Как партии готовятся к выборам в региональные парламенты – 2026

Как партии готовятся к выборам в региональные парламенты – 2026Совмещение кампаний в заксобрания и Госдуму выгодно и «Единой России», и оппозиции
В единый день голосования (ЕДГ-2026) 20 сентября состоятся не только выборы в Госдуму, но и 39 кампаний по выборам депутатов региональных заксобраний. Суммарно в региональных парламентах ротируется 1691 мандат, что «очень много», по оценке «Единой России» (ЕР), сообщила «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. Высококонкурентная кампания за мандаты в Госдуме в конкретном регионе будет оказывать влияние на ход региональных избирательных кампаний, уверена она.
Особое внимание ЕР в текущем предвыборном цикле планирует уделить регионам с наличием многоуровневых региональных кампаний. В четырех субъектах Федерации параллельно с выборами депутатов заксобраний состоятся выборы высшего должностного лица (Дагестан, Мордовия, Чечня, Тверская обл.). Еще в шести административных центрах субъектов параллельно состоятся выборы депутатов городских дум (Петрозаводск, Саранск, Грозный, Пермь, Калининград, Ханты-Мансийск).
«При многоуровневых кампаниях традиционно самым сложным является так называемая сшивка, т. е. координация всех усилий – от агитационных действий до программных заявлений. Акцент, конечно, будет на прямой коммуникации с жителями. Это одно из системных решений партии, которому мы следуем многие годы. Только ведя прямой, открытый диалог мы можем услышать жителей и выработать лучшие решения по актуальным вопросам», – сказал представитель пресс-службы «Единой России».
Совмещение федеральной и региональной кампаний скорее выгодно партии власти, считают президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. По мнению Виноградова, думская кампания усиливает эффект: жестче контроль над голосованием бюджетников. Это упрощает администрирование кампаний и ставку на выдвижение ресурсных одномандатников, согласен Петров.
КПРФ и «Справедливая Россия» (СР) рассчитывают как минимум на повторение результатов кампаний в заксобрания пятилетней давности. «Мы вторая политическая сила, у нас практически во всех регионах есть мандаты, мы не можем снижать планку», – говорит секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов.
Он считает, что одновременное проведение выборов в Госдуму и заксобрания регионов проще для компартии: «Идет сопряжение тем, повесток, лозунгов». «Понятно, что региональная специфика везде есть. Мы видим, как идет перенарезка [одномандатных] округов [на выборах в Госдуму], как ликвидируются округа, где компартия сильна. Это традиционно. Но вместе с заксобраниями проще», – сказал Обухов «Ведомостям».
Кандидаты СР в 2021 г. прошли во все 39 региональных парламентов [где проходили выборы], а в Дагестане и Кировской области партия заняла второе место. «Совмещение региональных выборов с федеральной кампанией в Госдуму, как правило, дает хороший импульс для выстраивания живого диалога с избирателем», – сообщила представитель пресс-службы СР.
Самым сложным, по ее словам, в этой кампании будет обеспечить единый, но гибкий подход: федеральные вызовы (включая внешнеполитическую обстановку, спецоперацию и экономическую устойчивость) должны быть органично связаны с региональной повесткой и живым запросом людей. «Поэтому акцент в работе с избирателями будет сделан на теме социальной справедливости, проблемах, имеющих прямое отношение к жизни людей», – подчеркнула представитель пресс-службы.
«Ведомости» направили запросы в партии ЛДПР и «Новые люди».
Как отмечает собеседник, близкий к администрации президента, совмещение региональных кампаний и выборов депутатов Госдумы повышает прозрачность выборов. Высокая явка при выборе парламентариев (51,7% в 2021 г.) минимизирует возможности манипулировать результатом на выборах более низкого уровня. Ранее «Ведомости» писали, что в качестве оптимального результата для «Единой России» власти на выборах 2026 г. рассматривают не менее 55% голосов, отданных за нее по спискам при явке от 55%.
Негативный эффект от федеральной кампании, если кампания ЕР получится неудачной (по сценарию 2011 г.), может отразиться и на результате в региональные парламенты, считает Виноградов. Кроме того, в регионах с традициями «административной коррекции», по его мнению, может быть конфликт между значимостью плановых заданий по федеральному и региональному голосованию.
В отдельных регионах, например в Новгородской области или Карелии, доминирование федеральной повестки может ситуативно помочь партиям парламентской оппозиции, добавил Петров.
«В условиях сокращения списочных мест только согласованная тактика единого кандидата от оппозиции в каждом округе может быть по-настоящему успешной на выборах в заксобрание. Такой уровень согласованности выдвижения кандидатов КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей» на региональных выборах пока представляется невозможным», – заключил политолог.
«Единая Россия» – согласно исходному замыслу – рассчитывает, что ей удастся провести мощную единую кампанию и избежать сюрпризов, которые чаще возникают, если региональные выборы проводятся отдельно от федеральных, говорит политолог Ростислав Туровский. По его мнению, в зоне особого внимания будут находиться выборы в столичных субъектах, а также в регионах, где происходили неприятные для действующей власти форс-мажоры, как на Камчатке и в Мурманской области (последствия снегопада и отключение электричества после обрушения опор ЛЭП соответственно).
Кроме того, Туровский считает, что ЕР хочет подтянуть отстающие регионы, где ее рейтинги стабильно низки, и не допустить конфликтов местных элит, которые могли бы подпортить результат. Речь идет в том числе о субъектах, где были недавние замены губернаторов, что требует перенастройки избирательной кампании и минимизации противоречий новых глав и сложившихся ранее элит.