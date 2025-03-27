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Ким Чен Ын удостоен российской медали к 80-летию Победы

Он был награжден в соответствии с указом Путина
Елена Вострикова
Гавриил Григоров / ТАСС
Гавриил Григоров / ТАСС

Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» по указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне.

В сообщении отмечается, что медаль присуждена Ким Чен Ыну за его значительный вклад в сохранение памяти о советских гражданах, погибших и похороненных на территории КНДР.

Церемония вручения медали состоялась 27 марта во дворце съездов «Мансудэ». Награду заместителю председателя президиума верховного народного собрания КНДР Кан Юн Соку передал чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.

«Кан Юн Сок от имени руководителя КНДР выразил признательность за почетную награду, которая стала новым подтверждением высокого уровня всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими союзными государствами», – пояснили в посольстве.

27 марта замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил о процессе подготовки визита Ким Чен Ына в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль пока не готов анонсировать детали визита Ким Чен Ына и его возможное участие в параде Победы в Москве 9 мая. Он добавил, что у лидера КНДР есть официальное приглашение посетить Россию, и сроки визита будут согласованы через дипломатические каналы.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу был с визитом в Пхеньяне 21 марта. После встречи он назвал переговоры с Ким Чен Ыном важными, полезными и нужными.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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