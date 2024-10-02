На работу в 2026 году Центризбиркому выделят 29,7 млрд рублей

Бюджет на 2025 г.

На 2025 г. ЦИК выделят 6,666 млрд руб. Из них на выплаты персоналу пойдет 2,58 млрд руб., на закупку товаров и услуг – 3,57 млрд руб., на социальное обеспечение и «иные выплаты населению» – 1,6 млрд руб. Специальные расходы – 503,9 млн руб. На 2027 г. ЦИК получит 7,13 млрд руб. бюджетных ассигнований, из них расходы на выплаты персоналу – 2,8 млрд руб., на закупки товаров – 3,8 млрд руб., на социальное обеспечение – 1,6 млрд руб., на специальные расходы – 503,9 млрд руб. Отдельно в пояснительной записке к бюджету прописано, что на ГАС «Выборы» в 2025 г. выделят 3,63 млрд руб., в 2026 г. – 3,68 млрд руб., в 2027 г. – 3,8 млрд руб.