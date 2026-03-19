Количество DDoS-атак на порталы ЦИК увеличилось почти в 2 раза с 2024 года

Количество DDoS-атак на порталы ЦИК увеличилось почти в 2 раза с 2024 годаЭти усилия могут «положить» сайт комиссии, но ГАС «Выборы» 2.0 устойчива к подобному воздействию
В 2025 г. интернет-ресурсы Центризбиркома (ЦИК) подверглись более чем 3,5 млн потенциально опасных запросов, из которых 56 – это DDoS-атаки. Об этом в ходе предпоследнего заседания комиссии в существующем составе (его полномочия истекают в конце марта) сообщил руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК Александр Сокольчук.
«Должен сказать <...> мы чувствуем, что нам уделяется все больше и больше внимания недружественными структурами. И количество DDoS-атак [стало] больше, и они стали более серьезными», – отметил он. Для сравнения: в 2024 г. ЦИК выявил 24,2 млн опасных запросов (тогда была президентская кампания и единый день голосования, ЕДГ), но было почти в 2 раза меньше DDoS-атак – 29, писали «Ведомости» в апреле 2025 г.
Пик вредоносных запросов пришелся на разгар избирательной кампании 2025 г.: май (439 098), июнь (476 554) и июль (430 093). После активность пошла на снижение (август – 358 153), и в сентябре, когда проходило голосование, было зафиксировано лишь 243 711 вирусных воздействий. Количество обращений к цифровым сервисам ЦИК достигло в 2025 г. 1,4 млн запросов. Чаще всего россияне искали информацию о своем избирательном участке (830 231), о кандидатах (276 638) и о предстоящих выборах (84 401).
Всего за 2025 г. на базе системы «Выборы» 2.0 было проведено 5204 избирательные кампании в 82 регионах, из них, например, 20 кампаний по выборам губернаторов, 23 – по выборам в заксобрания, 38 кампаний – по выборам в административные центры, 4678 – в органы местного самоуправления.
В 2024 г. ЦИК потратил на действие антивирусных программ Dr.Web рекордную сумму – 28 млн руб., тогда как на 2025 г. комиссия продлила действие антивирусов лишь на 18 млн руб., писали «Ведомости» 21 марта 2025 г. Как пояснил позже «Ведомостям» представитель пресс-службы ЦИК, снижение закупочной цены с 2024 к 2025 г. связано с оптимизацией работы системы и переходом на новую платформу ГАС «Выборы» 2.0.
По оценке Сокольчука, ГАС «Выборы» прошедшие электоральные циклы отработала «нормально». Сейчас идет процесс серьезной отладки программного обеспечения, уточнил он. «И со вчерашнего дня (17 марта) мы приступили к планированию проведения выборов депутатов Госдумы в тренировочном режиме с тренировочными данными <...> Цель этой тренировки – проверить готовность состояния системы, программного обеспечения и программно-технических средств», – сказал он.
Новая ГАС «Выборы»
Параллельно с ней использовалась старая версия – это был последний раз, когда она была задействована. Пилот был признан успешным, и члены комиссии 28 января 2026 г. приняли постановление о введении новой версии в постоянную эксплуатацию с 6 февраля.
Первая общероссийская тренировка новой платформы перед выборами в Госдуму и региональными кампаниями в сентябре началась 16 февраля и продлится по 15 мая 2026 г., писали «Ведомости» 12 февраля. Апробирование системы проходит в три этапа: подготовительный – с 16 февраля по 10 марта, основной – с 11 марта по 30 апреля, заключительный – с 4 по 15 мая. Тестовое голосование запланировано на 21–23 апреля.
ЦИК ожидает в 2026 г. продолжения атак на избирательную систему и на электоральный суверенитет, начиная от кибератак на критическую инфраструктуру и до «информационного зомбирования», говорил член ЦИК Игорь Борисов в ходе заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ 3 февраля.
Атаковать ресурсы ЦИК через интернет бессмысленно, потому что критически важные узлы ГАС «Выборы» изолированы от интернета, напоминает электоральный юрист Олег Захаров. Максимум, чего могут добиться недоброжелатели, – это «положить» сайт ЦИК, что создаст неудобства для партий и наблюдателей, но не повлияет на работу самой системы. Так было, например, на выборах 2025 г.: тогда в первый день голосования 12 сентября сайт ЦИК не работал практически в течение дня. Тогда в Роскомнадзоре объяснили случившееся сбоем в сети «Ростелекома».
«В этом смысле даже хорошо, что атаки усиливаются сейчас, перед выборами: есть вероятность, что, заранее убедившись в их бессмысленности, враги оставят эти попытки. На работу электронных сервисов ЦИК, таких как мобильный избиратель и ДЭГ, это вряд ли повлияет, поскольку за последние годы и ЦИК, и Минцифры поднаторели в отражении цифровых атак и ни разу не было зафиксировано серьезных сбоев в работе инфраструктуры цифровой системы», – резюмировал Захаров.
ГАС «Выборы» изначально создавалась как система, защищенная от атак извне, согласен электоральный эксперт Дмитрий Нестеров. «Новые риски могут появиться от несистемного подхода к модернизации или от архитектурных ошибок при сопряжении с внешними системами в новой версии системы», – говорил он «Ведомостям».
ЕДГ пройдет в течение трех дней с 18 по 20 сентября (это основной день выборов). Всего в ходе электорального цикла планируется заместить около 23 000 мандатов. В организации кампании будут участвовать ЦИК, все 89 избирательных комиссий субъектов, 2891 ТИК, более 89 500 УИК, а также около 2500 участковых комиссий в местах временного пребывания избирателей.