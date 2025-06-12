В пресс-службу Госдумы пришел бывший сотрудник секретариата Союзного государства

В аппарате Госдумы снова грядут перестановки, связанные с ее информационной работой. Из Госдумы уходит многолетний сотрудник аппарата, сейчас замначальника управления пресс-службы нижней палаты Ольга Портнова. Ее полномочия перейдут новому замначальника управления Максиму Максименко, который недавно пришел на работу в Госдуму. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника на Охотном ряду. До прихода в думу Максименко был помощником государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева. Но ушел с этого поста после того, как Мезенцев в апреле был назначен полномочным представителем президента в Конституционном суде (КС). В свою очередь позиция для Мезенцева освободилась после того, как полпред президента в Конституционном суде, экс-министр юстиции Александр Коновалов стал судьей КС.