В Кремле ответили на вопросы по событиям в Сирии: главное

В Кремле ответили на вопросы по событиям в Сирии: главноеВстреча президента России с прибывшим в Москву Асадом пока не планируется
Произошедшее в Сирии удивило весь мир и российские власти в том числе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. «Произошедшее в целом, наверное, удивило весь мир. Мы в данном случае не исключение», – сказал он.
Российские информагентства вечером 8 декабря со ссылкой на источник в Кремле сообщили, что президент Сирии Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву из Сирии, где оппозиционные боевики взяли Дамаск. Песков сообщил, что решение о предоставлении политического убежища принято лично президентом РФ Владимиром Путиным: «подобные решения без главы государства приниматься не могут, это его решение».
Встреча с Путина с Асадом, впрочем, в ближайшее время не запланирована. На вопрос «Ведомостей» о том, когда Асад прибыл в Россию, Песков не ответил.
«Пока преждевременно об этом говорить. В любом случае, это все предмет для обсуждения с теми, кто будут во власти в Сирии», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сохранит ли Россия свое военное присутствие в республике. Представитель Кремля уточнил, что в «период трансформации, чрезвычайной нестабильности» потребуется время и затем последует «серьезный разговор с теми, кто будет обличен властью» в Сирии.
Вместе с тем, целеполагание Астанинского формата по Сирии утрачено, сообщил Песков. Механизм обмена мнениями и политических консультаций между странами при этом сохранится, уточнил он. За день до взятия Дамаска, 7 декабря, представители Астанинского формата встретились в Дохе для обсуждения обострения ситуации в Сирии. Они призвали стороны конфликта к диалогу и подтвердили приверженность суверенитету Сирии.