Может повторить: зачем 60 лет назад Франция выходила из НАТО

Может повторить: зачем 60 лет назад Франция выходила из НАТОВласти Пятой республики опять хотят порвать с альянсом
Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию породили спекуляции о будущем НАТО. Пока американский лидер заявляет, что без Штатов альянс ослабнет, а главы европейских государств размышляют о новом оборонном союзе, во Франции о намерении покинуть блок говорят уже открыто. Вице-президент Национального собрания Клеманс Гетте подготовила резолюцию о выходе из НАТО, обвинив США в «неприкрытой имперской политике». Поверить в серьезность ее намерений несложно, ведь механизм расставания достаточно прост, и две страны им уже однажды воспользовались – в том числе сама Пятая республика ровно 60 лет назад.
Ядерный аргумент
Франция стала одной из 12 стран-основательниц НАТО в 1949 г. К 1966-му в альянсе состояло 15 членов, а штаб-квартира уже восемь лет как находилась в Париже. Однако в марте было обнародовано письмо французского президента американскому. Недавно переизбранный Шарль де Голль прямолинейно сообщал Линдону Джонсону: «Франция намерена восстановить полный суверенитет над своей территорией, который в настоящее время ущемлен постоянным присутствием союзных войск и использованием ее воздушного пространства, прекратить свое участие в объединенном военном командовании НАТО и больше не предоставлять свои вооруженные силы в распоряжение НАТО». Правда, он тут же делал оговорку в духе ст. 5: страна останется готовой «бороться бок о бок с союзниками, если один из них станет жертвой неспровоцированного нападения».
Для широкой публики это письмо неожиданностью не стало, поскольку давно было известно, что Франция недовольна слишком большой ролью, которую в НАТО играли США. Еще в сентябре 1958 г. де Голль отправил в Вашингтон и Лондон меморандум, в котором среди прочего утверждалось: «НАТО больше не соответствует нашим оборонным потребностям». Формально тогда речи о выходе не шло. Де Голь требовал усилить роль своей страны, фактически сделав из альянса триумвират США, Франции и Великобритания.
Попутно де Голль упрекал американцев в том же, в чем и современные союзники – Трампа: они недостаточно информируют других членов альянса о собственных военных операциях. Позже на одной из пресс-конференций французский лидер уточнил суть претензии. По его словам, США могут ввязаться в конфликт, который противоречит интересам Франции, и в рамках НАТО ей придется помогать Америке.
На это наслаивались и другие разногласия. Например, по поводу ядерного оружия. В 1945 г. оно появилось у США, в 1949 г. – у СССР и в 1952 г. – у Великобритании. А вот Франции, как считали американцы, собственную атомную бомбу разрабатывать не нужно: достаточно того, что на ее территории уже находятся американские. Как уверяет ряд историков, в 1954 г. французы попросили применить ядерное оружие, когда их армия оказалась на грани поражения в битве при Дьенбьенфу (Вьетнам), однако американцы отказались. В итоге Франция проиграла ключевое сражение Первой Индокитайской войны.
В 1966 г. де Голль озвучил еще один аргумент. По его словам, американское оружие было прекрасной защитой от «красной угрозы», пока у СССР не появилась атомная бомба. Однако в новых реалиях не было гарантий, что США придут на помощь из-за риска получить ядерный удар уже по своей территории.
Уходя, не уходи
Позже оказалось, что меморандум 1958 г. был уловкой. Пять лет спустя де Голль признался: «Я просил невозможного». Его требования изначально были неприемлемы для США, зато дали удобный предлог, чтобы постепенно отдалиться от НАТО. В 1959 г. де Голль объявил, что французский средиземноморский флот выходит из-под командования альянса. В 1962-м войска Пятой республики, выведенные из Алжира, не были переподчинены НАТО. В 1964 г. организации перестал подчиняться уже весь ВМФ Франции. И, наконец, в 1966-м де Голль объявил об окончательном разрыве с военным блоком.
К концу марта 1967 г. войска НАТО покинули Францию. Сотни грузовиков каждый день передвигались по стране: нужно было передислоцировать 26 000 военнослужащих с семьями, 56 наземных и 17 авиационных баз, 370 складов. Французские предприятия лишились контрактов на $60 млн в год, а 16 000 французов из обслуживающего персонала потеряли работу. По стране прокатились протесты, но де Голль оставался непреклонным: иностранные военные должны уйти.
