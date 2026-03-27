Большинство глав комитетов СФ с истекающим сроком полномочий пойдут на выборы

Большинство глав комитетов СФ с истекающим сроком полномочий пойдут на выборыСенаторов из своего состава осенью назначит почти половина региональных парламентов
Три из четырех председателей комитетов Совета Федерации (СФ), чей срок полномочий истекает в сентябре 2026 г., планируют принять участие в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты заксобраний регионов, от которых они делегированы, чтобы впоследствии продлить сенаторские полномочия.
Речь идет о Вячеславе Тимченко от Кировской области (глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности), Андрее Шевченко от Оренбургской области (глава комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера) и Андрее Кутепове от Санкт-Петербурга (глава комитета по экономической политике).
Тимченко сказал «Ведомостям», что планирует подать документы для участия в праймериз ЕР на выборах депутатов заксобрания Кировской области. Собеседник из окружения Шевченко сообщил «Ведомостям», что тот планирует подать документы на праймериз ЕР в Оренбургской области. Сам Шевченко на вопрос «Ведомостей» об участии в выборах не ответил.
Собеседник, близкий к петербургскому городскому отделению ЕР, сказал «Ведомостям», что в праймериз планирует участвовать и Кутепов. «Ведомости» направили запрос представителю последнего. Кутепов принимал участие в петербургском форуме ЕР «Есть результат!» 23 марта.
Еще один глава комитета СФ, чей срок полномочий истекает в текущем году, – Александр Двойных от Московской области (комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию). «Ведомости» направили запрос его представителю.
Всего в структуре СФ 10 комитетов. Их председатели, а также руководство СФ входят в состав совета палаты.
По итогам единого дня голосования в 2026 г. предстоит наделение полномочиями 39 сенаторов от заксобраний. На момент подготовки этого материала на праймериз для участия в выборах в региональные парламенты заявились лишь два действующих сенатора: Геннадий Орденов от Астраханской области и Роман Маслов от Вологодской.
Сенатор от Орловской области Василий Иконников, чей срок полномочий истекает в сентябре 2026 г., является членом КПРФ.
Еще 10 сенаторов по итогам ЕДГ-2026 будут делегированы в верхнюю палату парламента избранными главами субъектов.
Ротация сенаторов обычно сопровождает замены губернаторов, говорит политолог Константин Калачев. «Новая метла метет по-новому. Большой ротации я бы в этом году не ждал, но обновление, безусловно, будет. В том числе с появлением в СФ участников спецоперации», – сказал он «Ведомостям».