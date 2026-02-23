Что сказал Путин на встрече с вдовами погибших спецназовцев

Что сказал Путин на встрече с вдовами погибших спецназовцевОн пообещал, что все уровни власти будут продолжать оказывать им поддержку
В День защитника Отечества президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций. Об этом сообщает Кремль. На мероприятии также присутствовал начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Костюков.
«Ведомости» собрали главные заявления российского лидера в ходе встречи.
Россия не оставит вдов и детей тех, «кто отдал за нее жизнь».
Поддержка детей погибших военнослужащих является делом всей страны, а не внутрисемейным вопросом. «Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь. О том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас», – сказал глава государства.
Путин пообещал в дальнейшем продолжать требовать от всех уровней власти уделять внимание поддержке вдов военнослужащих и их детей. «Вы знаете, что я постоянно говорю об этом и требую от представителей уровней, всех уровней власти – и муниципальных, и региональных, и федеральных, и ведомственных – постоянно уделять внимание этим вопросам», – добавил он.
23 февраля президент провел вручение государственных наград Героям России, служившим в зоне спецоперации на Украине. Во время церемонии он поблагодарил военных за верность присяге.
Кроме того, Путин поздравил россиян с праздником защитника Отечества. Он отметил, что эта дата является одной из самых значимых в России.