в доброжелательной атмосфере», – написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Детей отправили на отдых
Российский союз туриндустрии запустил при поддержке РЖД и администрации Курской области социальную акцию, которая позволит детям из приграничных районов бесплатно отдохнуть в разных регионах России вместе с семьями. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. В первом этапе программы участвуют 32 семьи, в которых воспитываются одаренные дети, уточнили в правительстве. Вместе с родителями они отдохнут в Сочи, 14 сентября в поездку их провожали представители кабмина.