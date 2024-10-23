Что известно о ситуации в Курской области на 23 октября

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плехово и Свердликово. Подразделениями группировки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Плехово и Покровский, а также сорвали три попытки контратак в направлении населенного пункта Зеленый Шлях. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, а также танк и три боевые машины пехоты, в том числе американскую БМП Bradley.