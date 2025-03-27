Ким Чен Ын удостоен российской медали к 80-летию Победы

27 марта замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил о процессе подготовки визита Ким Чен Ына в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль пока не готов анонсировать детали визита Ким Чен Ына и его возможное участие в параде Победы в Москве 9 мая. Он добавил, что у лидера КНДР есть официальное приглашение посетить Россию, и сроки визита будут согласованы через дипломатические каналы.