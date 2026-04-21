Участник спецоперации Дмитрий Афанасьев намерен идти в ГД от Калужской области

Участник спецоперации Дмитрий Афанасьев намерен идти в ГД от Калужской областиО своем решении он сообщил на встрече с губернатором Владиславом Шапшой
Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО, депутат заксобрания Калужской области Дмитрий Афанасьев решил участвовать в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Об этом он сообщил «Ведомостям». Он пойдет на праймериз по списку.
По словам Афанасьева, он намерен заниматься вопросами поддержки ветеранов спецоперации – их адаптации в обществе, трудоустройства, восстановления здоровья и т. д. Одной из целей своей законотворческой работы он видит создание универсального подхода к поддержке ветеранов, учитывающего социально-экономическое и географическое положение регионов, отметил собеседник. На сайте предварительного голосования ЕР данных об участии Афанасьева пока нет.
О своем решении участвовать в праймериз он рассказал на встрече с губернатором Калужской области, секретарем регионального отделения ЕР Владиславом Шапшой. Афанасьев встречается с людьми и «знает волнующие вопросы», «впереди большая работа», написал глава региона в своем Telegram-канале.
Дмитрию Афанасьеву 51 год, он окончил Калужский госуниверситет, получил степень кандидата исторических наук. До командировки в зону спецоперации, куда ушел добровольцем, работал в исполкоме регионального отделения «Народного фронта». Вернувшись из зоны СВО, руководил с 2023 по 2025 г. региональным филиалом государственного фонда «Защитники Отечества», стал финалистом конкурса «Лидеры России. Политика».
В действующем созыве от ЕР Калужскую область представляют два депутата – Ольга Коробова (Калужский округ) и Геннадий Скляр (Обнинский округ). Документы для участия в праймериз пока подал только Скляр, следует из данных сайта предварительного голосования.
В 2021 г. региональную группу №33, которая объединяла Калужскую и Орловскую области, возглавлял глава первого региона Владислав Шапша. На втором месте шел тогдашний депутат Госдумы, бывший вице-губернатор Калужской области и экс-мэр Обнинска Александр Авдеев. В 2022 г. он возглавил Владимирскую область.
В этом году в ЕР фиксируют «колоссальный» интерес к праймериз со стороны ветеранов боевых действий, отмечал секретарь генсовета партии Владимир Якушев. На участие в предварительном голосовании заявились 2100 человек и от участников спецоперации получено 17% заявок, добавил он. Выдвижение кандидатов на участие в праймериз партии продлится до 30 апреля.
Поддержка участников спецоперации, ветеранов и их семей остается одним из безусловных приоритетов ЕР, что неоднократно подчеркивал председатель партии Дмитрий Медведев, напомнил политолог Константин Калачев. Это означает, что количество ветеранов в депутатском корпусе будет расти, отметил он.