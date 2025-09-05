Социологи оценили шансы глав регионов на сентябрьских выборах

Касательно Свердловской области, где прогнозируется одна из самых низких явок, Мамонов отметил: несмотря на то что ожидаемый результат Паслера – 54,1%, большинство (73%) избирателей уверены в его победе, а это тоже важный показатель. Наряду с Новгородской и Свердловской областями невысокая явка может быть и в Костромской области – от 30,7 до 34,7%. Там действующий глава региона Сергей Ситников («Единая Россия», ЕР), по оценке ВЦИОМа, может победить с результатом 69,3%. Ближайший конкурент – коммунист Сергей Шпотин – может набрать 11,4%. Остальные кандидаты, по расчетам, наберут меньше 10%.