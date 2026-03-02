ИИ наносит удар в 95% случаев: новости, которые вы могли пропустить

Бывшего президента Замбии уже восемь месяцев не могут похоронить. Шестой президент страны Эдгар Лунгу правил с 2015 по 2021 г. и скончался в прошлом июне. На кладбище в столице Замбии, Лусаке, его ждет выкопанная могила. Но Лунгу не хоронят. На президентском посту его сменил давний соперник Хакаинде Хичилема, а перед смертью Лунгу строго приказал родственникам, чтобы Хичилема никогда не приближался к его телу. Нынешний правитель с этим не согласен. Он настаивает, что обязательно должен оказать последние почести своему предшественнику.