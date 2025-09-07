Песков – «Ведомостям»: в Кремле решат, за что будет отвечать Козак

Новое управление понадобилось, поскольку с начала 2025 г. Кириенко стал отвечать в АП за отношения с Абхазией, а затем с Молдавией, Приднестровьем, Арменией и др. Эту работу вели в том числе и сотрудники внутриполитического блока Кремля, который с 2016 г. курирует Кириенко. До начала 2025 г. эта работа велась в двух управлениях, которые подверглись оптимизации.