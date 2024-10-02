На работу в 2026 году Центризбиркому выделят 29,7 млрд рублей

На работу в 2026 году Центризбиркому выделят 29,7 млрд рублейБольшая часть этих денег – 23 млрд рублей – пойдет на организацию выборов в Госдуму
Центризбирком получит 29,7 млрд руб. из бюджета в 2026 г., когда пройдут выборы депутатов Госдумы. Это следует из законопроекта о федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг., обратили внимание «Ведомости».
Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, в 2026 г. ЦИК потратит на выплаты персоналу 2,69 млрд руб., на закупку товаров, работ и услуг – 3,72 млрд руб., на «социальное обеспечение и иные выплаты населению» – 1,6 млрд руб. Оставшиеся 23,28 млрд руб. прописаны как «специальные расходы».
В прошлом году в бюджете на 2024–2026 гг. на 2026 г. для ЦИК было предусмотрено 27,9 млрд руб. Таким образом, объем ассигнований на работу комиссии в год выборов увеличили на 1,8 млрд руб. В декабре 2023 г. зампред ЦИК Николай Булаев сообщал, что из более чем 27 млрд руб., выделенных комиссии на 2026 г., более 23 млрд руб. пойдет на организацию выборов в Госдуму.
В 2021 г. на подготовку выборов депутатов Госдумы выделяли 21,4 млрд руб. По итогам выборов ЦИК отчитался, что потратил на кампанию 18,66 млрд руб. Основная часть средств была распределена между избирательными комиссиями.
Расходы на выборы в Госдуму растут с каждым новым циклом федеральных выборов, говорит юрист Олег Захаров: «В 2007 г. на выборы депутатов Госдумы было заложено 4,3 млрд руб., в 2011 г. – 7 млрд руб., в 2016 г. – 10,3 млрд руб., согласно отчету ЦИК. В 2021 г. на думскую кампанию заложили 21,4 млрд руб. и потратили 18,6 млрд руб. На выборы в 2026 г. планируется потратить 23 млрд руб. Цифра реальных расходов ожидаемо будет чуть меньше за счет экономии средств, но вряд ли существенно».
Бюджет на 2025 г.
На 2025 г. ЦИК выделят 6,666 млрд руб. Из них на выплаты персоналу пойдет 2,58 млрд руб., на закупку товаров и услуг – 3,57 млрд руб., на социальное обеспечение и «иные выплаты населению» – 1,6 млрд руб. Специальные расходы – 503,9 млн руб. На 2027 г. ЦИК получит 7,13 млрд руб. бюджетных ассигнований, из них расходы на выплаты персоналу – 2,8 млрд руб., на закупки товаров – 3,8 млрд руб., на социальное обеспечение – 1,6 млрд руб., на специальные расходы – 503,9 млрд руб. Отдельно в пояснительной записке к бюджету прописано, что на ГАС «Выборы» в 2025 г. выделят 3,63 млрд руб., в 2026 г. – 3,68 млрд руб., в 2027 г. – 3,8 млрд руб.
Такой рост расходов на прошлую и на предстоящую кампании Захаров объясняет введением трехдневного голосования, а также антиковидными мерами в 2021 г. «В 2026 г. увеличению расходов способствует планируемое сохранение трехдневного формата выборов и дальнейшая цифровизация. На это указывают ежегодно растущее число регионов, охваченных дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), а также многократное увеличение расходов на эксплуатацию ГАС «Выборы»: по 3,6 млрд руб. каждый год, начиная с 2025 г.», – говорит Захаров.
По его словам, переход на ГАС «Выборы 2.0» изначально был затратным мероприятием, но предложенные цифры скорее показывают, что средства пойдут не просто на модернизацию системы, а на «тотальную цифровизацию и повсеместное использование ДЭГ». Сюда же можно отнести ведение цифровых списков избирателей – они требуют расходов, поскольку приходится наращивать инфраструктуру серверов, добавляет Захаров.
Эксперт также полагает, что в смету расходов на выборы в Госдуму внесли и финансирование проектов, аналогичных «ИнформУИК», реализованных в ходе президентской кампании 2024 г. «Поскольку это дополнительная нагрузка для членов УИК, то расходы необходимо финансировать дополнительно к обычной оплате их работы непосредственно на избирательном участке в ходе выборов», – говорит он, добавляя, что увеличение расходов обеспечивает «стабильное финансирование людей, задействованных в избирательной системе».