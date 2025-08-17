Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На встречу Зеленского с Трампом поедет глава Еврокомиссии и Мерц

Европейские лидеры присоединятся к поездке по просьбе президента Украины
Максим Цуланов
TASS
TASS

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поедет в Вашингтон 18 августа, где примет участие в переговорах президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Компанию переговорщикам составит и канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Сегодня днем я приму в Брюсселе Зеленского. Мы вместе примем участие в видеоконференции “Коалиции желающих”. По просьбе президента Зеленского завтра я присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», – написала Фон дер Ляйен в X.

Представитель федерального правительства ФРГ Стефан Корнелиус объявил, что Мерц также будет в Вашингтоне 18 августа. Согласно сообщению, в ходе поездки канцлер обменяется информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

О намерении провести переговоры объявил Трамп. Он заявил, что после планирует организовать встречу президента РФ Владимира Путина и Зеленского.

Эксперты оценили встречу Путина и Трампа на Аляске

Политика / Международные отношения

Politico сообщило 17 августа, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит США, где намерен поддержать президента Украины Владимира Зеленского в переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Другим претендентом издание называло президента Финляндии Александра Стубба.

Прошлая очная встреча в Белом доме завершилась ссорой Зеленского и Трампа. Президенты устроили перепалку перед прессой, не сойдясь в мнениях по разрешению российско-украинского конфликта. Трамп и Зеленский перебивали друг друга, а визит украинского лидера закончился досрочно.

18 августа стороны обсудят прошедшие переговоры Трампа с президентом РФ Путиным. Президенты встретились на Аляске 15 августа, где говорили о завершении конфликта на Украине. Трамп объявил, что сделки достичь не удалось, но госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры «очень продуктивными».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных