Оксана Лут: «Отрасль доказала, что способна справиться с любыми сложностями»

Сельское хозяйство – ключевая отрасль российской экономики. Хотя она обеспечивает менее 5% ВВП, проблемы аграриев ощущают все жители страны – и очень остро. При этом Россия сохраняет статус ведущей державы по экспорту сельхозпродукции – прежде всего зерновых. В прошлом году поставки за рубеж принесли рекордные $43,5 млрд, а инвестиции в российский агропромышленный комплекс (АПК) превысили 1 трлн руб. Этот год стал для сельхозпредприятий настоящим испытанием – к внешнеполитической турбулентности добавились погодные аномалии. «Ведомости» поговорили с министром сельского хозяйства Оксаной Лут о ключевых проблемах отрасли, ее стратегических и тактических задачах.