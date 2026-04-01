Станислав Наумов подался на праймериз «Единой России»

«Губернатор, секретарь челябинского отделения «Единой России» Алексей Текслер сделал мне предложение поработать вместе», – сказал Наумов «Ведомостям». По его словам, сейчас он подал документы на участие в праймериз по списку партии в Челябинской области, позже, возможно, подаст заявление для участия в предварительном голосовании и в одномандатном округе. По его словам, работа в «Единой России» позволит ему большего добиться для родного Магнитогорска, который в 2029 г. отмечает 100-летие: «В городе нужна новая большая транспортная развязка – этот проект удобнее сопровождать, когда работаешь в партии большинства. Все-таки столетие города бывает раз в сто лет». Наумов говорит, что благодарен Владимиру Жириновскому, который его взял в ЛДПР, а также Леониду Слуцкому, с которым он работал в партии.