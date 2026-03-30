«Справедливая Россия» проведет предвыборный съезд в День независимости США

«Справедливая Россия» проведет предвыборный съезд в День независимости СШАПартия замыкает парламентскую пятерку по уровню поддержки, но рассчитывает подняться выше
Вторая часть XV съезда «Справедливой России» (СР), на котором планируется утвердить список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, пройдет 4 июля в Москве, сообщили «Ведомостям» два собеседника из руководящего состава партии. Эту информацию официально подтвердила представитель СР Эмилия Затолочная.
«Основными вопросами второй части съезда станут принятие предвыборной программы партии и утверждение списка кандидатов на выборах депутатов Государственной думы», – сказала она.
В день проведения съезда СР будет отмечаться 250 лет независимости США. Декларация независимости американского государства от Великобритании была принята 4 июля 1776 г. В 2014 г. лидер СР Сергей Миронов запретил членам своей фракции в Госдуме общаться с американцами, ссылаясь на предупреждение МИД России об «изменениях в характере российско-американских отношений», писали «Ведомости» 9 июля 2014 г. Свое письмо Миронов разослал в День независимости США 4 июля.
Запрет действует и по сей день, впрочем, как сказал Миронов «Ведомостям», СР «всегда участвует в мероприятиях в формате межпарламентского диалога». «Поездка российских депутатов в США – одно из таких мероприятий», – заявил он. В конце марта в США работала делегация Госдумы, в которую входит член фракции СР Михаил Делягин. В Вашингтоне депутаты провели первые за 12 лет парламентские переговоры с американскими коллегами.
Первая часть XV съезда СР прошла 25 октября 2025 г. На ней справороссы единогласно (190 из 190 делегатов) переизбрали председателем партии на четыре года Миронова, а также внесли изменения в устав, которыми, в частности, был упразднен институт сопредседателей, писали «Ведомости» 27 октября 2025 г.
Взамен были созданы должности заместителей главы партии: первым замом стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, зампредами – руководитель аппарата фракции в Госдуме Руслан Татаринов и экс-сопредседатель Захар Прилепин. Также партия, именовавшаяся на тот момент «Справедливая Россия – Патриоты – за правду», вернула себе первоначальное название «Справедливая Россия».
Съезд поставил партии задачу занять второе место на выборах в Госдуму, говорил первый замглавы думской фракции СР Дмитрий Гусев в декабре 2025 г. на конгрессе Российской ассоциации политических консультантов. По его словам, электоральная база запроса на социальную поддержку расширяется и справороссы будут выступать «за бедных, за патриотов».
В конце 2025 г. Миронов, отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, какой процент голосов СР рассчитывает получить на выборах в Госдуму в 2026 г., выразил уверенность, что партия наберет «значительно больше чем 5%». На думских выборах в 2021 г. справороссы получили 7,46% голосов, заняв четвертое место. У партии 27 мандатов в Госдуме.
В электоральном рейтинге АЦ ВЦИОМ, опубликованном 27 марта, СР находится на пятом месте среди парламентских партий и на грани прохождения в нижнюю палату – за нее готовы проголосовать 5,8% избирателей.
Вокруг СР есть двойственность, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Партия почти отсутствует в публичном поле. Но ее руководство уверено в том, что место в будущей Думе ей гарантировано. Поэтому пока не ясно, будет настрой вести кампанию и добиться заметности или будет доминировать настрой, что «и так все решено в нашу пользу», сказал он «Ведомостям».