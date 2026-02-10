Экс-депутат Госдумы Напсо обжаловал в КС норму о досрочном лишении полномочий

Краткосрочные прогулы – новое основание для лишения мандата и это уже создает шансы как минимум для корректировки этого института, говорит политюрист Олег Захаров. «Ситуация с Напсо связана с невыходом на работу по болезни, по крайней мере, именно на это он упирает в своем заочном споре с Госдумой. А с точки зрения, например, трудового права больничный – это не прогул и не повод для увольнения», – сказал эксперт «Ведомостям».