Испания спокойно отнеслась к призыву Трампа «вышвырнуть» ее из НАТО

Испания спокойно отнеслась к призыву Трампа «вышвырнуть» ее из НАТОПредложение президента США прозвучало на фоне низких военных взносов Мадрида
Испанские власти «крайне спокойно» относятся к призыву президента США Дональда Трампа «вышвырнуть» Мадрид из НАТО за низкие военные взносы. Об этом пишет Europa Press со ссылкой на источники в испанском правительстве.
«Испания является полноправным членом НАТО и привержена его принципам. И выполняет свои обязательства так же, как и Соединенные Штаты», – сказал высокопоставленный собеседник агентства.
Накануне Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из НАТО за низкий уровень военных расходов.
До этого, в июле, американская сторона уже пригрозила Испании. Тогда постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Мадрид может столкнуться с «серьезными последствиями», если не выполнит обязательства по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП, как того требует новое соглашение внутри альянса.
Летом государства НАТО взяли на себя обязательство выделять 5% ВВП на оборону к 2035 г. Они станут ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП для покрытия основных оборонных потребностей и достижения целевых показателей НАТО, а также будут направлять до 1,5% ВВП ежегодно на защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы.
Премьер-министр Испании Педро Санчес не согласился с обязательством. Europa Press в июне писала, что Санчес направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, где попросил сделать исключение для Испании и установить правило необязательным. Испанский премьер указывал, что Мадрид может получить дополнительные расходы в размере 80 млрд евро.