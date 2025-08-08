Орбан предложил провести саммит ведущих стран ЕС и России

Орбан предложил провести саммит ведущих стран ЕС и РоссииОн объяснил это тем, что боевые действия ведутся на территории Европы
После двусторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведущие страны Евросоюза, в том числе Франция и Германия, должны провести саммит с российской стороной. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Он отметил, что, по его мнению, прекращения огня на Украине можно добиться только, если Москва и Вашингтон заключат соглашение. В связи с этим Орбан назвал данные о грядущей встрече Путина и Трампа хорошей новостью.
Венгерский премьер-министр выразил сожаление в связи с тем, что руководство Европейского союза заняло позицию в поддержку продолжения российско-украинского конфликта. По его мнению, от лидеров ЕС в Брюсселе «мало толку», именно поэтому они должны провести переговоры с РФ. Орбан отметил, что союз должен быть включен в переговорный процесс, поскольку конфликт, по его словам, происходит на территории Европы.
Россия и США достигли договоренности о двусторонней встрече президентов. Об этом сообщил сам Трамп и подтвердили в Кремле. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал, что стороны приступили к «конкретной проработке» переговоров. Кроме того, он сообщил, что со стороны США поступило предложение, которое российская сторона считает «приемлемым». Путин также подтвердил, что заинтересованность в двустороннем саммите России и США была проявлена с обеих сторон.
Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Европе следует участвовать в мирных переговорах Москвы и Киева. Как пояснил украинский президент, боевые действия происходят в Европе, а Украина ее «неотъемлемая часть». «Мы уже ведем переговоры о вступлении в ЕС, поэтому Европа должна быть участником соответствующих процессов», – уточнил он.