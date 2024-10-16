В якутской гордуме предложили отменить выборы мэров административных центров

Судя по всему, решение об отмене прямых выборов мэра Якутска фактически уже принято, говорит политолог Ростислав Туровский. «Учитывая, что выборы должны пройти в 2026 г., сейчас как раз самое время, чтобы решить этот вопрос заблаговременно. Как правило, выборы мэра в Якутске были конкурентными, в прошлый раз Григорьев выиграл с большим трудом (за него проголосовало 43,51% избирателей, занявший 2-е место кандидат от «Справедливой России» Виталий Обедин набрал 40,45% голосов. – «Ведомости»). Связана эта конкуренция главным образом с противоречиями в якутских элитах и довольно самостоятельным характером этих элит. Думаю, что отмена прямых выборов вызовет недовольство и части элит, и в активной части общества», – сказал он «Ведомостям».