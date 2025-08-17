На встречу Зеленского с Трампом поедет глава Еврокомиссии и Мерц

На встречу Зеленского с Трампом поедет глава Еврокомиссии и МерцЕвропейские лидеры присоединятся к поездке по просьбе президента Украины
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поедет в Вашингтон 18 августа, где примет участие в переговорах президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Компанию переговорщикам составит и канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Сегодня днем я приму в Брюсселе Зеленского. Мы вместе примем участие в видеоконференции “Коалиции желающих”. По просьбе президента Зеленского завтра я присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», – написала Фон дер Ляйен в X.
Представитель федерального правительства ФРГ Стефан Корнелиус объявил, что Мерц также будет в Вашингтоне 18 августа. Согласно сообщению, в ходе поездки канцлер обменяется информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
О намерении провести переговоры объявил Трамп. Он заявил, что после планирует организовать встречу президента РФ Владимира Путина и Зеленского.
Politico сообщило 17 августа, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит США, где намерен поддержать президента Украины Владимира Зеленского в переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Другим претендентом издание называло президента Финляндии Александра Стубба.
Прошлая очная встреча в Белом доме завершилась ссорой Зеленского и Трампа. Президенты устроили перепалку перед прессой, не сойдясь в мнениях по разрешению российско-украинского конфликта. Трамп и Зеленский перебивали друг друга, а визит украинского лидера закончился досрочно.