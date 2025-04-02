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Вячеслав Володин изменил структуру управления пресс-службы Госдумы

Вместо Ольги Портновой его возглавил Дмитрий Масланов
Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В Госдуме сменился начальник управления пресс-службы и информации. Ольга Портнова, возглавлявшая управление с 2024 г. (по факту с приставкой и.о. с 2023 г.), покинула этот пост. Теперь эту должность занимает Дмитрий Масланов – он совмещает ее с постом замруководителя аппарата Госдумы. Об этом «Ведомостям» сказали три собеседника в нижней палате.

В нижней палате парламента как минимум раз в год проводится ротация аппарата. И чаще всего изменениям подвергается как раз направление, отвечающее за работу со средствами массовой информации.

Последние изменения происходили летом 2024 г. Тогда Масланов был назначен замруководителя аппарата Госдумы, отвечающего за работу со СМИ, после ухода с этой должности Сергея Пушкина. Тогда же из Госдумы ушел еще один замначальника аппарата Владимир Попов, а также замруководителя секретариата спикера Илья Подсеваткин. Все трое работали с Володиным еще с тех времен, когда он отвечал за внутреннюю политику в Кремле.

Портнова возглавила управление пресс-службы и информации Госдумы в августе 2023 г. С 2007 по 2017 гг. она была пресс-секретарем фракции «Единая Россия» в Госдуме. После прихода в Госдуму в 2016 г. на пост спикера Володина она перешла в аппарат нижней палаты, где занимала пост замначальника управления пресс-службы и информации, а потом возглавила это управление.

Прежний руководитель пресс-службы и информации Лилия Кондратьева перешла на пост начальника Парламентской библиотеки. Масланов до прихода на пост замруководителя аппарата Госдумы был главным редактором парламентского телевидения «Дума ТВ». В январе 2025 г. «Ведомости» писали, что главным редактором «Дума ТВ» стал близкий к Володину политолог Дмитрий Бадовский.

«Ведомости» направили запрос в управление пресс-службы и информации Госдумы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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