Как добыть золото из SIM-карт: новости, которые вы могли пропустить

Как добыть золото из SIM-карт: новости, которые вы могли пропуститьЭпштейн ненадолго вернулся, Ватикан запустил свой фондовый индекс
На этой неделе стало известно, что китаец добыл 19 г золота из SIM-карт для мобильных телефонов; Эпштейн ненадолго вернулся; Ватикан запустил индекс для верующих инвесторов; б/у шорты итальянских футболисток назвали неплохой инвестицией; Трамп почти 20 раз заявлял о победе над инфляцией, но цены не падают; создатель ИИ испугался искусственного интеллекта.
Эпштейн ненадолго вернулся
Теория заговора этой недели: Джеффри Эпштейн жив и живет в Израиле, его смерть инсценирована, а в могиле лежит другой человек. Сторонники этой теории рассказывают, что в файлах Эпштейна нашли его игровой ник littlestjeff1 в игре Fortnite. Этот аккаунт оставался активным после смерти Эпштейна, за последний год в него несколько раз заходили из Израиля, а 5 или 6 февраля его статус был изменен на приватный. Также с этим ником кто-то недавно играл в игру Rocket League.
Вдобавок обнаружился черновик официального заявления о смерти Эпштейна, подготовленный прокуратурой 9 августа 2019 г., а тело финансиста в тюремной камере обнаружили только утром 10 августа. И наконец, в интернете появилась фотография постаревшего Эпштейна с бородой и усами на улице Тель-Авива.
Компания Epic Games, владеющая игрой Fortnite, опровергла первое доказательство. Это розыгрыш. Игрок с совершенно другим ником недавно изменил его на littlestjeff1, объяснила компания. Фотография оказалась ИИ-подделкой. Улицы, название которой попало в кадр, не существует, дорожные указатели оформлены совсем не как в настоящем Тель-Авиве, да еще в углу виден значок с логотипа Gemini. А вот почему заявление о смерти Эпштейна написали заранее, пока остается загадкой.
Инфляция не слушается Трампа
В своих выступлениях Трамп почти 20 раз заявлял о победе над инфляцией. Жаль, инфляция не в курсе, что она повержена, пишет Reuters. Агентство проанализировало пять речей президента, посвященных экономике и произнесенных в последние два с половиной месяца. В них он почти 20 раз уверял, что инфляция повержена или значительно снизилась, и почти 30 раз говорил, что цены падают.
У него есть аргументы. Так, бензин подешевел на 4% по сравнению с январем прошлого года. Яйца в декабре подешевели на 21% по сравнению с декабрем 2024 г. Правда, в первые месяцы президентства Трампа они вырастали в цене более чем на 60%. Есть и контраргументы. Продуктовая корзина в прошлом году подорожала более чем на 3%. Ценник на ряд товаров с момента вступления Трампа в должность вырос еще сильнее. Например, говяжий фарш – на 18%, молотый кофе – на 29%.
Инфляция с момента прихода Трампа в Белый дом действительно несколько снизилась, с 3 до 2,7%. Но это не означает, что цены снижаются, пишет Reuters: просто они растут медленнее. А вот почасовая зарплата среднего американца за это время увеличилась всего на 1,1% в годовом исчислении.
Самое ценное в женском футболе
Футбольный клуб AS Roma решил подзаработать, продав б/у шорты игроков своей женской команды на онлайн-аукционе MatchWornShirt и неожиданно для себя вызвал бурю возмущения. В продаже подержанной формы нет ничего необычного, этим занимаются многие клубы. Мужские поношенные майки большинства игроков AS Roma уходят с молотка в среднем по 200–300 евро, шорты – в два-три раза дешевле.
Но с женской командой все вышло наоборот, когда на аукцион выставили коллекцию, состоящую исключительно из шорт. Например, шорты нападающей Алайи Пилгрим ушли за 565 евро, а несколько месяцев ранее ее же красные футболки с игр с «Ювентусом» были проданы за 335 и 240 евро. За шорты полузащитницы Джада Грегги кто-то выложил 514 евро, а за майки никогда не давали больше 203 евро. То же с полузащитницей Мануэлой Джулиано: шорты оценили в 300 евро, самая дорогая майка была продана за 191 евро.
Правда, есть и исключения. Белая майка Пилгрим с игры против клуба «Фиорентина» была кем-то куплена за 610 евро. Несмотря на это и на то, что аукцион с шортами закончился еще 8 января, на этой неделе онлайн-издание Tribuna и журнал SheKicks обвинили клуб AS Roma в эксплуатации женского тела.
Католические инвестиции
Ватикан во вторник запустил два фондовых индекса для верующих: один для рынка США, другой для ЕС. В них вошли компании, деятельность которых согласуется с принципами католического христианства. Например, Tesla, Meta
Идея не нова. Например, в 2015 г. был создан S&P 500 Catholic Values Index, который придерживается рекомендаций Конференции католических епископов США. На его основе компания Global X запустила индексный фонд с активами более $1 млрд. Есть также американский семейный фонд Ave Maria Mutual Funds с активами более $3,8 млрд, который утверждает, что следует католическим принципам в инвестировании.
Сколько золота в SIM-карте
В интернете завирусилось видео, как китаец добывает золото из SIM-карт. Блогер из Хойчжоу с ником Цяо показал в соцсети, как получил слиток весом 191,73 г, который в зависимости от чистоты может стоить до $30 000. Он показал, как засыпает тысячи использованных SIM-карт в бочки, наполненные химическими веществами, и подвергает их ряду химических реакций.
Из-за отличной проводимости и коррозионной стойкости в SIM-карты действительно добавляют золото, но в минимальных количествах: менее 0,001 г на карту. Иными словами, в идеальных условиях нужно около 1000 «симок», чтобы получить один грамм драгоценного металла. Как Цяо признался газете Xiaoxiang Morning Post, для своего слитка он использовал почти две тонны лома, причем не только SIM-карт, но и других разнообразных чипов и деталей – но в видеоролике показал только «симки».
Цяо профессионально занимается извлечением драгоценных металлов и не советует повторять дома его эксперимент. Это сложный и опасный химический процесс, к тому же можно получить штраф за загрязнение окружающей среды. В Китае он составляет до 500 000 юаней ($72 000) или тюремное заключение.
Создатель ИИ испугался искусственного интеллекта
Топ-менеджер Anthropic (создателя искусственного интеллекта Claude) уволился буквально одним днем, в прощальном письме объяснив свое решение тем, что мир в опасности. В этом Мринанк Шарма – эксперт: он возглавлял отдел исследований безопасности Anthropic. В его обязанности входило настроить нейросеть так, чтобы она не смогла нанести вред людям.
«Мир в опасности, – пишет Шарма. – Не только из-за ИИ или биологического оружия, но и из-за целой цепочки взаимосвязанных кризисов, которые сейчас происходят». В этой ситуации он сбежал из компании, чтобы внести свой вклад в спасение мира и исследовать вопросы, которые кажутся действительно важными. Вряд ли вы угадаете, что сделал 29-летний Шарма. Он отправился получать ученую степень по поэзии, чтобы в литературных текстах осмыслить ситуацию, в которую попал мир.