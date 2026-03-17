Экс-глава Владимирской области, скорее всего, не будет переизбираться в Госдуму

Экс-глава Владимирской области, скорее всего, не будет переизбираться в ГосдумуВладимир Сипягин не стал заметным федеральным спикером, и в списке ЛДПР для него не находится места
Владимир Сипягин, в 2021 г. досрочно покинувший пост губернатора Владимирской области в связи с избранием депутатом Госдумы от ЛДПР, с высокой долей вероятности не будет переизбираться в новый созыв. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника в партии. Сам Сипягин на вопрос о планах участия в выборах не ответил.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу ЛДПР.
В восьмом созыве Думы экс-глава Владимирской области занимает пост первого заместителя председателя комитета по науке и высшему образованию. Собеседник в партии говорит, что Сипягин «очень активно работает в комитете», но в общефедеральной части списка ЛДПР для него, скорее всего, не найдется места. В 2021 г. на тот момент губернатор был выдвинут в Госдуму в общефедеральной части партсписка на пятом месте.
«Володя не пропадет и найдет чем заняться [после окончания депутатского срока]», – уверен собеседник в ЛДПР. Собеседник во Владимирской области вместе с тем считает, что в регионе Сипягину «точно ничего не светит».
Опрошенные «Ведомостями» политологи сходятся во мнении, что в Думе восьмого созыва Сипягин себя особо не проявил и ничем не запомнился. «В результате логично, что новая команда [лидера ЛДПР Леонида] Слуцкого не видит его в следующем созыве», – считает политолог Александр Немцев.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напоминает, что «трудоустройство» экс-губернатора в Госдуму было «благотворительным». «В этом плане фигура [Сипягина] никому не кажется важной», – сказал он «Ведомостям».
Ситуация с Сипягиным в целом укладывается в логику того, как ЛДПР в последние годы перестраивает свою кадровую политику после смерти в 2022 г. своего вождя Владимира Жириновского, рассуждает президент Центра региональной политики Илья Гращенков. По его словам, партия постепенно обновляет федеральную часть партсписка, делая ставку на более управляемых и медийно активных политиков. «Сипягин же, несмотря на статус бывшего губернатора, не стал заметным федеральным спикером», – считает Гращенков.
Он не ассоциируется с крупными законодательными инициативами или громкими политическими выступлениями, его депутатский срок прошел достаточно тихо, перечисляет эксперт. Для партии, находящейся в поиске новых ярких лиц, это может быть дополнительным аргументом не продлевать его федеральную карьеру.
В целом история Сипягина, по мнению политолога, показывает, что статус бывшего губернатора сам по себе больше не гарантирует долгой федеральной политической траектории. «Для партий сейчас важнее публичность, медийность и способность работать на партийный бренд, а не только формальный политический опыт», – заключил Гращенков.
В 2018 г. Сипягин стал одним из четырех кандидатов в губернаторы от оппозиционных партий, которые не дали кандидатам от «Единой России» (ЕР) одержать победу в первом туре. Вместе с действующим на тот момент губернатором Владимирской области Светланой Орловой он прошел во второй тур, где одержал победу с результатом 57,03%. Орлова после завершения губернаторской карьеры работает аудитором Счетной палаты. Помимо Владимирской области кандидаты от ЕР в 2018 г. не смогли одержать победу в первом туре в Хакасии, Приморском и Хабаровском крае. Везде, кроме Приморья, в итоге главами субъектов стали оппозиционеры.