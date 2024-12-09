В Кремле ответили на вопросы по событиям в Сирии: главное

«Пока преждевременно об этом говорить. В любом случае, это все предмет для обсуждения с теми, кто будут во власти в Сирии», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сохранит ли Россия свое военное присутствие в республике. Представитель Кремля уточнил, что в «период трансформации, чрезвычайной нестабильности» потребуется время и затем последует «серьезный разговор с теми, кто будет обличен властью» в Сирии.