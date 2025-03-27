Ким Чен Ын удостоен российской медали к 80-летию Победы

Ким Чен Ын удостоен российской медали к 80-летию ПобедыОн был награжден в соответствии с указом Путина
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» по указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне.
В сообщении отмечается, что медаль присуждена Ким Чен Ыну за его значительный вклад в сохранение памяти о советских гражданах, погибших и похороненных на территории КНДР.
Церемония вручения медали состоялась 27 марта во дворце съездов «Мансудэ». Награду заместителю председателя президиума верховного народного собрания КНДР Кан Юн Соку передал чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.
«Кан Юн Сок от имени руководителя КНДР выразил признательность за почетную награду, которая стала новым подтверждением высокого уровня всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими союзными государствами», – пояснили в посольстве.
27 марта замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил о процессе подготовки визита Ким Чен Ына в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль пока не готов анонсировать детали визита Ким Чен Ына и его возможное участие в параде Победы в Москве 9 мая. Он добавил, что у лидера КНДР есть официальное приглашение посетить Россию, и сроки визита будут согласованы через дипломатические каналы.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу был с визитом в Пхеньяне 21 марта. После встречи он назвал переговоры с Ким Чен Ыном важными, полезными и нужными.