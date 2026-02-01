Как партии готовятся к выборам в региональные парламенты – 2026

Как отмечает собеседник, близкий к администрации президента, совмещение региональных кампаний и выборов депутатов Госдумы повышает прозрачность выборов. Высокая явка при выборе парламентариев (51,7% в 2021 г.) минимизирует возможности манипулировать результатом на выборах более низкого уровня. Ранее «Ведомости» писали, что в качестве оптимального результата для «Единой России» власти на выборах 2026 г. рассматривают не менее 55% голосов, отданных за нее по спискам при явке от 55%.