На прошедшей неделе стало известно, что ИИ наносит ядерный удар в 95% случаев, улицы в Казахстане патрулируют дроны, Ватикан разрешил ИИ озвучивать мессу, но не писать проповеди, президента Замбии уже восемь месяцев не могут похоронить, ученые выделили ген, уменьшающий тягу к курению, а архив НЛО загадочно испарился.
ИИ наносит ядерный удар в 95% случаев
Исследователь Королевского колледжа Лондона Кеннет Пейн провел ряд геополитических симуляций, в которых друг другу противостояли GPT-5.2, Claude Sonnet 4 and Gemini 3 Flash. Их ставили в трудные ситуации: пограничные споры, конкуренция за скудные ресурсы, экзистенциальные угрозы выживанию режима... Модели сыграли в 21 игру и написали 760 000 слов, обосновывая свои поступки. Это больше, чем в «Войне и мире» и «Илиаде» вместе взятых, и втрое больше, чем написали советники Кеннеди во время Карибского кризиса.
Но если противостояние у берегов Кубы окончилось миром, то ИИ, даже находясь в заведомо проигрышной позиции, в 95% случаев наносили ядерный удар. Они отказывались от деэскалации и капитуляции и максимум, на что шли, – на временное снижение уровня насилия. GPT-5.2 оказался самым коварным: он вел себя пассивно, избегал эскалации и стремился ограничить потери, а потом проводил внезапную мощную ядерную атаку.
Ватикан допустит ИИ к мессе
Ватикан запускает перевод мессы в режиме реального времени на 60 языков. Богослужение в базилике св. Петра в Ватикане станет понятнее: на входе и в самой церкви разместят QR-коды, достаточно навести на них смартфон и прямо в браузере начнется синхронная текстовая и аудиотрансляция на вашем родном языке: никаких специальных приложений скачивать не нужно.
Система станет общедоступной весной, пока идут тестовые испытания на отдельных группах верующих. Нововведение появилось ровно 400 лет спустя после того, как в 1626 г. базилика была освящена папой Урбаном VIII. Это не единственное новшество папского престола. Система цифрового доступа SmartPass и сеть датчиков будут отслеживать поток туристов и паломников на площади св. Петра и в базилике.
Но у любых инноваций есть свои пределы. Во время встречи с духовенством Римской епархии Папа Римский призвал не использовать чат-боты для написания проповедей. «ИИ никогда не сможет проповедовать», – сказал Лев XIV и добавил, что если не задействовать собственный ум, тот атрофируется.
Дроны поговорят с хулиганами
В Казахстане улицы начал патрулировать дрон-полицейский, который может оштрафовать за вандализм, выброс мусора в неположенных местах, хулиганство и другие мелкие правонарушения. Если получится, дрон поговорит с нарушителями через смонтированные громкоговорители. По сообщению полиции, аппарат ведет наблюдение на расстоянии до 10 км с высоты до пяти км. Пока на дежурство выходит один оператор с одним дроном. Вскоре еще 20 полицейских пройдут обучение и получат квадрокоптеры в управление. Власти Алматы рассчитывают таким образом отучить людей от вредных привычек и улучшить профилактику правонарушений.
Похожий проект разработали в Волгоградской академии МВД, передает ТАСС. Но на нем кроме громкоговорителя будет установлено по меньшей мере четыре аэрозольных малогабаритных баллончика БАМ-ОС 18х55, содержащих действующее вещество с экстрактом перца красного жгучего.
Могила для президента
Бывшего президента Замбии уже восемь месяцев не могут похоронить. Шестой президент страны Эдгар Лунгу правил с 2015 по 2021 г. и скончался в прошлом июне. На кладбище в столице Замбии, Лусаке, его ждет выкопанная могила. Но Лунгу не хоронят. На президентском посту его сменил давний соперник Хакаинде Хичилема, а перед смертью Лунгу строго приказал родственникам, чтобы Хичилема никогда не приближался к его телу. Нынешний правитель с этим не согласен. Он настаивает, что обязательно должен оказать последние почести своему предшественнику.
Ситуация тупиковая. У Хичилемы есть решения судов в его пользу. Но похороны не могут состояться без согласия родственников Лунгу. Шесть месяцев тело лежит в морге.
В Замбии бывает, что врагам запрещают приходить на похороны, сообщает Associated Press. Последние слова обладают силой, считают в Африке.
