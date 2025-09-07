Песков – «Ведомостям»: в Кремле решат, за что будет отвечать Козак

Песков – «Ведомостям»: в Кремле решат, за что будет отвечать КозакВ конце августа два управления, которые он курировал, были упразднены указом президента
Когда появится понимание, за что в администрации президента (АП) будет отвечать замруководителя АП Дмитрий Козак, будут выпущены соответствующие документы. Об этом «Ведомостям» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ну, это еще предстоит выяснить. Как только станет понятно, будут выпущены соответствующие документы, пока их нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, что будет Козак курировать в АП, учитывая, что два управления, которые были в зоне его ответственности, упразднены указом главы государства.
Президент Владимир Путин 29 августа подписал указ о мерах по оптимизации своей администрации. Он упразднил два управления – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами (возглавляет Игорь Маслов) и по приграничному сотрудничеству (возглавляет Алексей Филатов). За работу обоих подразделений в АП отвечал Козак.
Вместо них в структуре АП появилось новое – по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Руководитель АП Антон Вайно в течение трех месяцев должен представить на утверждение проект положения о новом управлении.
Ранее Песков говорил «Ведомостям», что новое управление будет курировать первый замруководителя АП Сергей Кириенко. «Продолжается совершенствование работы администрации президента», – отмечал Песков. Начальник управления пока не определен.
В начале августа «Ведомости» писали, что в АП создадут новое управление в зоне ответственности Кириенко. Подразделение должно будет заниматься взаимодействием со странами ближнего зарубежья и отдельными аспектами сотрудничества с некоторыми странами Глобального Юга. В задачи структуры будет входить продвижение мягкой силы, кроме того, ряду стран Россия может оказывать содействия в деле государственного строительства, говорили собеседники «Ведомостей», близкие к АП.
Новое управление понадобилось, поскольку с начала 2025 г. Кириенко стал отвечать в АП за отношения с Абхазией, а затем с Молдавией, Приднестровьем, Арменией и др. Эту работу вели в том числе и сотрудники внутриполитического блока Кремля, который с 2016 г. курирует Кириенко. До начала 2025 г. эта работа велась в двух управлениях, которые подверглись оптимизации.
«Ведомости» 29 августа писали, что Козак стал одним из кандидатов на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Эта должность может освободиться, если действующий полпред президента в СЗФО Александр Гуцан перейдет на должность генпрокурора, а нынешний генпрокурор Игорь Краснов возглавит Верховный суд.