Станислав Наумов подался на праймериз «Единой России»Депутат фракции ЛДПР меняет партию, от которой будет избираться на выборах в Госдуму
Депутат Госдумы Станислав Наумов 1 апреля подал документы на праймериз «Единой России». Об этом политик сообщил «Ведомостям». Наумов выдвинулся для участия в праймериз по списку в родной Челябинской области. В нынешнем VIII созыве Госдумы Наумов входит во фракцию ЛДПР, однако «Ведомости» в декабре 2025 г. писали о том, что он намерен пойти на выборы в новый созыв от «Единой России». По словам Наумова, месяц назад он вышел из партии ЛДПР, оставшись во фракции, и сейчас регистрируется на сайте сторонников «Единой России».
«Губернатор, секретарь челябинского отделения «Единой России» Алексей Текслер сделал мне предложение поработать вместе», – сказал Наумов «Ведомостям». По его словам, сейчас он подал документы на участие в праймериз по списку партии в Челябинской области, позже, возможно, подаст заявление для участия в предварительном голосовании и в одномандатном округе. По его словам, работа в «Единой России» позволит ему большего добиться для родного Магнитогорска, который в 2029 г. отмечает 100-летие: «В городе нужна новая большая транспортная развязка – этот проект удобнее сопровождать, когда работаешь в партии большинства. Все-таки столетие города бывает раз в сто лет». Наумов говорит, что благодарен Владимиру Жириновскому, который его взял в ЛДПР, а также Леониду Слуцкому, с которым он работал в партии.
Наумов в 2021 г. избрался в думу от ЛДПР, он шел на 13-м месте в федеральной части партийного списка, который тогда возглавлял Жириновский. После того как стало известно, что Наумов пойдет на выборы от «Единой России», в ЛДПР его освободили с должности первого замруководителя аппарата фракции. Наумов тогда тоже говорил «Ведомостям», что для него важно избираться именно от Челябинской области, поскольку в новом созыве ему важно быть вовлеченным в проект 100-летия Магнитогорска, которое будет отмечаться в 2029 г.
В 2021 г. Наумов подавал документы для участия в праймериз «Единой России» – по списку в Челябинской области и Магнитогорскому одномандатному округу. Но позже во время голосования на праймериз Наумов снял свою кандидатуру. А на съезде ЛДПР в июне 2021 г. он вошел в список этой партии на выборах.
Наумову 53 года, он родился в Магнитогорске. В конце 1990-х гг. работал в Государственной налоговой службе. Затем с 1999 по 2008 г. был директором департамента экономического анализа и планирования Минпромэнерго. Затем в течение двух лет был заместителем министра Виктора Христенко, который возглавлял Минпромэнерго. В 2010-2020 гг. возглавлял Российскую ассоциацию по связям с общественностью. В 2010-2012 гг. был вице-президентом фонда «Сколково», в 2015-2019 гг. был директором по взаимодействию с органами госвласти X5 Retail Group. В 2020 г. был победителем конкурса «Лидеры России. Политика». Часть победителей этого конкурса стали депутатами Госдумы VIII созыва.