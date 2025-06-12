В пресс-службу Госдумы пришел бывший сотрудник секретариата Союзного государства

В пресс-службу Госдумы пришел бывший сотрудник секретариата Союзного государстваВ аппарате нижней палаты вновь происходят кадровые перестановки
В аппарате Госдумы снова грядут перестановки, связанные с ее информационной работой. Из Госдумы уходит многолетний сотрудник аппарата, сейчас замначальника управления пресс-службы нижней палаты Ольга Портнова. Ее полномочия перейдут новому замначальника управления Максиму Максименко, который недавно пришел на работу в Госдуму. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника на Охотном ряду. До прихода в думу Максименко был помощником государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева. Но ушел с этого поста после того, как Мезенцев в апреле был назначен полномочным представителем президента в Конституционном суде (КС). В свою очередь позиция для Мезенцева освободилась после того, как полпред президента в Конституционном суде, экс-министр юстиции Александр Коновалов стал судьей КС.
В апреле управление пресс-службы и информации Госдумы, которым руководила Портнова, возглавил замруководителя аппарата нижней палаты Дмитрий Масланов. Он стал совмещать две должности. Портнова вернулась на должность замначальника управления. Она пришла на работу в Госдуму в 2007 г., когда спикером был Борис Грызлов.
Что делала Портнова
В думском аппарате примерно раз в год происходят перестановки, связанные с информационной политикой нижней палаты. Последние изменения произошли в августе 2024 г., когда ушли два замруководителя аппарата Сергей Пушкин, курировавший пресс-службу, и Владимир Попов, отвечавший за кадры и международную деятельность. Тогда же Охотный ряд покинул замруководителя секретариата спикера Илья Подсеваткин. Все работали с Володиным со времени, когда он был первым заместителем руководителя администрации президента. Пресс-службу начал курировать в новом статусе бывший главный редактор «Дума ТВ» Масланов, а Подсеваткина в секретариате сменила Татьяна Плющева, которая прежде трудилась пресс-секретарем бывшего председателя заксобрания Саратовской области Михаила Исаева. Главным редактором «Дума ТВ» стал долгие годы работающий с Володиным политолог Дмитрий Бадовский.