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Сирийские боевики зашли в портовый город Тартус

На западном побережье города находится российская база
Ведомости

Сирийская оппозиция зашла на территорию города Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на информацию телеканала Al Jazeera.

«Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус», – говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на очевидцев пишет, что сирийские боевики взяли под контроль город Джебла, который расположен рядом с авиабазой Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Хмеймим. По заявлению собеседника агентства, «военные находятся на базе, перестрелок с боевиками не было».

8 декабря сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти президента Басада Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны. Боевики продвинулись от города Хама до столичного региона за ночь с 7 на 8 декабря. По данным МИД России, Асад после провала переговоров с повстанцами решил покинуть страну и поручил осуществить передачу власти мирным путем.

Одновременно с этим протурецкие формирования на северо-востоке Сирии начали операцию в сирийском Манбидже, подконтрольном Рабочей партии Курдистана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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