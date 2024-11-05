Что известно о ситуации в Курской области на 5 ноябряПотери ВСУ приблизились к 30 000 военных, утверждает Минобороны РФ
В Курской области 92-й день идет борьба между Вооруженными силами (ВС) России и украинской армией, которая пересекла российскую границу и вторглась в регион 6 августа. Боевые действия в течение прошедших суток по-прежнему были в основном сосредоточены в приграничном Украине Суджанском районе. Украинские войска за этот период провели шесть контратак, все они отражены, следует из сводки Минобороны России. Тем временем власти продолжают фиксировать последствия в регионе. В частности, ущерб от потери поголовья скота в Курской области превысил уже 3 млрд руб.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в Курской области на 5 ноября.
Сводка Минобороны
Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшие сутки подразделения российской группировки войск «Север» продолжили наступление, о котором сообщалось еще в первой половине сентября. Речь о населенных пунктах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово (Суджанский район). В направлении Суджанского района вооруженные силы Украины (ВСУ) провели шесть контратак, все они были отражены, утверждают в российском ведомстве. «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ также пишет, что российские военные установили минный шлагбаум на маршруте попыток прорыва ВСУ в Глушковский район, восстановив государственную границу в районе поселка Новый Путь.
Кроме того, авиацией и огнем артиллерии нанесено поражение противнику около еще 10 населенных пунктов в Суджанском районе и поселка Новый Путь в Глушковском районе. ВС РФ продолжают наносить удары по местам скопления ВСУ в Сумской области Украины, которая граничит с Курской областью.
За сутки украинские войска потеряли более 200 военнослужащих, заявляет Минобороны РФ. Согласно сводке, всего за почти три месяца боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 29 800 военных, 184 танка, 107 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1082 боевые бронированные машины, 809 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня и др. О потерях российской армии Минобороны РФ не сообщало.
Потери в сельском хозяйстве
Ущерб от потери поголовья скота в Курской области составил чуть больше 3 млрд руб., рассказала в интервью «Ведомостям» министр сельского хозяйства Оксана Лут. В основном пострадали свинофермы и молочные комплексы – погибло около 25 700 голов крупного рогатого скота и 322 600 голов свиней. Это поголовье планируется восстановить, заверила Лут. По ее словам, сейчас Минсельхоз обсуждает с Минфином возврат льготного кредитования для производителей свинины, от которого отказались несколько лет назад.
Кроме того, введение режима контртеррористической операции (КТО) в Курской, Белгородской и Брянской областях сказалось на урожае. В частности, курские аграрии не имеют доступа к уборке зерновых на площади в 150 000 га. По прогнозу Лут, в трех указанных регионах ожидается недобор урожая примерно в 1,2–1,5 млн т. Также была разрушена птицефабрика «БЭЗРК-Белгранкорма» в Белгородской области, что сказалось на уровне производства продукции в субъекте.
5 ноября Telegram-канал военных следственных органов СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против украинских военных, причастных к обстрелу сахарного завода ООО «Белсахар» в поселке Коммунар Беловского района Курской области. Происшествие случилось 2 ноября. В результате четыре мирных жителя были ранены, а также повреждения получили транспортные средства.
Чиновники уходят в добровольцы
Мэр города Игорь Куцак сообщил, что его заместитель Андрей Ковалев подписал контракт с Минобороны РФ и вступил в ряды добровольческого отряда «Барс-Курск».
«Он будет выполнять поставленные оперативным штабом задачи», – написал Куцак в своем Telegram-канале.
В октябре в Telegram-канале «Барс-Курск» сообщалось, что в его ряды также вступили замгубернатора Константин Поляков и Владимир Жилинков, который возглавлял Советский район региона.
В Минобороны РФ 24 октября сообщали, что добровольческий отряд должен охранять и оборонять объекты жизнеобеспечения и социально значимые объекты инфраструктуры, бороться с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами противника, а также помогать эвакуировать гражданское население.
Что говорят российские власти
4 ноября президент России Владимир Путин во время обращения к активистам военно-патриотического центра «Вымпел» из Курской области заявил, что уверен в полном освобождении региона от ВСУ.
«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», – обратился Путин к волонтерам.
5 ноября в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что представители США, заявляя о якобы присутствии северокорейских военнослужащих в Курской области, отмечают, что не имеют окончательных подтверждений этим утверждениям. Его комментарий в том числе относится и к словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, который 31 октября говорил, что 8000 из 10 000 якобы находящихся на российской территории военнослужащих КНДР переброшены в Курскую область и в ближайшие дни, вероятно, могут стать участниками боевых действий.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 5 ноября также заявил, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват атомной электростанции. Не добившись этого, украинские войска попытались захватить Запорожскую АЭС, но благодаря упреждающим действиям российских подразделений их план не был реализован, сказал Кириллов.