Самый влиятельный бунтовщик Гонконга получил срок в 20 лет

Самый влиятельный бунтовщик Гонконга получил срок в 20 летВопросом его судьбы обеспокоены США и Британия, но у них мало рычагов воздействия
Бывший медиамагнат Джимми Лай (Ли Чжиин – кит.) 9 февраля был приговорен Высоким судом Гонконга к 20 годам заключения по обвинениям в подстрекательстве к мятежу и сговоре с иностранными силами. 78-летний бизнесмен – самый видный осужденный и получивший самое строгое наказание по пекинскому закону о нацбезопасности 2020 г. Как пишет South China Morning Post, суд пришел к выводу, что Лай испытывал «бешеную ненависть» к компартии КНР «на протяжении многих лет». Предприниматель отрицал обвинения в сговоре с иностранными силами и говорил, что не призывал к санкциям с того момента, как закон о нацбезопасности для Гонконга был принят Всекитайским собранием народных представителей.
Ранее Лай уже был осужден за мошенничество на 5,5 года, и потому он находился под стражей еще до приговора.
Реакция Великобритании
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер еще в ходе своего январского визита в Китай, по его словам, призвал Пекин к освобождению Лая. У Лая есть паспорта Китайской Республики (Тайвань) и Великобритании, которая до 1997 г. владела Гонконгом.
МИД Великобритании счел приговор в 20 лет тюрьмы экс-медиамагнату, который испытывает проблемы со здоровьем, «равным пожизненному». Теоретически срок мог быть меньше.
Британские СМИ также уделили много внимания резонансному приговору, вынесенному в бывшей колонии Лондона. Например, The Guardian пишет, что «траектория жизни Лая отражает историю самого Гонконга». Западные правозащитные организации оперируют терминами «жестокий и в высшей степени несправедливый» приговор.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал дело Ли Чжиина «исключительно внутренним делом Специального административного района (САР) Сянган» (официальный статус Гонконга в составе КНР), призвав другие государства «воздержаться от безответственных заявлений». «Китай призывает соответствующие страны уважать суверенитет Китая и правовую систему Сянгана», – сказал он. Пекин также называет приговор Лаю «мощным сигналом» всем, кто решится нарушить закон.
В чем обвинили Лая
Гонконгский суд установил еще в декабре 2025 г., что с апреля 2019 г. по июнь 2021 г. Лай использовал свое издание Apple Daily и другие СМИ, в том числе The New York Times, для лоббирования санкций против властей Гонконга и КНР, а также стремился вызвать антиправительственное недовольство в обществе. Кроме того, он оказывал финансовую поддержку группе «Боритесь за свободу, поддерживайте Гонконг» с целью добиться поддержки протеста со стороны Запада.
Летом 2019 г. в автономии вспыхнули многотысячные протесты с кульминационным штурмом парламента, что привело тогда к отзыву скандального законопроекта о возможности экстрадиции преступников на материк. В ходе тех событий CNN назвал Лая единственным гонконгским мультимиллионером (на пике его состояние превосходило $1 млрд), бросившим вызов Пекину.
Жизнь Лая
А после того как акции протеста сошли на нет, власти КНР в 2020 г. провели через общенациональный парламент закон для гонконгской автономии, который де-факто сделал там незаконными антиправительственные протесты. С того момента следствие по делам о госбезопасности в Гонконге стали вести специальные структуры, укомплектованные специалистами с материка, а «преступный сговор с иностранными силами» мог трактоваться максимально широко.
Apple Daily активно поддерживала массовые протесты, на этот раз против предложенного законопроекта об экстрадиции, но позже протесты переросли в масштабное демократическое движение. В частности, на первой полосе она публиковала письмо, чтобы читатели могли его заполнить и отправить президенту США Дональду Трампу с просьбой «помочь спасти Гонконг». Главный оппозиционный таблоид был вынужден закрыться из-за того же пекинского закона два года спустя. Лай также участвовал в многотысячной мемориальной акции, посвященной памяти жертв протестных событий на пекинской площади Тяньаньмэнь (1989 г.) в 2020 г. – и за то действие его приговорили еще раньше к 13 месяцам тюремного заключения.
В октябре 2025 г. Трамп призывал председателя КНР Си Цзиньпина проявить милосердие по отношению к экс-медиамагнату.
Реакция эксперта
Отношения с Британией и Китаем и без того были довольно плохие, поэтому вряд ли от приговора Лаю они сильно ухудшатся, говорит научный руководитель ИКСА РАН Александр Лукин. И у Британии просто нет возможности влиять на эту ситуацию, как, впрочем, почти нет рычагов и у Трампа, говорит эксперт. В лучшем случае статусного осужденного могут в будущем обменять или помиловать, но это маловероятно, говорит Лукин. Кроме того, в Гонконге остается весьма независимая судебная власть, пусть нынешнее решение и было, очевидно, принято под давлением центральных властей, заключает аналитик.