Израиль призвал жителей Газы к эвакуации перед планируемым наступлением

По информации издания, в Израиле объявили, что город будет «стерт с лица земли» в рамках наступления на последние опорные пункты «Хамаса». «Я обращаюсь к жителям Газы: воспользуйтесь этой возможностью и внимательно меня выслушайте: вас предупредили – убирайтесь оттуда!» – сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.