Израиль призвал жителей Газы к эвакуации перед планируемым наступлением

Израиль призвал жителей Газы к эвакуации перед планируемым наступлениемПриказ Нетаньяху вызвал панику у людей – у многих нет безопасного места для бегства
Жители города Газа одноименного анклава получили листовки от Израиля с призывом покинуть район перед началом нового этапа военной операции против палестинской группировки «Хамас». Об этом сообщает агентство Reuters.
По информации издания, в Израиле объявили, что город будет «стерт с лица земли» в рамках наступления на последние опорные пункты «Хамаса». «Я обращаюсь к жителям Газы: воспользуйтесь этой возможностью и внимательно меня выслушайте: вас предупредили – убирайтесь оттуда!» – сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Израильские военные сбросили листовки на территории крупнейшего населенного центра сектора. Приказ об эвакуации вызвал панику среди населения: многие утверждают, что у них нет безопасного места для бегства. Часть жителей рассматривают вариант ухода на юг, однако массового исхода пока не наблюдается.
Органы здравоохранения сектора сообщили об эвакуации двух действующих больниц города – «Аль-Шифа» и «Аль-Ахли». Врачи при этом заявили, что не оставят пациентов без присмотра.
С начала конфликта в октябре 2023 г., как сообщает министерство здравоохранения Газы, в результате израильских ударов погибло более 64 000 палестинцев.
Ранее Нетаньяху анонсировал мощную наземную операцию в Газе. Он также сообщил, что за последние несколько дней Израиль снес в Газе 50 высоток, которые использовала палестинская группировка «Хамас».
20 августа бригадный генерал ЦАХАЛ Эффи Дефрин анонсировал начало реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над сектором Газа. По его словам, военное ведомство призовет на службу еще порядка 60 000 резервистов. Армия также начала работу над тем, чтобы жители анклава могли эвакуироваться в безопасные места, получить гуманитарную помощь и медицинское обслуживание.
2 сентября Reuters писало, что около 40 000 израильских резервистов начали прибывать на службу для участия в предстоящем наступлении на Газу.