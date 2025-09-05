Социологи оценили шансы глав регионов на сентябрьских выборах

Социологи оценили шансы глав регионов на сентябрьских выборахПо их прогнозам, губернаторы и врио одержат безальтернативную победу
На губернаторских выборах в ходе единого дня голосования (ЕДГ-2025) самая высокая явка ожидается в Татарстане – там действующий глава республики Рустам Минниханов, по подсчетам Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ, может победить с результатом в 84% при явке в 75–77%. Наименьший показатель вовлеченности граждан в выборы возможен в Новгородской области (врио губернатора Александр Дронов одержит победу в 64,9% при явке 29,3–33,3%) и в Свердловской области (врио губернатора Денис Паслер победит с отрывом в 54,1% с явкой в 30,6–34,6%), прогнозирует аналитический центр (АЦ) ВЦИОМа. Средняя явка может составить 45%.
Данные о том, какие результаты ожидаются по итогам ЕДГ на кампаниях по выбору глав субъектов подготовили ведущие социологические службы (каждая из них выбрала для электорального исследования определенные регионы) к тематическому круглому столу Экспертного института социальных исследований 4 сентября. Все социологи сходятся во мнении, что действующие губернаторы и врио одержат безальтернативную победу.
ВЦИОМ: Левченко первый среди кандидатов от оппозиции
АЦ ВЦИОМа провел комбинированный опрос среди 1600 респондентов: половину опрашивали по телефону, половину – методом поквартирных опросов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
По словам директора департамента политических исследований АЦ ВЦИОМа Михаила Мамонова, действующие главы регионов являются «лидерами избирательного процесса и с большим-большим отрывом опережают своих преследователей, то есть своих самых ближайших конкурентов». Это свидетельствует об устойчивости электоральных процессов.
Касательно Свердловской области, где прогнозируется одна из самых низких явок, Мамонов отметил: несмотря на то что ожидаемый результат Паслера – 54,1%, большинство (73%) избирателей уверены в его победе, а это тоже важный показатель. Наряду с Новгородской и Свердловской областями невысокая явка может быть и в Костромской области – от 30,7 до 34,7%. Там действующий глава региона Сергей Ситников («Единая Россия», ЕР), по оценке ВЦИОМа, может победить с результатом 69,3%. Ближайший конкурент – коммунист Сергей Шпотин – может набрать 11,4%. Остальные кандидаты, по расчетам, наберут меньше 10%.
Чуть более активно в выборы могут включиться жители Иркутской области – ожидаемая явка составляет 31,6–35,6%. Там может пройти «условно-конкурентная кампания»: глава региона Игорь Кобзев (ЕР) – очевидный лидер, за него готовы проголосовать 71,8% граждан, но за его главного конкурента – экс-главу Приангарья, депутата Госдумы Сергея Левченко (КПРФ) – готовы проголосовать 18,3%, поделился данными Мамонов. Это самый высокий показатель среди оппозиционных кандидатов на губернаторских выборах. У остальных кандидатов в Иркутской области менее 5% голосов. В Оренбургской области при явке в 38–42% врио губернатора Евгений Солнцев (ЕР) может набрать порядка 75,9%, а оппонировать ему может лишь коммунист Денис Батурин с возможным результатом в 10,7%.
В регионах с традиционно высокой явкой – Ленинградской области и Краснодарском крае – ожидается достижение этого показателя в 43,7– 47,7% и 49,8–53,4% соответственно. В первой – действующий губернатор Александр Дрозденко «однозначный» лидер, он может набрать 82,8%. В Краснодарском крае действующий губернатор Вениамин Кондратьев может заполучить порядка 74,1% голосов. В Севастополе явка ожидается примерно на таком же уровне – 45–49%, при этом действующий губернатор Михаил Развожаев (ЕР) должен приблизиться к 80%. Его ближайший конкурент – кандидат от ЛДПР Илья Журавлев – может набрать только 7,6%.
ФОМ: самая высокая явка ожидается в Чувашии
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) проводил поквартирный опрос среди 1200 респондентов в каждом регионе с 9 по 22 августа, статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Самую высокую явку социологи от ФОМа ожидают в Чувашии – там самовыдвиженец, действующий глава республики Олег Николаев (член «Справедливой России») может при явке в 58,3% одержать победу примерно на уровне 72,2%, поделился результатами руководитель группы партнерских коммуникаций ФОМа Роман Бумагин. На второе место претендует кандидат от ЛДПР Константин Степанов – 11%, следом идет кандидат от «Новых людей» Максим Морозов с 7,6% голосов. Владимир Ильин от Партии пенсионеров может набрать 4,7%, кандидат от «Зеленых» Владимир Савинов – 3,5%.
Чуть меньше явка прогнозируется в Брянской области – 57,5%. Баллотирующийся на пост губернатора действующий глава региона Александр Богомаз «пользуется предпочтениями» граждан: за него готовы проголосовать 75,9%. Его ближайший оппонент – коммунист Андрей Архицкий – может набрать порядка 10,1%. Чуть меньше голосов ожидается у кандидата от «Справедливой России» Алексея Тимошкова – 9,7%. Последнее место может занять кандидат от «Родины» Геннадий Селебин с результатом в 2,4%.
