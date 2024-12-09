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В Кремле ответили на вопросы по событиям в Сирии: главное

Встреча президента России с прибывшим в Москву Асадом пока не планируется
Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Произошедшее в Сирии удивило весь мир и российские власти в том числе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. «Произошедшее в целом, наверное, удивило весь мир. Мы в данном случае не исключение», – сказал он.

Российские информагентства вечером 8 декабря со ссылкой на источник в Кремле сообщили, что президент Сирии Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву из Сирии, где оппозиционные боевики взяли Дамаск. Песков сообщил, что решение о предоставлении политического убежища принято лично президентом РФ Владимиром Путиным: «подобные решения без главы государства приниматься не могут, это его решение».

Встреча с Путина с Асадом, впрочем, в ближайшее время не запланирована. На вопрос «Ведомостей» о том, когда Асад прибыл в Россию, Песков не ответил.

«Пока преждевременно об этом говорить. В любом случае, это все предмет для обсуждения с теми, кто будут во власти в Сирии», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сохранит ли Россия свое военное присутствие в республике. Представитель Кремля уточнил, что в «период трансформации, чрезвычайной нестабильности» потребуется время и затем последует «серьезный разговор с теми, кто будет обличен властью» в Сирии.

Вместе с тем, целеполагание Астанинского формата по Сирии утрачено, сообщил Песков. Механизм обмена мнениями и политических консультаций между странами при этом сохранится, уточнил он. За день до взятия Дамаска, 7 декабря, представители Астанинского формата встретились в Дохе для обсуждения обострения ситуации в Сирии. Они призвали стороны конфликта к диалогу и подтвердили приверженность суверенитету Сирии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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