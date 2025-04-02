Вячеслав Володин изменил структуру управления пресс-службы Госдумы

Последние изменения происходили летом 2024 г. Тогда Масланов был назначен замруководителя аппарата Госдумы, отвечающего за работу со СМИ, после ухода с этой должности Сергея Пушкина. Тогда же из Госдумы ушел еще один замначальника аппарата Владимир Попов, а также замруководителя секретариата спикера Илья Подсеваткин. Все трое работали с Володиным еще с тех времен, когда он отвечал за внутреннюю политику в Кремле.