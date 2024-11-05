В Курской области 92-й день идет борьба между Вооруженными силами (ВС) России и украинской армией, которая пересекла российскую границу и вторглась в регион 6 августа. Боевые действия в течение прошедших суток по-прежнему были в основном сосредоточены в приграничном Украине Суджанском районе. Украинские войска за этот период провели шесть контратак, все они отражены, следует из сводки Минобороны России. Тем временем власти продолжают фиксировать последствия в регионе. В частности, ущерб от потери поголовья скота в Курской области превысил уже 3 млрд руб.