Сирийские боевики зашли в портовый город Тартус

8 декабря сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти президента Басада Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны. Боевики продвинулись от города Хама до столичного региона за ночь с 7 на 8 декабря. По данным МИД России, Асад после провала переговоров с повстанцами решил покинуть страну и поручил осуществить передачу власти мирным путем.