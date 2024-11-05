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Оксана Лут: «Отрасль доказала, что способна справиться с любыми сложностями»

Глава Минсельхоза – о спасении урожая, перспективах развития экспорта, кадрах и имидже отрасли
Александр Волобуев
Глава Минсельхоза Оксана Лут/ Татьяна Мастерова

Сельское хозяйство – ключевая отрасль российской экономики. Хотя она обеспечивает менее 5% ВВП, проблемы аграриев ощущают все жители страны – и очень остро. При этом Россия сохраняет статус ведущей державы по экспорту сельхозпродукции – прежде всего зерновых. В прошлом году поставки за рубеж принесли рекордные $43,5 млрд, а инвестиции в российский агропромышленный комплекс (АПК) превысили 1 трлн руб. Этот год стал для сельхозпредприятий настоящим испытанием – к внешнеполитической турбулентности добавились погодные аномалии. «Ведомости» поговорили с министром сельского хозяйства Оксаной Лут о ключевых проблемах отрасли, ее стратегических и тактических задачах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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