Птичку жалко
В Кракове голубям раздадут бесплатные противозачаточные. В районах, где популяция этих птиц самая многочисленная, установят автоматические кормушки, на кукурузные зерна в которых нанесен контрацептивный гель. Эффект не будет быстрым, предупреждают чиновники, но это гуманный способ сократить численность популяции.
Разные города по-разному пытались решить проблему голубей. Наказания за кормежку птиц не очень помогают, что показал опыт Бонна, где штрафуют на 1000 евро, и Эмсдеттена, где рецидивистку-кормительницу как-то посадили на семь суток. Города придумывают альтернативные способы. В немецком Висбадене установили четыре голубятни, где птицам предоставляли корм, воду, материалы для гнездовья и даже ветеринарные услуги. Но подменяли яйца в гнездах на искусственные.
Самый легкий способ бросить курить
Ученые выделили ген, уменьшающий тягу к курению. Статья об этом появилась в журнале Nature Communications. Почему одни курильщики ограничиваются одной-двумя сигаретами в день, в то время как другие быстро выкуривают пачку? Наполовину причина в жизненном опыте человека, культуре общества, моде. Но на другую половину в табачной зависимости виноваты гены.
Группа ученых из Центра генетики компании Regeneron (США), Оксфорда и Национального автономного университета Мексики изучила данные 37 897 мексиканских курильщиков и пришла к выводу, что страсть к никотину можно уменьшить, мутировав ген CHRNB3. Возможно, вскоре и впрямь появится волшебная таблетка или укол, который поможет бросить курить.
Из Москвы – в Париж
Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина играет во всестороннюю дипломатию (Une diplomatie «tous azimuts»), констатирует Le Monde. 19 февраля он встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. А уже во вторник 24 февраля в Париже разговаривал с Эмманюэлем Макроном. Путин отметил, что у России и Мадагаскара имеются хорошие возможности взаимодействия в сфере геологоразведки, энергетики, в сельском хозяйстве. В совместном заявлении с Макроном говорится о приверженности «обновленному, сбалансированному и ориентированному на будущее партнерству» и новых инвестициях в остров на сумму почти 70 млн евро.
Визиты в Россию и Францию «не имеют никакой связи между собой», передает AFP слова Рандрианирина: «Обе этих страны направила нам приглашения, и мы отвечаем на эти приглашения». Он заявил, что следует политике «налаживать отношения со странами, которые могут принести пользу малагасийскому народу». До этого Рандрианирина, который вступил в должность в октябре прошлого года, нанес визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Южную Африку.
Хитрый единорог
AI-стартапы используют хитрый трюк, чтобы быстро стать «единорогом». The Wall Street Journal приводит пример стартапа Serval. В октябре его оценивали в $200 млн, а в декабре он объявил о закрытии раунда финансирования В с оценкой бизнеса более $1 млрд. Ведущим инвестором стал фонд Sequoia, вот только он получил акции совсем по другой цене. За несколько дней до закрытия раунда прошла частная сделка, где Sequoia купил долю в Serval исходя из оценки стартапа менее чем в $400 млн.
Такие сделки называются многоуровневыми или последовательными: ведущему инвестору стартап продает долю по одной цене, а остальным одновременно или через считанные дни предлагает по другой. Например, долю в стартапе Aaru в декабре часть инвесторов купила исходя из оценки $450 млн, а часть – из $1 млрд. Всего подобных сделок нашлось за 12 месяцев два десятка, и это только начало, считает газета. Такой трюк позволяет ведущему инвестору получить солидную прибыль «на бумаге», стартапу войти в элитный клуб «единорогов». Правда, остальные инвесторы могут обидеться.
Дела об НЛО изчезли
Стоило Дональду Трампу распорядиться опубликовать все госдокументы об НЛО, как в США исчез крупнейший архив документов об инопланетянах. Энтузиаст Джон Гринуолд-младший 30 лет пополняет сайт The Black Vault рассекреченными официальными файлами. Он лично отправил властям более 11 000 запросов о раскрытии информации и получил свыше 3,8 млн документов. Через несколько часов после заявления Трампа 20 февраля Гринуолд-младший обнаружил, что все они исчезли: с его сервера кто-то удалил сотни гигабайт данных. К счастью, у него сохранились резервные копии.
До недавнего времени правительство США категорически отрицало существование НЛО или внеземных существ. Все изменилось после того, как недавно Барак Обама сказал в интервью, что инопланетяне реальны. Но тут же уточнил, что сам не видел доказательства этого и рассуждает только с точки зрения теории вероятности.