Уверенную победу социологи ожидают от врио главы Тамбовской области Евгения Первышова – 80,1% при явке в 54,7% (он – первый губернатор с опытом боевых действий в зоне спецоперации, был назначен врио главы региона 4 ноября 2024 г.). Его оппонент, кандидат от КПРФ Андрей Жидков, может получить 7,5%, за ним следует кандидат от «Справедливой России» Павел Плотников с прогнозируемым результатом в 5,5%, после – кандидат от ЛДПР Олег Морозов с 3,6% и Елена Семилетова от «Новых людей» с 2,3%.
Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь (с 4 ноября 2024 г.) может набрать, по расчетам ФОМа, 79,4% при явке в 45,5%. По мнению Бумагина, на уровне его поддержки со стороны граждан сказалась в том числе работа с избирателями и региональными элитами. На втором месте может оказаться коммунист Евгений Бессонов – 9,3%, на третьем – Денис Фраш от ЛДПР с 5,7%. Далее – справоросс Сергей Косинов (3,3%) и кандидат от Партии пенсионеров Юрий Тимченко (1,2%).
В Коми врио главы республики Ростислав Гольдштейн, успевший с момента своего назначения 5 ноября 2024 г. заслужить «известность и доверие избирателей», может победить с результатом в 72,6% при явке в 44,6%, говорит Бумагин. Ему оппонируют справоросска Татьяна Саладина (10%), Сергей Каргинов от ЛДПР (7%), Александр Касьяненко от «Коммунистов России» (5,1%), Степан Соловьев от «Зеленой альтернативы» (2,3%). Кандидату от КПРФ, депутату Госдумы Олегу Михайлову 13 июля региональный избирком отказал в регистрации на пост главы республики. Официальная причина – недостаточное количество достоверных подписей муниципальных депутатов.
Наименьшая явка среди исследуемых регионов ожидается в Архангельской области – 44,2%. Там действующий глава области Александр Цыбульский может одержать победу с результатом в 69,6%. Второе место ФОМ предрекает кандидату от ЛДПР Марии Харченко (9,5%), а третье – кандидату от «Справедливой России» Олегу Черненко (8,6%). Четвертое место отводят коммунисту Роману Лябихову (4,5%). Представители непарламентских партий – Партии пенсионеров и «Зеленых» – по прогнозам, не преодолеют порог в 4%.
ИНСОМАР: Хинштейн может получить 79%
Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) проводил телефонные опросы (1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по региональной выборке) в августе 2025 г. Директор по политическому анализу ИНСОМАРа Виктор Потуремский подчеркнул, что впереди еще почти 10 дней активной предвыборной кампании, поэтому результаты могут несколько измениться, но тенденция однозначна – ни в одном субъекте нет угрозы смены позиций лидеров.
Из тех регионов, что анализировал ИНСОМАР, самая высокая явка ожидается в Еврейской автономной области (ЕАО) – 52%. Победить врио губернатора Мария Костюк может с результатом в 74%. За ней следуют Василий Гладких (ЛДПР) – 9%, Александр Щербина (КПРФ) – 8%, Александр Крупский («Коммунисты России») – 3%, Владимир Потапенко («Новые люди»).
За ней следует Курская область – 51%. Врио губернатора Александру Хинштейну прогнозируется победа с результатом в 79% (он был назначен 5 декабря 2024 г.). «Это особенный регион, текущая ситуация значительно влияет на все, что происходит в этой выборной кампании, и, безусловно, на шансы Хинштейна, основного претендента на победу», – сказал Потуремский. На втором месте, предварительно, Алексей Бобовников (КПРФ) с 8%, далее – Алексей Томанов (ЛДПР) – 6% и на четвертом – Геннадий Баев («Справедливая Россия») – 3%.
Явка в 38–40% ожидается в «очень интересным регионе» – Камчатском крае; там власть и губернатор получают «достаточно высокие оценки». Так, губернатор Владимир Солодов может сохранить свои позиции с результатом в 59%. Ближайший его соперник, коммунист Роман Литвинов, – 17%, за ним идут депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева и Дмитрий Тюрин от «Коммунистов России» – 8%.
В Калужской области, которая традиционно показывает «не очень высокую» явку (ожидается 36%), есть «безусловный лидер и претендент на победу» – глава области Владислав Шапша: по прогнозам, его результат будет равен 78%, говорит Потуремский. Второе место может занять кандидат от КПРФ Николай Яшкин – 8%, Опарышев Степан от ЛДПР в силах набрать 5%, а Ефремова Надежда от «Справедливой России» – 4%.
Данные по Пермскому краю представил Центр Сити НИУ ВШЭ. По оценке замдиректора этой службы Ефима Фидря, явка там будет чуть больше, чем на предыдущих выборах, и достигнет 35–37%. Действующий глава региона Дмитрий Махонин может набрать около 74%.
Замер намерений
Социология – это в первую очередь замер намерений, на желание избирателей пойти на выборы может повлиять, например, погода или настроение, говорит политолог Илья Гращенков. Эксперт объясняет прогнозы по явке электоральной традицией: к примеру, мощная мобилизация избирателей характерна для юга России или Татарстана.
В «протестных регионах» (Свердловская, Новгородская, Костромская области) интерес к выборам со стороны граждан не очень высок, если там нет явного оппозиционного кандидата, поясняет он. Среди фаворитов тот же Первышов в Тамбовской области, который переживает сейчас «медовый месяц», и Николаев в Чувашии, которому никто особой опасности из оппонентов не представляет.
Не согласился эксперт с прогнозами касательно Иркутской области: там протестный электорат может дойти до участков, и в этом случае Левченко способен набрать больше, чем ожидаемые 18%.