Самый влиятельный бунтовщик Гонконга получил срок в 20 лет

Жизнь Лая

Лай родился в 1947 г. в городе Гуанчжоу (материковый Китай). После образования КНР в возрасте 12 лет он незаконно прибыл на корабле в Гонконг, где стал работать на швейной фабрике. В 1981 г. он основал сеть магазинов одежды Giordano, которая имела филиалы в 30 странах. Но уже тогда бизнесмена привлекала политика – его сеть, например, продавала футболки с фотографиями лидеров протеста на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. Газеты Лая Next Magazine и его главное детище Apple Daily можно было отнести к таблоидам, но с ярко выраженной политической позицией против политики КНР. Еще Лай считался одним из идеологов «революции зонтиков» в Гонконге 2014 г., когда он тоже был арестован, но не осужден.