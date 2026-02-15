Как добыть золото из SIM-карт: новости, которые вы могли пропустить

Теория заговора этой недели: Джеффри Эпштейн жив и живет в Израиле, его смерть инсценирована, а в могиле лежит другой человек. Сторонники этой теории рассказывают, что в файлах Эпштейна нашли его игровой ник littlestjeff1 в игре Fortnite. Этот аккаунт оставался активным после смерти Эпштейна, за последний год в него несколько раз заходили из Израиля, а 5 или 6 февраля его статус был изменен на приватный. Также с этим ником кто-то недавно играл в игру Rocket League.