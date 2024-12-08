Сирийские боевики зашли в портовый город Тартус

Сирийские боевики зашли в портовый город ТартусНа западном побережье города находится российская база
Сирийская оппозиция зашла на территорию города Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на информацию телеканала Al Jazeera.
«Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус», – говорится в сообщении.
ТАСС со ссылкой на очевидцев пишет, что сирийские боевики взяли под контроль город Джебла, который расположен рядом с авиабазой Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Хмеймим. По заявлению собеседника агентства, «военные находятся на базе, перестрелок с боевиками не было».
8 декабря сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти президента Басада Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны. Боевики продвинулись от города Хама до столичного региона за ночь с 7 на 8 декабря. По данным МИД России, Асад после провала переговоров с повстанцами решил покинуть страну и поручил осуществить передачу власти мирным путем.
Одновременно с этим протурецкие формирования на северо-востоке Сирии начали операцию в сирийском Манбидже, подконтрольном Рабочей партии Курдистана.