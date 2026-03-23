Владимир Кошелев может стать сенатором

Владимир Кошелев может стать сенаторомСреди регионов, от которых он может быть делегирован в Совет Федерации, – Самарская и Ульяновская области
Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев осенью может стать сенатором. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника: близкий к властям Самарской области, близкий к ЛДПР и в ЛДПР. Кошелев рассматривает несколько регионов для возможного перехода в верхнюю палату парламента.
Не исключено, что Кошелев пойдет в Совет Федерации от Ульяновской области, говорит источник: ею руководит экс-предприниматель Алексей Русских, который состоит в КПРФ. Уже известно, отметил собеседник в КПРФ, что сенатор от региона сменится, но пока не объявлено, на кого именно. В сентябре пройдут выборы главы области.
Другой источник говорит, что Кошелев вел переговоры и с руководством Самарской области, чтобы стать сенатором от этого региона. В сентябре будут избирать Самарскую губернскую думу и он мог бы быть делегирован от нее – но для этого ему нужно будет участвовать в выборах в региональный парламент, уточняет собеседник «Ведомостей». Но из-за внутриполитической ситуации в регионе нельзя сказать, что договоренности будут точно соблюдены, поясняет он.
Исполнительную власть Ульяновской области в Совете Федерации сейчас представляет коммунист Айрат Гибатдинов, а законодательную Самарской – Андрей Кислов. Ранее «Ведомости» писали, что Гибатдинов может пойти на выборы в Госдуму.
Возможный переход Кошелева в Совет Федерации собеседники связывают в том числе с ожиданием серьезного обновления фракции ЛДПР. Многим депутатам нынешнего созыва в списке не найдется места – это связано с тем, что после смерти Владимира Жириновского партию возглавил Леонид Слуцкий.
«Поэтому многие сейчас ищут для себя другие варианты», – говорит один из источников. Позиция сенатора сама по себе дает больше автономности от партии, чем позиция депутата Госдумы, которая все же требует соблюдения дисциплины, добавляет другой собеседник «Ведомостей».
Кошелев родом из Самары. Он занимался строительным бизнесом. В 2011 г. был советником губернатора Ульяновской области – тогда Сергея Морозова. В 2011 г. даже баллотировался в Госдуму VI созыва по списку «Единой России», но в Думу не попал. В 2016–2021 гг. был депутатом Самарской губернской думы от «Единой России», возглавлял комитет по строительству, входил в комитет по здравоохранению, демографии и социальной политике.
В 2021 г. Кошелев избрался депутатом Госдумы – он был в федеральной части списка ЛДПР. Стал зампредседателя комитета нижней палаты по строительству и ЖКХ. Возглавляет самарское региональное отделение ЛДПР. Входит в президиум высшего совета ЛДПР.
Кошелев в первую очередь известен как выходец из крупного самарского бизнеса, что позволяет считать его не только политиком, но и лоббистом, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Партийная привязка для него является вопросом второстепенным. В этой связи лично для него перемещение из Госдумы в Совет Федерации не означает больших перемен – вполне вероятно, что он сможет найти удачное место в нужном ему комитете». ЛДПР в таком случае потеряет представителя влиятельной региональной элиты, полагает эксперт. По мнению Туровского, уход Кошелева позволит избежать предположений, что у него есть некие амбиции на участие в управлении партией.
ЛДПР очень придирчиво смотрит, кто от ее имени попадет в Госдуму, говорит политический аналитик Михаил Вершинин: «Кошелев не стал своим в ЛДПР при Слуцком и смотрит альтернативные варианты. И сенаторство в данном случае хорошая альтернатива». Самарская и Ульяновская области находятся в зоне его депутатской ответственности как куратора от ЛДПР, говорит Вершинин: «К тому же у команды Кошелева хорошие отношения с ульяновским внутриполитическим блоком что при Морозове, что при Русских».
Возможные же договоренности с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым не выглядят достаточно надежными, полагает эксперт. Поэтому Кошелев старается снизить риски удобным для себя способом, считает Вершинин.
«Ведомости» направили запрос Кошелеву.