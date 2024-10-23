Что известно о ситуации в Курской области на 23 октября

Что известно о ситуации в Курской области на 23 октябряРоссийские военные отразили две контратаки противника
Бои в Курской области продолжаются уже 78 дней. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. По данным Минобороны, за минувшие сутки Вооруженные силы России отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Плехово и Покровский.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в приграничье на 23 октября.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плехово и Свердликово. Подразделениями группировки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Плехово и Покровский, а также сорвали три попытки контратак в направлении населенного пункта Зеленый Шлях. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, а также танк и три боевые машины пехоты, в том числе американскую БМП Bradley.
Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, и Черкасское Поречное.
В Сумской области Украины оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам близ населенных пунктов Владимировка, Искрисковщина, Мирополье, Николаевка, Ободы, Павловка, Сумы, Хотень и Юнаковка.
За сутки потери ВСУ, по информации Минобороны, составили более 280 военнослужащих, были уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley и семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
22 октября Telegram-канал Главного военного следственного управления Следственного комитета России сообщил, что суд арестовал семь украинских военнослужащих, задержанных в Курской области. Они подозреваются в совершении преступлений, которые предусмотрены рядом статей: террористический акт, незаконное хранение и ношение оружия, а также незаконное пересечение государственной границы РФ.
Помощь жителям Курской области
Российский Красный Крест (РКК) с 7 августа собрал свыше 338 млн руб. для более 95 000 пострадавших от обстрелов в Курской области. Со стороны РКК в регионе задействованы 85 человек, среди которых есть как сотрудники организации, так и волонтеры.
Правительство Курской области сообщило, что в регион прибыла партия гуманитарного груза от правительства Иркутской области. По инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева оказана дополнительная поддержка школьникам из приграничных районов: 200 технических средств обучения передали ребятам, которые находились на территории других росийских регионов и вернулись в Курскую область. Средства на закупку планшетов собрали благотворительные организации и жители Иркутской области.
Поддержку пострадавших и обеспечение безопасности жителей Курской области глава региона Алексей Смирнов обсудил 22 октября с помощником президента РФ Алексеем Дюминым. Как сообщил губернатор, в центре внимания были меры по восстановлению разрушенной инфраструктуры и помощи людям, вынужденным покинуть свои дома из-за обстрелов. Также была обсуждена оперативная обстановка на территории региона.