Может повторить: зачем 60 лет назад Франция выходила из НАТО

Франция стала одной из 12 стран-основательниц НАТО в 1949 г. К 1966-му в альянсе состояло 15 членов, а штаб-квартира уже восемь лет как находилась в Париже. Однако в марте было обнародовано письмо французского президента американскому. Недавно переизбранный Шарль де Голль прямолинейно сообщал Линдону Джонсону: «Франция намерена восстановить полный суверенитет над своей территорией, который в настоящее время ущемлен постоянным присутствием союзных войск и использованием ее воздушного пространства, прекратить свое участие в объединенном военном командовании НАТО и больше не предоставлять свои вооруженные силы в распоряжение НАТО». Правда, он тут же делал оговорку в духе ст. 5: страна останется готовой «бороться бок о бок с союзниками, если один из них станет жертвой неспровоцированного нападения».