Экс-глава Владимирской области, скорее всего, не будет переизбираться в Госдуму

В 2018 г. Сипягин стал одним из четырех кандидатов в губернаторы от оппозиционных партий, которые не дали кандидатам от «Единой России» (ЕР) одержать победу в первом туре. Вместе с действующим на тот момент губернатором Владимирской области Светланой Орловой он прошел во второй тур, где одержал победу с результатом 57,03%. Орлова после завершения губернаторской карьеры работает аудитором Счетной палаты. Помимо Владимирской области кандидаты от ЕР в 2018 г. не смогли одержать победу в первом туре в Хакасии, Приморском и Хабаровском крае. Везде, кроме Приморья, в итоге главами субъектов стали оппозиционеры.