В 1967 г. штаб-квартира блока переехала из Парижа в Брюссель. Впрочем, на деле Франция сохранила тесные связи с НАТО, оставшись членом политического альянса. Более того, в том же году командующий французскими войсками генерал Шарль Айлере и верховный главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Лайман Лемнитцер подписали военное соглашение, которое де-факто сохраняло за Францией роль одного из ключевых компонентов обороны союзников в Западной Европе. Но вместо подчинения между ними теперь было партнерство.
Еще один шаг на сближение был сделан в 1974 г. с подписанием Декларации об атлантических отношениях, которая готовилась при деятельном участии Франции. В ней фактически признается, что Пятая республика играет роль в доктрине ядерного сдерживания НАТО.
Возвращать страну к полноценному членству в альянсе, по иронии судьбы, довелось политическому наследнику генерала де Голля – Жаку Шираку. В декабре 1995 г., когда заканчивалась Боснийская война, он решил включить представителей Франции в Совет министров обороны и Военный комитет НАТО. Уже через два года Пятая республика была согласна полноценно присоединиться к организации, но Ширак выдвинул условие: назначить французского генерала командующим южным крылом блока. Вашингтон ответил резким отказом, и процесс застопорился.
Тем не менее французские военные участвовали в операциях, проводимых под эгидой НАТО, например, в Косово в 1999 г. и в Афганистане с 2001 г. А в 2009-м президент Николя Саркози объявил, что Пятая республика снова входит в альянс. Правда, не полностью: Франция отказалась присоединиться к комитету ядерного планирования, чтобы сохранить собственную доктрину ядерного сдерживания.
Битва за Кипр
Пока Франция укрепляла связи с НАТО, Греция, наоборот, решила с альянсом порвать. Поводом стал Кипр. Население острова – довольно взрывоопасная смесь из этнических греков, которые составляют большинство, и этнических турок. Чтобы минимизировать риск конфликтов, при объявлении независимости в 1960 г. был выстроен баланс. Турки получили квоты в большинстве органов власти, а также гарантию, что при греческом президенте вице-президентом будет этнический турок. Тем не менее, на Кипре все равно периодически вспыхивали беспорядки.
15 июля 1974 г. на острове произошел переворот. Власть захватили представители националистической греческой организации ЭОКА. Уже 20 июля Турция под предлогом защиты своей общины начала вторжение на Кипр. Им противостояли кипрские вооруженные силы и… военные Греции. Например, 21 июля оттуда по воздуху был переброшен батальон спецназа, а большой десантный корабль «Лесбос» обстрелял анклав местных турок в Муталлосе. Всего во время конфликта было убито или пропало без вести более полутора сотен военных Греции. Иными словами, один член НАТО воевал с другим членом НАТО. Кстати, не в первый раз: до этого во время «Тресковых войн» корабли Исландии и Великобритании вступал в перестрелки с жертвами.
ЭОКА ожидала, что Афины активнее вмешаются в конфликт, ведь целью организации было воссоединение с Грецией. Но Греция не решилась на прямой конфликт с сильным соседом. Точнее, греческий диктатор Димитриос Иоаннидис настаивал на объявлении войны и угрожал выйти из НАТО, если Турцию не заставят прекратить бомбардировки Кипра, но выполнить свои угрозы он не успел – его буквально тут же свергли.
В итоге Кипр оказался разделен на две части. Около трети острова занимает Турецкая Республика Северного Кипра, не признанная никем, кроме Анкары. А греки не смогли простить НАТО позицию невмешательства. 31 августа 1974 г. новые власти Греции объявили, что выходят из военного блока. Правда, уже в 1980 г. страна вернулась в НАТО.
Как показывают эти примеры, при наличии политической воли выйти из НАТО совсем несложно. Да и с юридической точки зрения процедура обставлена крайне просто. В ст. 13 Североатлантического договора разъясняется, что достаточно послать соответствующее уведомление в США, где хранятся все декларации о присоединении к блоку. После этого Вашингтон официально уведомит остальных членов альянса и ровно через год НАТО лишится одного из своих членов.