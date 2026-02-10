Экс-депутат Госдумы Напсо обжаловал в КС норму о досрочном лишении полномочий

Экс-депутат Госдумы Напсо обжаловал в КС норму о досрочном лишении полномочийКейс вряд ли будет пересмотрен, но есть шансы для корректировки этого правового института
Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо, лишенный мандата в 2025 г. за отсутствие на работе около двух лет (сам он утверждает, что находится на лечении в ОАЭ), обжаловал в Конституционном суде России (КС) норму закона «О статусе сенатора и статусе депутата Госдумы» о досрочном прекращении полномочий. Об этом «Ведомостям» сообщил он сам.
По мнению Напсо, ч. 3.1 ст. 4 указанного закона фактически позволяет досрочно лишить мандата депутата «в случае неисполнения в связи с болезнью в течение 30 и более календарных дней обязанностей». Такой смысл оспариваемому положению был придан правоприменительной практикой, считает заявитель.
«Мы хотим получить разъяснения КС, соответствует ли Конституции норма, что любого депутата, если он в течение 30 дней не был на работе, [можно] уволить, несмотря на то что он находится на больничном», – сказал Напсо.
Краткосрочные прогулы – новое основание для лишения мандата и это уже создает шансы как минимум для корректировки этого института, говорит политюрист Олег Захаров. «Ситуация с Напсо связана с невыходом на работу по болезни, по крайней мере, именно на это он упирает в своем заочном споре с Госдумой. А с точки зрения, например, трудового права больничный – это не прогул и не повод для увольнения», – сказал эксперт «Ведомостям».
По мнению Захарова, кейс самого Напсо вряд ли будет пересмотрен, но КС вполне может вменить в обязанность парламенту принять поправки в закон для обеспечения более тщательной и строгой проверки обстоятельств, обусловивших неявку. «Не исключено, что наличие объективных причин, мешающих депутату исполнять свои обязанности, суд сочтет конституционно значимым исключением из общего правила, подлежащим тщательной проверке до изъятия мандата», – отметил юрист.
Госдума 3 апреля 2025 г. в закрытом режиме лишила Напсо депутатского мандата. По данным думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, комиссии по регламенту и комиссии по вопросам депутатской этики, депутат более 200 дней не посещал Думу без уважительной причины. С апреля 2023 г. он периодически находился на больничных, а между ними отсутствовал на работе, говорилось в думском пресс-релизе о лишении Напсо мандата.
Сам депутат заявлял «Ведомостям», что большую часть времени он был либо в отпуске без содержания (шесть месяцев), либо на больничном. При этом, по его словам, больничные листы оформлены официально, а отпуска согласованы со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Госдумы.
12 августа 2025 г. Верховный суд России рассмотрел апелляционную жалобу экс-депутата от ЛДПР о досрочном прекращении полномочий и не нашел оснований согласиться с его позицией.
Впрочем, нашлись для Напсо и хорошие новости. Следственный комитет России в начале февраля отменил постановление о возбуждении уголовного дела об изнасиловании, по которому экс-депутат проходил подозреваемым, писал 5 февраля РБК. Основанием для прекращения уголовного преследования стал тот факт, что Напсо на момент возбуждения дела был членом участковой избирательной комиссии (УИК) Советского района Ростова-на-Дону с правом решающего голоса, т. е. спецсубъектом. Уголовное дело в отношении него должно было быть возбуждено не рядовым следователем, а руководителем следственного органа.
По данным «Коммерсанта», экс-депутат был включен в состав УИК от «Справедливой России» (СР). Его полномочия были прекращены в январе 2026 г.
«Ведомости» направили запрос в СР.
Следствие вменяло Напсо изнасилование его помощницы, совершенное в 2023 г., когда той было 19 лет, экс-депутат был объявлен в розыск. Он сказал «Ведомостям», что его адвокаты подали заявление на девушку в полицию. Напсо утверждает, что его экс-помощница якобы подделала его подпись на депутатском бланке и направила в аппарат Думы заявление на премию в размере 2 млн руб. и якобы получила эти деньги.
Экс-депутат не отрицает, что состоял в интимной связи со своей помощницей. По его словам, он был разведен и не имел ни перед кем обязательств. Информации о расторжении брака между Напсо и Вероникой Иванчиковой (депутат законодательного собрания Краснодарского края от ЛДПР) в открытых источниках нет. На странице Иванчиковой на сайте ЛДПР указано, что она замужем.