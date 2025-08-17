На встречу Зеленского с Трампом поедет глава Еврокомиссии и Мерц

«Сегодня днем я приму в Брюсселе Зеленского. Мы вместе примем участие в видеоконференции “Коалиции желающих”. По просьбе президента Зеленского завтра я присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», – написала Фон дер Ляйен в X.