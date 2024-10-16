В якутской гордуме предложили отменить выборы мэров административных центров

В якутской гордуме предложили отменить выборы мэров административных центровОни остались только в четырех городах Сибири и Дальнего Востока
Группа депутатов якутской городской думы предложила внести поправку ко второму чтению рассматриваемого в Госдуме с 2021 г. законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», отменяющую выборы мэров административных центров регионов. Соответствующая инициатива была рассмотрена в Якутске на круглом столе с участием депутатов госсобрания Якутии, членов городской и республиканской общественных палат и представителей общественности.
«Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время от прямых выборов градоначальников отказались практически во всех административных центрах России. Якутск в числе четырех городов страны, которые пока не перешли на новую систему», – говорится в сообщении на сайте якутской городской думы. Принятие этой инициативы приведет законодательство в соответствие «с уже сложившейся правоприменительной практикой».
Председатель комитета регионального парламента по местному самоуправлению Владимир Прокопьев заявил, что предлагаемая поправка повысит роль представительных органов власти, усилит ответственность глав региональных столиц перед депутатами и главами субъектов Федерации. «При избрании мэра депутатами, – сказал он, – сохраняется основополагающий принцип народовластия, ведь глава города становится подотчетен избранному депутатскому корпусу. Только на первое место выходят профессиональные и деловые качества должностного лица».
Инициативу поддержал и мэр Якутска единоросс Евгений Григорьев, избранный на прямых выборах в 2021 г. «Депутаты справедливо отмечают, что практически во всех административных центрах отказались от прямых выборов мэров. И предлагаемая поправка направлена на реализацию принятых в 2020 г. положений в Конституцию России о единстве системы публичной власти в стране. Она заслуживает внимания и дальнейшего обсуждения», – приводятся слова чиновника в пресс-релизе.
Замглавы фракции «Новых людей» в Госдуме Сардана Авксентьева, занимавшая должность мэра Якутска с 2018 по 2021 г. (ушла с должности по собственному желанию), сказала «Ведомостям», что партия выступает за сохранение прямых выборов мэров. «Считаю ошибочным решение об отмене прямых выборов мэра Якутска. Избранный жителями мэр города отвечает перед ними напрямую, они его работодатель. По личному опыту я могу сказать, что это дисциплинирует, помогает сохранить прямую связь с людьми», – заявила она.
Между тем замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сказал «Ведомостям», что инициатива об отмене выборов мэра представляется конструктивной, укладывается в логику современных преобразований и достойна изучения. «Почти во всех регионах за последние годы уже перешли на такую модель. Опыт работы по ней мэров показал усиление системности и подотчетности, приоритизацию дисциплины, качества управления городским хозяйством и реализации утвержденных проектов развития, – сказал он «Ведомостям». – Избрание, функционал и контроль результатов работы мэра формально переводятся из логики политической в административную. При этом возрастает роль губернаторов и депутатов как проводников интересов жителей и гарантов их соблюдения».
Срок представления поправок к законопроекту Клишаса – Крашенинникова истекает 22 октября. На эту же дату запланировано заседание госсобрания республики, из чего депутат от Якутска Виктор Федоров («Единая Россия») делает вывод, что коллеги физически не успеют внести свое предложение в Госдуму.
«Предлагаю остановиться на Якутске. Я с 2006 г. являюсь сторонником схемы сити-менеджера: нам нужен мэр не политик, а хозяйственник. Такой сейчас тренд. Каждый мэр-политик пытается вырасти в губернатора, мы уже несколько раз на это напоролись», – сказал он «Ведомостям». Федоров планирует на следующей неделе составить поправку в региональный закон «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)», в котором сейчас установлено императивное требование об избрании мэра на всеобщих выборах, с тем чтобы порядок избрания главы города был делегирован муниципалитетам, в том числе административному центру, «чтобы они сами решали».
Судя по всему, решение об отмене прямых выборов мэра Якутска фактически уже принято, говорит политолог Ростислав Туровский. «Учитывая, что выборы должны пройти в 2026 г., сейчас как раз самое время, чтобы решить этот вопрос заблаговременно. Как правило, выборы мэра в Якутске были конкурентными, в прошлый раз Григорьев выиграл с большим трудом (за него проголосовало 43,51% избирателей, занявший 2-е место кандидат от «Справедливой России» Виталий Обедин набрал 40,45% голосов. – «Ведомости»). Связана эта конкуренция главным образом с противоречиями в якутских элитах и довольно самостоятельным характером этих элит. Думаю, что отмена прямых выборов вызовет недовольство и части элит, и в активной части общества», – сказал он «Ведомостям».
По мнению Туровского, это далеко не первая и, видимо, не последняя отмена выборов: «Москва же будет наблюдать, как власти республики проведут непопулярное решение». Политолог Александр Кынев прогнозирует недовольство избирателей, которые на последующих выборах попытаются наказать инициатора решения – «Единую Россию».
Прямые выборы мэров на данный момент остаются в четырех административных центрах Сибири и Дальнего Востока: Абакане (Хакасия), Анадыре (Чукотка), Хабаровске и Якутске. В 2023 г. были отменены прямые выборы мэров Улан-Удэ и Новосибирска.